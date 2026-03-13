España

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Estas son las 7 cosas que debes recordar cuando alguien te decepciona”

La experta da herramientas útiles para gestionar la decepción de forma sana y poder seguir adelante

Las herramientas para gestionar la
Las herramientas para gestionar la decepción. (Montaje Infobae)

La neuropsicóloga Marta Jiménez plantea, a través de su cuenta de TikTok (@martajimenezpsicologia), que la decepción forma parte de la experiencia humana y que saber gestionarla es una habilidad esencial para el bienestar emocional. Su enfoque, basado en la observación clínica y la psicología aplicada, busca ofrecer herramientas prácticas ante situaciones que afectan los vínculos personales y la autoestima.

En su vídeo, Jiménez señala que muchas personas se sienten abrumadas cuando alguien en quien confiaban no responde a sus expectativas. Esta reacción puede ir acompañada de sentimientos de culpa, dudas sobre la propia percepción y una tendencia a justificar conductas ajenas. La experta insiste en que “la decepción no es un fallo personal, sino el resultado de confiar, que es una cualidad humana valiosa”.

Reconocer y aceptar la decepción, según la especialista, permite analizarla de forma constructiva y tomar mejores decisiones sobre las relaciones y los límites personales. Por eso, Jiménez propone recordar siete ideas concretas cada vez que alguien decepciona, para reducir el malestar y enfocar la situación de manera más saludable.

Siete claves para afrontar la decepción

  • Las acciones muestran la verdad: Jiménez subraya que “las personas no siempre demuestran quiénes son con palabras, sino con sus acciones”. Aconseja observar el comportamiento, que suele reflejar las verdaderas intenciones y valores, más allá de lo que se dice.
  • Confiar no es ingenuidad. La psicóloga recuerda que “que alguien te decepcione no significa que hayas sido ingenuo, significa que confiaste”. Confiar es una apuesta necesaria en las relaciones, y la decepción no implica debilidad ni falta de criterio.
  • Comprender no obliga a justificar. Entender las razones por las que una persona actúa de cierta manera puede aportar contexto, pero no obliga a aceptar ni a tolerar acciones que dañan. Jiménez aclara que “entender por qué alguien actuó así no significa que tengas que justificarlo”.
Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos
  • Diferentes grados de empatía y responsabilidad: No todas las personas poseen la misma capacidad para ponerse en el lugar del otro ni para hacerse cargo de sus emociones. La neuropsicóloga advierte que “no todo el mundo tiene la misma capacidad de empatía o responsabilidad emocional”, por lo que conviene ajustar las expectativas y reconocer esas diferencias.
  • La decepción es información útil. En lugar de interpretarla solo como una pérdida, Jiménez sugiere ver la decepción como una fuente de datos sobre el entorno y las personas: “Demuestra quién puede estar en tu vida y quién no”. Esta perspectiva ayuda a valorar mejor a quienes sí aportan bienestar.
  • No puedes cambiar a quien no quiere cambiar. Intentar modificar la conducta de alguien que no muestra intención de hacerlo suele generar frustración y prolongar el sufrimiento. La especialista enfatiza que “intentar cambiar a alguien que no quiere cambiar solo prolonga el daño”.
  • Proteger tu paz mental es madurez. Jiménez concluye que “proteger tu paz mental no es egoísmo, es madurez emocional”. Establecer límites y priorizar el propio equilibrio es una señal de crecimiento y un acto necesario para la salud mental.

Cuando alguien decepciona, el elemento decisivo no es tanto la conducta ajena como la respuesta propia. “Lo importante no es lo que hizo, es lo que decides hacer tú después”, resume Jiménez. Aplicar estas siete ideas permite transformar la decepción en un aprendizaje útil y fortalecer la confianza en uno mismo.

