Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

Los hijos de Francisca Cadenas se reconocen con "alivio" aunque "destrozados emocionalmente": "Nos queda el duelo". (Europa Press)

Esta mañana, uno de los dos hermanos detenidos este miércoles por la muerte de Francisca Cadenas se ha declarado culpable ante la Guardia Civil. Francisca desapareció en mayo de 2017 en la localidad de Hornachos (Badajoz). Su caso, que permaneció sin resolver durante casi nueve años, ha dado un giro definitivo esta semana con el hallazgo de sus restos y la confesión del crimen por parte de un vecino. Sin embargo, la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha asegurado este viernes por la tarde que no concede credibilidad alguna a los testimonios.

“Yo hasta que no se levante el secreto, lo que estas dos personas puedan declarar no me lo voy a creer”, ha sentenciado la abogada. En declaraciones a la prensa recogidas por Efe, ha explicado que la investigación experimentó un giro decisivo en el momento en el que la Unidad Central Operativa (UCO) asumió el caso, hace poco más de un año. “Es poco tiempo para encontrar unos huesos de nueve años”, ha destacado, calificando a este cuerpo como “élite” por haber logrado el hallazgo en un periodo relativamente corto.

La Guardia Civil está practicando diversos registros de propiedades en Hornachos (Badajoz. (Montaje Infobae, EFE, Europa Press)

La abogada ha sido tajante. “No voy a dar veracidad a lo que digan dos personas detenidas, lo relevante aquí son las pruebas”, ha sentenciado, aclarando que solo se guiará por las conclusiones de la UCO y del sumario judicial. También ha rechazado que las recientes afirmaciones del abogado defensor sobre la supuesta colaboración de los detenidos resulten compatibles con el hecho de que el cuerpo estuviera oculto casi una década. “Si eso es colaborar, que baje Dios y me lo cuente”, ha indicado.

Preguntada sobre la posibilidad de que uno de los hermanos detenidos haya actuado como encubridor, Guerrero ha considerado prematuro anticipar si este hecho influirá en el desarrollo del proceso. Ha admitido que el encubrimiento entre familiares “sin duda complica el escenario”, aunque ha dejado clara la ausencia de pruebas concluyentes que permitan atribuir la responsabilidad de la muerte a uno solo de los hermanos.

Detienen a los dos hermanos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas (Efe)

La abogada ha explicado que el Instituto de Medicina Legal será el encargado de conservar y analizar los restos. Y, en este sentido, ha recordado el caso de Manuela Chavero para evidenciar las dificultades que enfrentan las familias cuando la localización de los cuerpos se prolonga.

La soledad emocional de los hijos y la familia

Los hijos de la víctima también se han pronunciado. Han asegurado que conocer la noticia fue un “alivio para toda la familia”. Sin embargo, ahora les espera la fase del duelo tras conocer la muerte después de haberse “dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido”.

Han agradecido al pueblo el apoyo durante la última década y a la Guardia Civil por la investigación y han pedido que se haga justicia. “Confiamos en la Justicia plenamente” han destacado los hijos, según recoge Efe. Tras perder a su madre y saber quiénes son los detenidos, han dicho que quieren “mirarles a los ojos”. Por otro lado, han lamentado la soledad que sufren los familiares de personas desaparecidas respecto a recibir ayuda emocional. “Tenemos que gestionar una forma de vivir que nadie la quiere y nadie nos ayuda”, han asegurado.

Con información de agencias

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