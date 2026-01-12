Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, pide crear ya un ejército permanente de 100.000 soldados.

El comisario para la Defensa, Andrius Kubilius, ha recuperado la propuesta de una fuerza militar permanente de 100.000 hombres y mujeres que hace ya cerca de una década pusieron sobre la mesa Jean-Claude Juncker, Angela Merkel y Emmanuel Macron. A diferencia de entonces, valora, tanto los expertos como los ciudadanos lo respaldan, así como lo aconseja el orden mundial que están configurando los recientes acontecimientos.

El político lituano dirigió este domingo una conferencia en la localidad sueca de Sälen. Allí, abogó por que la Unión empiece a actuar como tal a la hora de invertir y defenderse, dejando de ser “una colección de 27 ejércitos bonsái”, como alguna vez los ha llamado el español Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea. Kubilius se preguntó en alto qué deben hacer las instituciones comunitarias para dar el “gran salto” más allá del rearme.

Verdades incómodas

Para el comisario, “la falta de unidad es el problema” de los Veintisiete. “Por eso, antes de nada -continuó-, necesitamos responder a una pregunta muy simple: ¿Serían los Estados Unidos militarmente más fuertes si tuvieran 50 ejércitos a nivel estatal en lugar de un solo ejército federal, 50 políticas de defensa estatales y presupuestos de defensa a nivel estatal en lugar de una sola política y presupuesto de defensa federal?”

Margarita Robles, ministra de Defensa, y el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius. (Ministerio de Defensa)

Kubilius resolvió que si la respuesta es “no”, “a qué estamos esperando”. Se apoyó además en distintas encuestas, entre ellas una realizada en España, también de Bélgica o Alemania, de las que se desprende que alrededor de un 70% de los ciudadanos prefiere que su país esté defendido por una fuerza supranacional. Según el CIS, tres de cada cuatro españoles apoya que Europa aumente su capacidad de defensa y un 68%, la creación de un ejército propio.

Recorriendo uno por uno los tabúes o realidades incómodas, como él mismo expresó, el comisario planteó cómo se protegería Europa si Estados Unidos dejara de velar por ella o se retirara de sus bases. “Y lo más importante: ¿cómo reemplazaremos a la fuerza militar estadounidense permanente de 100.000 soldados, que constituye la columna vertebral de la defensa militar en Europa?”, alertó Kubilius.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, cree que Europa tiene que integrar su industria de defensa para contar con medios propios de disuasión.

Quién gobierna el ejército europeo

Otra arista controvertida es la relación con el Reino Unido. Kubilius considera fundamental que se sume. Una más es quién estaría al frente, cómo se repartiría el poder al frente de ese ejército. A su juicio, el Consejo Europeo de Seguridad podría estar compuesto por miembros permanentes clave junto con varios miembros rotatorios, incluido el Estado miembro que ocupe la presidencia del Consejo, además de los presidentes de la Comisión y del Consejo.

Advierte sin embargo el lituano del error que supondría una pelea por el poder, que solo daría ventaja a las potenciales amenazas. Cree que no debería ser una cúpula de más de 10-12 integrantes. Estas personas serían las encargadas de “debatir los temas más importantes en materia de Defensa, pero no solo debatir, sino también preparar con rapidez decisiones importantes”.

España está alineada. 24 horas antes de estas palabras de Kubilius, José Manuel Albares abogaba por que Europa integre su industria para contar con medios propios de disuasión “sin depender de terceros” y “avanzar hacia un ejército europeo”. En declaraciones a Efe, el ministro de Exteriores urge a moverse tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por sus intenciones con Groenlandia, sin olvidar la presencia de las tropas rusas en Ucrania.