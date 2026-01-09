No solo Groenlandia: el Svalbard noruego o cómo los territorios europeos en el Ártico abren un nuevo frente impulsado por el cambio climático

Los territorios europeos del Ártico, Groenlandia y Svalbard (Montaje Infobae)

Muchos —quizás la mayoría— ven el deshielo en el Ártico por lo que es: una consecuencia del cambio climático. Pero lo cierto es que sus implicaciones más urgentes, por lo menos hasta que sus efectos en los ecosistemas terrestres se hagan imposibles de ignorar, tienen que ver con la apertura de rutas marítimas.

Concretamente, hace más accesibles (estacionalmente) la Ruta Marítima del Norte, que bordea la costa siberiana; y el Paso del Noroeste, que cruza el norte de Canadá. Ambas permiten acortar los trayectos entre Asia, Europa y América del Norte hasta en un 30%, lo que implica menor consumo de combustible y mayor eficiencia para el transporte global, según el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y The Arctic Institute.

Más allá de las rutas marítimas, el Ártico tiene otro enorme atractivo: la región alberga más del 20 % de las reservas mundiales de hidrocarburos y concentra bancos de pesca y yacimientos de minerales críticos como hierro, níquel, zinc, neodimio y disprosio. El acceso a estos recursos se facilita cada vez más debido al deshielo y la mejora de las condiciones logísticas, lo que lleva a potencias como Rusia, China, Estados Unidos o la Unión Europea se disputan la influencia, mientras crecen tanto las oportunidades como los riesgos.

El Consejo Ártico, en el que participan Canadá, Rusia, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos junto a representantes indígenas, buscaba inicialmente promover la cooperación científica y ambiental. Sin embargo, la disputa por el control de rutas y recursos ha ido ganando peso. El cambio climático es el motor de esta transformación: desde 1990 se han perdido 7,6 billones de toneladas métricas de hielo marino en el Ártico y la tasa de retroceso ha aumentado un 57 %, según The Arctic Institute.

El poblado de Svalbard Kirke (AP Foto/Daniel Cole)

Svalbard, el punto de fricción noruego en el Alto Norte

El archipiélago de Svalbard es un grupo de islas que forman parte del Reino de Noruega. A unos 1.940 kilómetros de Groenlandia, 1.994 de Islandia, 1.985 de la tierra continental Noruega y a 1.272 kilómetros de la ciudad rusa de Murmansk, en la Península de Kola; se encuentra bajo soberanía noruega - reconocida plenamente por el Tratado de Svalbard (1920) - pero otorga derechos económicos a varios países, incluido Rusia. Además, existen comunidades rusas en localidades como Barentsburg y Pyramiden que, sumadas a la proximidad de la Flota del Norte rusa en la península de Kola, afianzan la influencia del país en el archipiélago.

El valor estratégico de Svalbard va más allá de la pesca y los minerales. Según The Arctic Institute, la ubicación es ideal para la descarga de datos satelitales: más de 150 antenas operan en la estación SvalSat, esencial para las comunicaciones europeas y de la OTAN.

El refuerzo militar ruso en la base de Nagurskoye (en la Tierra de Francisco José, un conjunto de islas heladas, el territorio ruso más septentrional, ubicado a unos 300-400 kilómetros de Svalbard), junto al despliegue de misiles Bastion en el mismo aeródromo, muestran la vulnerabilidad y el peso estratégico de la zona.

El interés de Rusia en Svalbard responde tanto a razones estratégicas como económicas. El archipiélago, incluida la isla del Oso, es una puerta de entrada al mar de Barents, base de la Flota del Norte y clave para la disuasión estratégica rusa. Rusia mantiene intereses en la pesca dentro de la zona de protección y pone el foco en monitorizar las actividades de Noruega y de otros países occidentales, especialmente las relacionadas con sensores, comunicaciones y satélites.

El control de rutas estratégicas como el Bear Gap (entre Svalbard y Escandinavia) y el GIUK (la línea que dibujan Groenlandia, Islandia y el Reino Unido) depende en parte de la estabilidad en Svalbard, que sirve como indicador de la capacidad de respuesta de la OTAN ante movimientos rusos en el Alto Norte.

El GIUK, la línea que dibujan Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (Wikimedia Commons)

Groenlandia, el enclave danés en el tablero global

En los últimos días ha quedado claro que Groenlandia ha ganado importancia estratégica en los últimos años, tanto desde el punto de vista militar como económico. La isla, territorio autónomo bajo soberanía danesa y con estatus especial dentro de la Unión Europea, controla el acceso al corredor GIUK, uno de los puntos clave para la defensa transatlántica. Estados Unidos opera la base espacial Pituffik en el noroeste de Groenlandia, esencial para la alerta y el control de misiles de la OTAN.

Un acuerdo reciente de más de 2.000 millones de euros entre Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe permitirá modernizar la vigilancia mediante satélites, drones y nuevos buques navales, consolidando el papel defensivo de Groenlandia en el norte europeo. Dinamarca mantiene una presencia militar activa a través del Mando Ártico Conjunto y la Patrulla Sirius, que realiza operaciones en el interior de la isla.

El potencial económico de Groenlandia radica en sus reservas de tierras raras y minerales críticos para la industria tecnológica mundial. Estos recursos han despertado el interés de las potencias occidentales, que buscan reducir su dependencia de China. Sin embargo, el desarrollo de estos activos se ve limitado por el clima extremo y las regulaciones ambientales, pero el interés internacional sigue creciendo.