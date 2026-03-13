La guerra en Oriente Medio pasa factura a los españoles: gasolina hasta 2 euros el litro, hipotecas más caras y euríbor al alza

La guerra en Oriente Medio pasa factura al bolsillo de los españoles. (Montaje Infobae)

El conflicto de Oriente Medio ya se empieza a notar en las finanzas de los españoles. El primer impacto se ha detectado en la subida de la gasolina y del gasoil, al calor de la remontada del petróleo. Por el litro de la primera se han llegado a pagar el jueves hasta dos euros en algunas gasolineras. Si la guerra se prolonga, los expertos advierten de que la escalada de precios podría trasladarse rápidamente a la cesta de la compra y al gas. Este efecto dominó impulsaría la inflación y podría obligar al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés, lo que a su vez dispararía el euríbor y encarecería las hipotecas.

No obstante, “si los países en conflicto consiguen llegar a un acuerdo negociado o a un alto el fuego, el estrecho de Ormuz volvería a operar con normalidad en un periodo relativamente corto de tiempo”, señala Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB. Incide que en este escenario el precio del petróleo podría descender hacia los 80 dólares por barril, a medida que los mercados recuperaran la confianza.

Sin embargo, si no llegan a un pacto, el conflicto “podría transformarse en una guerra de desgaste y el impacto en los mercados energéticos sería considerable. El precio del petróleo podría superar los 120 dólares por barril, generando presiones inflacionarias y volatilidad en la economía global”, argumenta Pinto.

Por el momento, la probabilidad de una “guerra corta”, como anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va disipando por la negativa de Israel a ponerla fin y por la decisión de Teherán de seguir con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Barril de Brent a 101 euros

La posibilidad de una guerra larga ha hecho que los organismos internacionales y los gobiernos estén tomando medidas para evitar problemas de suministro, frenar la subida de precios del crudo y que esta escalada no afecte al bolsillo de los ciudadanos. Una de ellas ha sido la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas, aunque, por el momento, esta estrategia no está dando el resultado previsto.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, remontó el jueves hasta alcanzar los 101 dólares, tras asegurar el nuevo líder supremo de Irán que el Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado. Mientras que el barril de West Texas Intermediate, de referencia en EE.UU., se pagó a 96 dólares dólares.

El encarecimiento del petróleo se ha trasladado a los precios del combustible. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la gasolina de 95 octanos ha pasado de 1,478 euros por litro el 27 de febrero, el día anterior a los ataques contra Irán, a 1,679 euros el pasado miércoles, lo que supone un incremento del 13,6%. En el mismo periodo, el gasóleo de automoción se ha encarecido un 25,6%, desde los 1,435 euros por litro del 27 de febrero a los 1,802 euros.

No obstante, ya se han visto gasolineras que cobraban este jueves el litro de gasolina a dos euros y el diésel por encima de estas cifra, según recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los analistas calculan que si en petróleo sube de los 100 dólares el barril, los europeos gastarán 150 millones de euros diarios adicionales en combustibles.

Pertrecharse para lo peor

Ante los precios tensionados del combustible, la Comisión Europea (CE) y el Gobierno español estudian implantar medidas que alivien el gasto de los consumidores. Teresa Ribera, vicepresidenta responsable de Competencia de la CE, considera que la UE aún no se encuentra en un escenario que requiera medidas de emergencia ante el encarecimiento de la energía: “No estamos ahí todavía, pero si llegara ese momento tendremos que recurrir a la experiencia de la crisis anterior”. Ha incidido en que los Estados miembros disponen de margen dentro de las normas europeas de ayudas de Estado para apoyar a determinados sectores si el coste de la energía vuelve a tensionarse. Van desde medidas fiscales hasta apoyos directos a los hogares y empresas.

El Gobierno español también se está preparando ante la posibilidad de una escalada de precios derivados del conflicto. En caso necesario, según la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se implementarán medidas para que la crisis energética “no recaiga en las espaldas de la gente”.

Entre estas medidas Díaz destacó los ERTE, que se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española y “probablemente”, la prohibición de despedir “por causas energéticas”, como se hizo ya en anteriores crisis. Reconoció que también están trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil, de la gasolina y de la electricidad para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias, como se hizo durante la crisis de Ucrania.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, considera que la situación actual está “lejos” de la que generó la guerra en Ucrania, y pidió “prudencia y cautela”, porque el impacto final en los precios va a depender de la duración del conflicto y por el momento no hay “información fidedigna” al respecto.

Reconoció que, aunque la evolución de los mercados de gas es “muy lejana” a la observada al inicio del conflicto en Ucrania, “está todo preparado por si fuera necesario implementar el mecanismo ibérico”. Tenemos “los deberes hechos” en materia energética, con más renovables y un abastecimiento más diversificado, ha señalado Cuerpo, al tiempo que ha reconocido que se espera que el encarecimiento de los carburantes afecte a los datos de inflación de marzo y abril.

España, mejor preparada

España está mejor preparada que otros países para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio debido a que tiene una exposición muy baja a las materias primas energéticas que provienen de la esa zona, en torno al 2% en el caso del gas y del 5% en el petróleo. Otra baza a favor es la apuesta del país por la transición verde en los últimos años, lo que ha permitido tener unos precios de la electricidad un 20% más bajos de media respecto al resto de los países del entorno.

Además, la economía española parte de una buena posición para afrontar una crisis económica. Crece a mayor ritmo que los países de la eurozona. España cerró 2025 con un crecimiento económico del 2,8%, el más elevado de las grandes economías de la zona euro, sustentado en la demanda interna de consumo y la inversión; una inflación contenida en el 2,3% y con un mercado laboral que alcanzó el récord de 21,7 millones de afiliados, mientras que la tasa de paro se situó por debajo del 10%.

De lo que España no está a salvo es de un incremento de la inflación producida por el aumento de precios de la energía, que los analistas de Funcas estiman por encima del 3% si el conflicto se extiende a tres meses. Además, restaría dos décimas al crecimiento del PIB, que se situaría entre el 2 y el 2,2 %. No obstante, vaticinan que si el conflicto se incrementa, la repercusión macroeconómica será mayor.

Cesta de la compra más cara

Los expertos de Funcas subrayan que “el encarecimiento de los productos energéticos se trasladará a la cesta de la compra de forma directa e inmediata a través de su impacto sobre los precios de los combustibles y de la electricidad”. Además, supone un aumento en los costes de producción, que serían trasladados a lo largo de la cadena de producción hacia el consumidor final.

Argumentan que el encarecimiento de la cesta de la compra retraería el avance del consumo privado, principal motor de crecimiento en el corto plazo. También las exportaciones se verían afectadas por el impacto negativo sobre la actividad económica en el resto de países.

Tipos de interés

Entre los ciudadanos más penalizados en sus finanzas por el conflicto en Oriente Medio destacan los hipotecados a tipo de interés variable, ya que si la inflación sube en la eurozona por el encarecimiento de la energía, el BCE podría subir el precio del dinero por encima del interés actual del 2%, lo que impulsaría al alza el euríbor y, a su ritmo, las cuotas de las hipotecas variables. Antes del ataque a Irán, los analistas vaticinaban una estabilización de los tipos de interés en el 2% en todo el 2026 y del euribor en la franja del 2,2%.

Anticipando la subida de tasas del eurobanco, el índice de referencia más utilizado en España y Europa para calcular los intereses de las hipotecas variables ha comenzado a remontar hasta situarse el martes en el 2,55% y firmar la mayor subida diaria en casi 20 años. En nueve días, el euríbor a 12 meses recuperó todo el terreno perdido en el último año, pasando del 2,221% con que cerró febrero al 2,456% de ayer jueves. En cuanto a la media del mes de marzo ronda el 2,350%.

Esta escalada penaliza a los hipotecados a tipo variable debido a que un aumento de 0,5 puntos en el euríbor podría traducirse en un incremento de entre 50 y 100 euros al mes en la cuota de una hipoteca media.

“La media provisional del euríbor en marzo, anticipa revisiones hipotecarias algo más costosas que en meses previos, aunque dependerá de cuánto dure la tensión en Oriente Medio”, señala Ricardo Gulias, CEO de RN Tu Solución Hipotecaria

A su juicio, la reunión prevista del Banco Central Europeo para el 19 de marzo será clave para confirmar si el mercado se está adelantando en exceso o si la institución ve riesgos suficientes como para alterar su hoja de ruta. “Si la situación se modera, el euríbor debería volver a una senda cercana al 2%. No vemos argumentos sólidos para pensar en niveles de 2,60% o más en el medio plazo”.

Ahorradores, los beneficiados

Un giro de timón al alza del BCE de las tasas de interés beneficia a los ahorradores que tienen colocado su dinero en depósitos a plazo fijo, que verán incrementarse la remuneración que las entidades financieras les pagan por sus ahorros.

La rentabilidad de estos productos de ahorro ha bajado en los últimos meses hasta situarse ahora en el 1,64%, lo que supone una caída del 21,9% en un año, según datos del Banco de España. No obstante, existen depósitos en el mercado español que la superan, hasta llegar la mejor oferta al 3% a doce meses si se cumplen determinadas condiciones. Mientras que entidades extranjeras llegan a pagar hasta un 4% TAE, eso sí, a un mes.

“Cuando los tipos suben, los bancos deberían pagar más por el ahorro. Hay entidades, aunque en España no muchas, que trasladan a sus clientes el tipo de interés del BCE, lo hacen para captar ahorro y nos tenemos que aprovechar de estos movimientos”, señala Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash.

Por el momento, la incertidumbre es total respecto a cuándo finalizará el conflicto y cuanto más tarde en solucionarse más dañará las finanzas de los consumidores. Los analistas prevén que la volatilidad del precio del petróleo continuará y su subida impactará en el precio de los combustibles, de los alimentos, de las hipotecas y en el alza del euríbor, por ello recomiendan que la mejor estrategia es “esperar y ver” para “después actuar”.