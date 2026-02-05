España

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

Los analistas vaticinan que, en su reunión de hoy, el eurobanco seguirá con su enfoque prudente y que mantendrá las tasas sin cambios el resto del año

La presidenta del Banco Central
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) celebra hoy su primera reunión del año y los analistas vaticinan que no moverá ficha y mantendrá los tipos de interés sin cambios, en el 2%. Una parálisis que se podría extender al resto del año motivada por el buen comportamiento de la inflación y la resiliencia de la economía de la eurozona.

“Es muy probable que el BCE mantenga los tipos en el 2% esta semana”, señala Peter Goves, responsable de Análisis de Deuda Soberana de Mercados Desarrollados de MFS Investment Management. Argumenta que las declaraciones de los miembros del Comité Ejecutivo durante las últimas semanas han sido “bastante moderadas y los datos no se desvían significativamente del escenario base del BCE como para justificar un cambio de opinión, y mucho menos de los tipos de interés oficiales”.

Esta continuidad estaría respaldada por los datos de enero de la inflación en la zona euro, que ratifican que el eurobanco ha conseguido doblegarla por debajo de su objetivo del 2%. Según la oficina comunitaria de estadística Eurostat, la inflación de la eurozona se redujo tres décimas en enero, hasta una tasa interanual del 1,7%, frente al 2% del mes anterior, debido principalmente a la caída en los precios de la energía.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye del cálculo los componentes más volátiles como energía y alimentos, alcohol y tabaco; y es la que utiliza el BCE en sus decisiones de política monetaria, experimentó una reducción de una décima de su tasa interanual, desde el 2,3% de diciembre de 2025 hasta el 2,2% del mes pasado.

“La inflación general continúa moderándose, con registros previsiblemente a la baja a comienzos de año, aunque las presiones internas —en particular en el sector servicios— siguen mostrando persistencia, lo que avala una postura paciente por parte de la autoridad monetaria”, indica Ignacio Lena, miembro del equipo de Inversión de los fondos de Renta Fija de A&G Global Investors.

Por lo que considera que “en ausencia de nuevas proyecciones macroeconómicas, el BCE parece cómodo prolongando la pausa actual de los tipos, a la espera de mayor visibilidad sobre la evolución de la inflación subyacente y del crecimiento”.

Un crecimiento a medio gas

El otro pilar en el que se basan las decisiones de política monetaria del guardián del euro es en la evolución de la economía de la eurozona, que por el momento crece de forma moderada.

“Los indicadores de crecimiento están evolucionando favorablemente en la mayor parte de la zona euro, que se espera que crezca un 1,5% en 2025 y un 1,2% en 2026, por lo que es muy probable que la mayoría ortodoxa vea esto como una validación de la actual estrategia monetaria”, subraya Romain Aumond, quantitative strategist, Natixis IM Solutions.

La reunión del Consejo de Gobierno de hoy será la primera tras el reciente nombramiento del nuevo vicepresidente del BCE, el croata Boris Vujcic. Se trata de un relevo institucional que, a juicio de Lena, si bien no implica cambios inmediatos en la orientación de la política monetaria, “refuerza la percepción de estabilidad dentro del banco central”. Por ello, augura que el mensaje que cabe esperar tras la reunión de hoy es de “continuidad y cautela”, ya que el listón para cualquier ajuste de política sigue siendo elevado y el BCE preferirá no mover ficha hasta contar con nuevas proyecciones en marzo.

Los recortes del BCE provocan un desplome de las hipotecas: entre 300 y 1.200 euros menos de media al año.

Tipos estables todo el año

De cara al futuro, Marta Pinedo, directora de Raisin de España y Francia, sostiene que el fortalecimiento del euro, unido a un contexto de crecimiento moderado, refuerza la idea de que los tipos oficiales podrían mantenerse estables durante buena parte del año, aunque advierte de que los mercados “ya empiezan a contemplar la posibilidad de un recorte más adelante si la inflación sigue perdiendo fuerza”.

También Peter Goves augura que “es probable” que los tipos se mantengan sin cambios durante el resto del año, a menos que surja “una nueva crisis”. En la misma línea se pronuncia Romain Aumond, para quien, “los mercados no anticipan ninguna bajada de tipos durante 2026”.

