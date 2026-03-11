España

El Gobierno ultima un paquete de medidas para “proteger las rentas de los trabajadores” frente a la guerra en Irán

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confía en aprobar “por unanimidad” un plan de consenso ante el conflicto, para el que el Ejecutivo ya ha cerrado una ronda de contactos con los grupos

Guardar
El ministro de Economía, Comercio
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Matias Chiofalo / Europa Press.

El Gobierno espera que el paquete de medidas en el que trabaja para hacer frente a los efectos en la economía española y el bolsillo de los consumidores de la guerra en Irán cuente con el apoyo mayoritario de partidos políticos y agentes sociales. Así lo ha manifestado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este miércoles en una entrevista en el programa ‘La hora de La 1′ de TVE, en el que ha recordado que el Ejecutivo mantiene reuniones con representantes de los sectores afectados y grupos parlamentarios para acordar medidas “de consenso” con las que garantizar las rentas de los hogares en el corto plazo.

El ministro acudirá este mismo jueves a un encuentro con sindicatos y patronal para abordar los efectos de la escalada del conflicto en Oriente Medio, en el que también estarán presentes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

El Ejecutivo ha adelantado hoy que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya ha cerrado una primera ronda de contactos telefónica con los grupos parlamentarios sobre las medidas anticrisis. En ella han participado todas las formaciones políticas con representación en las Cortes excepto Vox, de quien el Ministerio asegura que “ni responden, ni se espera que respondan”. En estas conversaciones, el Gobierno ha solicitado propuestas para paliar las consecuencias negativas del conflicto a los portavoces de los partidos “para poder analizarlas”.

Intervenciones “quirúrgicas” en algunos productos

Frente a las propuestas fiscales planteadas por la oposición, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo prepara un plan de respuesta integral, que irá más allá de la rebaja de impuestos que quiere presentar ante el Congreso el PP. El plan, según Bolaños, busca “dar respuesta a todos los sectores, a los autónomos, a las empresas y a los ciudadanos que se vean afectados”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio. (Fuente: Defensa/Truth Social/Congreso/Moncloa/Europa Press/White House/Twitter)

En esta misma línea, Díaz ha adelantado que el paquete anticrisis incluirá medidas en el ámbito laboral que se comenzarán a adoptar de forma escalonada a partir de la próxima semana. La ministra de Trabajo ha admitido que el Gobierno puede “actuar de manera quirúrgica” en materia fiscal para controlar los precios de algunos productos, aunque destaca que en lugar de bajadas generalizadas de impuestos serán necesarias medidas de control de márgenes de beneficios “de las que nunca hablan el PP ni las empresas de este país”.

El Gobierno monitoriza el precio de los combustibles

Paralelamente a las negociaciones con los grupos parlamentarios, el Gobierno ha iniciado una ronda de reuniones con estaciones de servicio, distribuidores, empresas de transporte, el sector agroalimentario y la gran industria para conocer de manera directa cómo afrontan la actual situación de precios en los combustibles y qué propuestas pueden aportar desde cada sector.

El ministro Cuerpo ha señalado el encarecimiento de la gasolina y su efecto en el bolsillo de los españoles como una preocupación central en estas conversaciones. En declaraciones a TVE, el líder de la cartera económica ha asegurado que se está trabajando en incrementar la transparencia en los precios para evitar comportamientos especulativos.

Temas Relacionados

Guerra en Oriente MedioIránGobierno de EspañaMinisterio de EconomíaAyudasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Investigadores españoles encuentran una bacteria en el intestino que puede mejorar la masa muscular y la fuerza

La presencia de esta bacteria en el organismo disminuye a medida que envejecemos

Investigadores españoles encuentran una bacteria

Investigadores españoles localizan biomarcadores capaces de predecir el éxito de los tratamientos en pacientes con cáncer de pulmón

Estas células encargadas de producir anticuerpos son clave en la respuesta inmunitaria contra el cáncer

Investigadores españoles localizan biomarcadores capaces

Tres menores heridos, dos de ellos de gravedad, tras la explosión de una botella durante un experimento en un colegio de Porqueres (Girona)

Los niños que han sufrido quemaduras han sido trasladados en ambulancia y helicóptero al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Tres menores heridos, dos de

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Meloni reconoce que la ofensiva de EEUU e Israel sobre Irán está “al margen del derecho internacional” y asegura que Italia “no es cómplice”: “No queremos entrar en guerra”

La primera ministra italiana ha explicado que, al igual que hace “el gobierno español”, Italia se mantendrá al margen de la guerra sin que esto implique “poner en cuestión” los acuerdos bilaterales con EEUU

Meloni reconoce que la ofensiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre se escapa de

Un hombre se escapa de la cárcel con la ayuda de dos cómplices vestidos de policía y nadie se da cuenta hasta dos días después

La Guardia Civil para en Cádiz a un coche que estaba realizando maniobras “sospechas” y encuentran 150.000 euros en fajos de billetes

El Gobierno cesa a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

ECONOMÍA

Renfe lanza la primera Oferta

Renfe lanza la primera Oferta Pública de Empleo del año con 550 plazas para maquinistas

Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

Inditex logra el mayor beneficio de su historia con 6.220 millones de euros

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”