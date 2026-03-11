El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Matias Chiofalo / Europa Press.

El Gobierno espera que el paquete de medidas en el que trabaja para hacer frente a los efectos en la economía española y el bolsillo de los consumidores de la guerra en Irán cuente con el apoyo mayoritario de partidos políticos y agentes sociales. Así lo ha manifestado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles en una entrevista en el programa ‘La hora de La 1′ de TVE, en el que ha recordado que el Ejecutivo mantiene reuniones con representantes de los sectores afectados y grupos parlamentarios para acordar medidas “de consenso” con las que garantizar las rentas de los hogares en el corto plazo.

El ministro acudirá este mismo jueves a un encuentro con sindicatos y patronal para abordar los efectos de la escalada del conflicto en Oriente Medio, en el que también estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

El Ejecutivo ha adelantado hoy que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya ha cerrado una primera ronda de contactos telefónica con los grupos parlamentarios sobre las medidas anticrisis. En ella han participado todas las formaciones políticas con representación en las Cortes excepto Vox, de quien el Ministerio asegura que “ni responden, ni se espera que respondan”. En estas conversaciones, el Gobierno ha solicitado propuestas para paliar las consecuencias negativas del conflicto a los portavoces de los partidos “para poder analizarlas”.

Intervenciones “quirúrgicas” en algunos productos

Frente a las propuestas fiscales planteadas por la oposición, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo prepara un plan de respuesta integral, que irá más allá de la rebaja de impuestos que quiere presentar ante el Congreso el PP. El plan, según Bolaños, busca “dar respuesta a todos los sectores, a los autónomos, a las empresas y a los ciudadanos que se vean afectados”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio. (Fuente: Defensa/Truth Social/Congreso/Moncloa/Europa Press/White House/Twitter)

En esta misma línea, Díaz ha adelantado que el paquete anticrisis incluirá medidas en el ámbito laboral que se comenzarán a adoptar de forma escalonada a partir de la próxima semana. La ministra de Trabajo ha admitido que el Gobierno puede “actuar de manera quirúrgica” en materia fiscal para controlar los precios de algunos productos, aunque destaca que en lugar de bajadas generalizadas de impuestos serán necesarias medidas de control de márgenes de beneficios “de las que nunca hablan el PP ni las empresas de este país”.

El Gobierno monitoriza el precio de los combustibles

Paralelamente a las negociaciones con los grupos parlamentarios, el Gobierno ha iniciado una ronda de reuniones con estaciones de servicio, distribuidores, empresas de transporte, el sector agroalimentario y la gran industria para conocer de manera directa cómo afrontan la actual situación de precios en los combustibles y qué propuestas pueden aportar desde cada sector.

El ministro Cuerpo ha señalado el encarecimiento de la gasolina y su efecto en el bolsillo de los españoles como una preocupación central en estas conversaciones. En declaraciones a TVE, el líder de la cartera económica ha asegurado que se está trabajando en incrementar la transparencia en los precios para evitar comportamientos especulativos.