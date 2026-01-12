España

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El comisario de Defensa se pregunta “a qué estamos esperando” para crear una gran fuerza propia y permanente, idea que España apoya

Guardar
Andrius Kubilius, comisario europeo de
Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, pide crear ya un ejército permanente de 100.000 soldados.

El comisario para la Defensa, Andrius Kubilius, ha recuperado la propuesta de una fuerza militar permanente de 100.000 hombres y mujeres que hace ya cerca de una década pusieron sobre la mesa Jean-Claude Juncker, Angela Merkel y Emmanuel Macron. A diferencia de entonces, valora, tanto los expertos como los ciudadanos lo respaldan, así como lo aconseja el orden mundial que están configurando los recientes acontecimientos.

El político lituano dirigió este domingo una conferencia en la localidad sueca de Sälen. Allí, abogó por que la Unión empiece a actuar como tal a la hora de invertir y defenderse, dejando de ser “una colección de 27 ejércitos bonsái”, como alguna vez los ha llamado el español Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea. Kubilius se preguntó en alto qué deben hacer las instituciones comunitarias para dar el “gran salto” más allá del rearme.

Verdades incómodas

Para el comisario, “la falta de unidad es el problema” de los Veintisiete. “Por eso, antes de nada -continuó-, necesitamos responder a una pregunta muy simple: ¿Serían los Estados Unidos militarmente más fuertes si tuvieran 50 ejércitos a nivel estatal en lugar de un solo ejército federal, 50 políticas de defensa estatales y presupuestos de defensa a nivel estatal en lugar de una sola política y presupuesto de defensa federal?”

Margarita Robles, ministra de Defensa,
Margarita Robles, ministra de Defensa, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. (Ministerio de Defensa)

Kubilius resolvió que si la respuesta es “no”, “a qué estamos esperando”. Se apoyó además en distintas encuestas, entre ellas una realizada en España, también de Bélgica o Alemania, de las que se desprende que alrededor de un 70% de los ciudadanos prefiere que su país esté defendido por una fuerza supranacional. Según el CIS, tres de cada cuatro españoles apoya que Europa aumente su capacidad de defensa y un 68%, la creación de un ejército propio.

Recorriendo uno por uno los tabúes o realidades incómodas, como él mismo expresó, el comisario planteó cómo se protegería Europa si Estados Unidos dejara de velar por ella o se retirara de sus bases. “Y lo más importante: ¿cómo reemplazaremos a la fuerza militar estadounidense permanente de 100.000 soldados, que constituye la columna vertebral de la defensa militar en Europa?”, alertó Kubilius.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión.

Quién gobierna el ejército europeo

Otra arista controvertida es la relación con el Reino Unido. Kubilius considera fundamental que se sume. Una más es quién estaría al frente, cómo se repartiría el poder al frente de ese ejército. A su juicio, el Consejo Europeo de Seguridad podría estar compuesto por miembros permanentes clave junto con varios miembros rotatorios, incluido el Estado miembro que ocupe la presidencia del Consejo, además de los presidentes de la Comisión y del Consejo.

Advierte sin embargo el lituano del error que supondría una pelea por el poder, que solo daría ventaja a las potenciales amenazas. Cree que no debería ser una cúpula de más de 10-12 integrantes. Estas personas serían las encargadas de “debatir los temas más importantes en materia de Defensa, pero no solo debatir, sino también preparar con rapidez decisiones importantes”.

España está alineada. 24 horas antes de estas palabras de Kubilius, José Manuel Albares abogaba por que Europa integre su industria para contar con medios propios de disuasión “sin depender de terceros” y “avanzar hacia un ejército europeo”. En declaraciones a Efe, el ministro de Exteriores urge a moverse tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por sus intenciones con Groenlandia, sin olvidar la presencia de las tropas rusas en Ucrania.

Temas Relacionados

Ejército EuropeoUnión EuropeaMargarita RoblesMinisterio de DefensaEjército del AireEjército de TierraMilitaresGobierno de EspañaDonald TrumpEstados UnidosVenezuelaGroenlandiaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Anuncia una batería de medidas que incluye un límite en el precio de los contratos por habitación y la restricción de nuevos contratos de temporada

Sánchez anuncia ayudas a los

Cómo hacer rösti de patata, la versión suiza de la tortilla española que se hace con poco más de dos ingredientes

Esta económica guarnición se prepara con patata rallada y se cocina lentamente en grasa, tradicionalmente mantequilla o manteca de cerdo, aunque nosotros añadiremos además algo de cebolla para potenciar su sabor

Cómo hacer rösti de patata,

España, líder de la investigación europea: tratamientos del cáncer, enfermedades raras y medicamentos innovadores centran los ensayos nacionales

El país vuelve a posicionarse en 2025 como el más activo a nivel continental en la investigación clínica, con más de 900 nuevos ensayos autorizados

España, líder de la investigación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

La compañía energética ha alertado a sus usuarios tras detectar el acceso no autorizado a información confidencial, incluyendo identificadores y referencias bancarias, y ha puesto en marcha medidas para proteger la seguridad de los afectados

Un ciberataque a Endesa Energía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia ayudas a los

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”