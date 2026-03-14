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Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: los dos hermanos detenidos por el asesinato pasan este sábado a disposición judicial

La Guardia Civil mantiene la investigación bajo secreto de sumario

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El hermano menor de los
El hermano menor de los detenidos en Hornachos ha confesado el crimen. (Europa Press)

Los dos hermanos detenidos en la localidad de Hornachos, en la provincia de Badajoz, por su presunta implicación en la muerte de Francisca Cadenas pasarán a disposición judicial este sábado en los juzgados de Villafranca de los Barros, según confirmó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La Guardia Civil mantiene bajo secreto de sumario la investigación, que continúa en marcha desde el día 11 de marzo. El funcionario destacó el trabajo realizado por el cuerpo de seguridad al calificar su labor como un ejemplo de “élite” en este tipo de delitos, y anticipó que se espera el esclarecimiento completo del caso, que permanecía sin avances recientes. Este caso llevaba sin resolver durante casi nueve años y ha dado un giro definitivo esta semana con el hallazgo de los restos de la mujer, que se consideraba desaparecida, y la confesión del crimen por parte de un vecino. Él y su hermano han sido detenidos. Hasta el momento, el hermano menor ha confesado el crimen, afirmando que su hermano mayor no tuvo nada que ver.

El análisis de los restos óseos localizados ha sido abordado durante los registros con la participación de médicos forenses. Conforme precisó el delegado, dichos restos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense, que remitirá un informe preliminar al juzgado, encargado de decidir si reclama nuevos estudios o autoriza la entrega de los mismos a los familiares de Cadenas.

Este viernes, la abogada de la familia, Verónica Guerrero, aseguró que no concede credibilidad alguna a los testimonios de los detenidos. “Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer”, ha sentenciado la abogada. “No voy a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas, lo relevante aquí son las pruebas”.

Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos (Guardia Civil)

Todo lo que se sabe sobre el caso de Francisca Cadenas

La desaparición se produjo la noche del 9 de mayo de 2017 cuando, después de entregar a sus padres a la niña a la que cuidaba y acompañar a una pareja amiga hasta su vehículo, Francisca Cadenas recorrió aproximadamente 50 metros hasta su vivienda. Su hijo la esperaba en la puerta para cenar, pero nunca más volvió a saberse de ella. Durante los primeros días, varios agentes investigaron tanto el entorno personal como un vehículo sospechoso cuya matrícula fue analizada y posteriormente descartada. Ni la propietaria ni su coche aparecieron, lo que llevó a archivar la causa dos años después.

El despliegue reciente de la UCO ha incluido una reconstrucción técnica con las últimas cuatro personas que vieron con vida a Francisca Cadenas, así como la inspección minuciosa de los 50 metros críticos de su trayecto. Los agentes se han centrado en la vivienda de los dos sospechosos, ubicada a apenas dos números de la casa de Cadenas, descartando la existencia de un pozo en la propiedad, pero revelando la presencia de huesos humanos bajo el suelo del patio.

A pesar de los avances de las últimas horas, aún debe confirmarse la identificación real de los restos, así como el motivo que habrían tenido los hermanos para matar a Francisca Cadenas.

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