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Sergio Dalma confiesa su devoción por el ‘petting’ y el porrón en ‘La Revuelta’: “Soy porronero”

El cantante catalán promociona su último álbum en la entrevista con David Brocano, a la par que rememora momentos estelares de su vida como artista

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Sergio Dalma en 'La Revuelta'
El cantante catalán promociona su último álbum en la entrevista con David Broncano. / Captura de pantalla

La faceta profesional y personal de Sergio Dalma se entremezclan en La Revuelta, con sus primeras vivencias como cantante, reconociendo que durante sus inicios llegó a enfrentarse a públicos poco receptivos, hasta el punto de recibir lanzamientos de tomates y piedras mientras actuaba. A pesar de estos momentos complicados, el artista, que se encuentra actualmente de gira con su último disco, ha mostrado durante la entrevista el mismo sentido del humor que le acompaña habitualmente.

Durante su participación en el programa presentado por David Broncano, Dalma ha recapitulado el ambiente en el que transcurrieran sus primeros pasos profesionales: “Cuando empecé me tiraban de todo”. Dalma ha ilustrado estas experiencias señalando tanto la rivalidad entre Sabadell, su ciudad natal, y la vecina Terrassa, como el contraste con la aceptación que obtiene en la actualidad durante su gira de presentación de Ritorno a Via Dalma, el que constituye su vigésimo tercer álbum.

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El cantante nacido en Sabadell ha explicado que antes de alcanzar el éxito multitudinario, sus participaciones como vocalista de orquestas le llevaron a situaciones en las que incluso el repertorio era objeto de protestas desde el público. Además, ha corroborado a David Broncano que, junto a esos lanzamientos desagradables, alguna vez el público también arrojó lencería, una circunstancia que ha encarado con humor.

Sergio Dalma responde a las preguntas clásicas de Broncano

Al ser consultado por sus ahorros en el banco, Sergio Dalma ha revelado en tono humorístico: “En números rojos no estoy“. Sin especificar la cantidad exacta. En el plano personal, con el habitual recuento exigido por Broncano, el intérprete ha compartido detalles íntimos, entre ellos su preferencia actual por el petting y el hecho de que dejó de practicar la masturbación. Dalma ha bromeado sobre su juventud: “Me quedé así de pequeño“, provocando risas entre los presentes. Además, ha añadido más detalles sobre el sexo: ”A estas edades buscas más la calidad que la cantidad“, evocando un estudio sobre la calidad del semen y mencionando la fecha. ”Hoy es 29, así que voy cargado“, mencionó Dalma.

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Respecto a su carácter, Sergio Dalma se ha definido como “un tío serio” que de joven disfrutó intensamente de la fiesta. “Tengo medallas de beber en porrón. Soy porronero“, ha relatado en el programa. Finalmente, h adetallado su actualidad: se despierta temprano, almuerza cerca de la una, cena a las ocho y considera que la mejor parte del día es la de antes de dormir, dedicándose a la lectura.

Los inicios profesionales de Sergio Dalma fueron con una orquesta

La trayectoria de Sergio Dalma, cuyo nombre está asociado a éxitos como Bailar pegados —tema que interpretó en 1991 en el Festival de Eurovisión—, ha estado marcada por una capacidad de reinvención continuada. El cantante ha presentado en La Revuelta su nuevo trabajo, Ritorno a Via Dalma, disco con el que recorre escenarios de toda España devolviendo protagonismo a grandes clásicos de la música italiana, una faceta fundamental en su carrera.

Dalma, que acumula más de cuatro millones de discos vendidos y 23 álbumes publicados, ha repasado su vinculación con Italia y el cariño hacia Sabadell y su entorno familiar. A lo largo de sus intervenciones, el artista ha señalado el valor de sus años formativos, reconociendo que, a pesar de las dificultades afrontadas al principio, conserva de aquel tiempo un aprendizaje valioso.

En una nota más íntima, el intérprete ha explicado cómo el humor y la resolución le han ayudado a enfrentar tanto la presión profesional como los momentos de adversidad sobre el escenario. Ha relatado sin tapujos sus experiencias personales cuando, siendo joven, gestionaba la notoriedad y la respuesta desigual del público en fiestas de pueblo y actuaciones con orquestas. En referencia a su madurez, ha compartido que ahora prioriza la calidad frente a la cantidad en distintos aspectos de la vida, una reflexión surgida de su intervención televisiva.

El antes y el después de los escenarios para el artista de Sabadell

El testimonio de Sergio Dalma apunta a un contraste notable entre el recibimiento de sus primeros años y la situación actual. Mientras que entonces debía lidiar con públicos complicados, horarios extenuantes y exigencias musicales poco flexibles —llegando a actuar hasta cinco horas seguidas y bajo presión para no cesar la música—, el recuerdo que conserva es el de una etapa enriquecedora pese a todo. Ha subrayado la importancia de mantener una actitud educada incluso en situaciones tensas, valorando aquellas experiencias como parte indeleble de su formación profesional.

Asimismo, el artista ha comentado aspectos de su vida privada, como sus rutinas cotidianas y hábitos fuera del escenario. Dalma ha destacado que disfruta de la tranquilidad, organizando su día según costumbres adquiridas desde su juventud, y que aprecia con mayor intensidad los instantes reservados a la lectura antes de dormir.

Entrevista a Sergio Dalma.

Las anécdotas compartidas por Sergio Dalma en La Revuelta ofrecen una perspectiva detallada de su evolución personal y artística, desde los desafíos de sus primeras actuaciones hasta la consolidación actual de una carrera que permanece activa casi cuatro décadas después.

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