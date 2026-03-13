España

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

“Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer”, ha sentenciado Verónica Guerrero

Guardar
Los hijos de Francisca Cadenas
Los hijos de Francisca Cadenas se reconocen con "alivio" aunque "destrozados emocionalmente": "Nos queda el duelo". (Europa Press)

Esta mañana, uno de los dos hermanos detenidos este miércoles por la muerte de Francisca Cadenas se ha declarado culpable ante la Guardia Civil. Francisca desapareció en mayo de 2017 en la localidad de Hornachos (Badajoz). Su caso, que permaneció sin resolver durante casi nueve años, ha dado un giro definitivo esta semana con el hallazgo de sus restos y la confesión del crimen por parte de un vecino. Sin embargo, la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha asegurado este viernes por la tarde que no concede credibilidad alguna a los testimonios.

“Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer”, ha sentenciado la abogada. En declaraciones a la prensa recogidas por Efe, ha explicado que la investigación experimentó un giro decisivo en el momento en el que la Unidad Central Operativa (UCO) asumió el caso, hace poco más de un año. “Es poco tiempo para encontrar unos huesos de nueve años”, ha destacado, calificando a este cuerpo como “élite” por haber logrado el hallazgo en un periodo relativamente corto.

La Guardia Civil está practicando
La Guardia Civil está practicando diversos registros de propiedades en Hornachos (Badajoz. (Montaje Infobae, EFE, Europa Press)

La abogada ha sido tajante. “No voy a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas, lo relevante aquí son las pruebas”, ha sentenciado, aclarando que solo se guiará por las conclusiones de la UCO y del sumario judicial. También ha rechazado que las recientes afirmaciones del abogado defensor sobre la supuesta colaboración de los detenidos resulten compatibles con el hecho de que el cuerpo estuviera oculto casi una década. “Si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente”, ha indicado.

Preguntada sobre la posibilidad de que uno de los hermanos detenidos haya actuado como encubridor, Guerrero ha considerado prematuro anticipar si este hecho influirá en el desarrollo del proceso. Ha admitido que el encubrimiento entre familiares “sin duda complica el escenario”, aunque ha dejado clara la ausencia de pruebas concluyentes que permitan atribuir la responsabilidad de la muerte a uno solo de los hermanos.

Detienen a los dos hermanos
Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Efe)

La abogada ha explicado que el Instituto de Medicina Legal será el encargado de conservar y analizar los restos. Y, en este sentido, ha recordado el caso de Manuela Chavero para evidenciar las dificultades que enfrentan las familias cuando la localización de los cuerpos se prolonga.

La soledad emocional de los hijos y la familia

Los hijos de la víctima también se han pronunciado. Han asegurado que conocer la noticia fue un “alivio para toda la familia”. Sin embargo, ahora les espera la fase del duelo tras conocer la muerte después de haberse “dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido”.

Han agradecido al pueblo el apoyo durante la última década y a la Guardia Civil por la investigación y han pedido que se haga justicia. “Confiamos en la Justicia plenamente” han destacado los hijos, según recoge Efe. Tras perder a su madre y saber quiénes son los detenidos, han dicho que quieren “mirarles a los ojos”. Por otro lado, han lamentado la soledad que sufren los familiares de personas desaparecidas respecto a recibir ayuda emocional. “Tenemos que gestionar una forma de vivir que nadie la quiere y nadie nos ayuda”, han asegurado.

Con información de agencias

<br>

Temas Relacionados

DesaparecidosAsesinatosGuardia CivilUCOGuardia Civil EspañaBadajozExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Los comercios deben colocar carteles visibles para que el consumidor lo sepa antes de realizar la compra

¿Pueden obligarte a pagar con

Paola Sanz, podóloga: “Si quieres ahorrar energía corriendo, no puedes dejar pasar este tip”

Un poco de rigidez en el antepié ayuda a las articulaciones a trabajar menos

Paola Sanz, podóloga: “Si quieres

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 marzo

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Susanna Capdevila, abogada: “Los jueces notan enseguida este error al pedir la custodia compartida”

La experta afirma que algunos padres solicitan este régimen sin haber participado en la crianza para evitar pagar la pensión

Susanna Capdevila, abogada: “Los jueces

El pueblo a los pies de la Sierra de Gredos con 14 habitantes: el más pequeño de Ávila conocido por la producción de cereal

Situado en la comarca de La Moraña, este pequeño pueblo conserva su tradición agrícola y destaca por su iglesia mudéjar del siglo XII

El pueblo a los pies
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei aterrizó en Madrid:

Javier Milei aterrizó en Madrid: así será el fin de semana del presidente argentino en España

La Embajada de Estados Unidos en España alerta a sus ciudadanos por las manifestaciones del ‘No a la guerra’ en Madrid

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

Un hombre se atrinchera en una casa de un pueblo de Burgos tras secuestrar a punta de pistola a un taxista en Madrid

Un tiroteo con 11 disparos, un coche cargado de hachís y un herido fugado: la Guardia Civil resuelve un “vuelco de película” en Cádiz

ECONOMÍA

¿Pueden obligarte a pagar con

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

La energía solar se posiciona como la principal fuente eléctrica de España y aminora el impacto del conflicto de Oriente Medio

Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club