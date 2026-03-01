Pedro Sánchez defiende una “desescalada inmediata” en Oriente Medio: “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante un encuentro con empresarios españoles del sector de la IA, a 18 de febrero de 2026. (Moncloa/Fernando Calvo/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este domingo a reducir la tensión en Oriente Medio y a priorizar la diplomacia frente a la confrontación militar. Durante la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), previa a la inauguración de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC), a la que también ha asistido el rey Felipe VI, Sánchez ha subrayado la necesidad de encontrar soluciones negociadas y respetar la legalidad internacional. “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”, ha advertido.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha calificado la situación en la región como una encrucijada entre “guerra o paz”, señalando que España tiene claro su compromiso con la paz. Sánchez, además, ha recordado que los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque dirigidos a un “régimen odioso como el iraní“ que reprime a su sociedad, especialmente a mujeres y niñas, han desencadenado una respuesta iraní que afecta también a países árabes de la zona, dejando claro su rechazo a “una intervención militar”.

El mandatario también ha insistido en que las armas no son la única salida y que “siempre hay espacio para una solución negociada en vez de dejarse arrastrar por la solución de las armas”, reiterando su llamado a la “desescalada inmediata” y al respeto a las normas internacionales.

“El propio fin y estos medios corren peligro de llevarnos a un escenario peor”

Después, el presidente ha advertido sobre las consecuencias de esta escalada, como la violación del derecho internacional, cientos de vidas inocentes en riesgo y un “terror” que amenaza con sumir a la región en la inestabilidad y generar un mundo más inseguro. “Nos estamos precipitando de forma peligrosa de la deriva a un mundo más inestable, inseguro y más injusto para el común de los mortales”, ha alertado Sánchez.

Un sistema de defensa antimisiles estadounidense desplegado cerca del aeropuerto de Erbil intercepta un misil iraní, horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un gran ataque contra Irán. IMÁGENES

“No es que el fin no justifique los medios; es que el propio fin y estos medios corren peligro de llevarnos a un escenario peor”, ha sentenciado el líder del Ejecutivo. En el mismo acto, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respaldado la posición del Gobierno central, y ha afirmado que Cataluña “suma su voz a las demandas de desescalada de este conflicto” y que todas las partes deben volver al camino de la diplomacia y el respeto al derecho internacional.

España, pionera en detectar riesgos tecnológicos

En relación con el acto, Sánchez ha reconocido que el avance de la tecnología trae beneficios, aunque no en todos los ámbitos. Así, ha destacado que España fue “early adopter” en la incorporación de nuevas herramientas y que “ahora es ‘early aware’” de los riesgos asociados a su uso.

Después, el presidente ha sostenido que los aspectos positivos siguen siendo predominantes, pero ha advertido que “hay que actuar frente a lo malo con firmeza, con convicción y sin miedo”. Subrayó que esta responsabilidad recae en empresas, gobiernos, sociedad civil, científicos e investigadores.

Por último, Sánchez ha hablado sobre la necesidad de no “sacrificar la libertad, la convivencia o incluso la salud mental en el altar de los oligarcas tecnológicos”. Criticó el hecho de que, en ocasiones, sean las propias compañías quienes marquen los límites en el desarrollo de la inteligencia artificial, como ha ocurrido en Estados Unidos.

Noticia elaborada con información de agencias.