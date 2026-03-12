El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Los aficionados del Samsunspor gritando "Pedro Sánchez, Atatürk" (X / @piedrafitamario)

Las calles de la ciudad turca de Samsun han vivido en las horas previas al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor una escena poco habitual para un partido de competición europea. Grupos de aficionados turcos y españoles se han mezclado en plazas y calles de la ciudad del Mar Negro entre cánticos, música y conversaciones improvisadas en varios idiomas. El ambiente que rodea la previa del encuentro refleja también un fenómeno que en las últimas semanas ha ganado presencia en redes sociales: la simpatía que numerosos usuarios turcos han empezado a mostrar hacia España.

El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la UEFA Conference League y ha llevado al equipo madrileño hasta esta ciudad del norte de Turquía. Durante la jornada previa al encuentro, varios vídeos difundidos en redes sociales muestran a grupos de aficionados turcos coreando consignas en las que se mezclan referencias a España con menciones al fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. En algunos de esos cánticos se escucha “Pedro Sánchez, Atatürk” (Pedro Sánchez, padre de los turcos), mientras otros participantes responden entre aplausos o graban la escena con sus teléfonos móviles.

En distintos puntos de la ciudad también han podido escucharse altavoces con el himno del Rayo Vallecano, algo que ha sorprendido incluso a los propios aficionados franjirrojos desplazados hasta Turquía. Algunos seguidores turcos se acercan a los españoles para saludarles, hacerse fotografías o comentar la situación política que ha dado pie a esta inesperada cercanía.

Una conversación que empezó en redes

La escena que se vive estos días en Samsun tiene su origen en la crisis internacional que comenzó tras la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. El Gobierno español no autorizó impedir que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón para operaciones relacionadas con el conflicto.

El periodista turco Ibrahim Haskologlu, informó en su cuenta de X sobre el choque entre Trump y el Gobierno español. La publicación se viralizó rápidamente y dio pie a una cascada de comentarios de usuarios turcos criticando las amenazas del presidente estadounidense y defendiendo la postura adoptada por España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las banderas de España y Turquía (Montaje Infobae)

El movimiento adquirió aún más visibilidad cuando otro periodista, Özgur Hasan Altuncu, publicó un mensaje en el que animaba a sus compatriotas a mostrar su apoyo a España de una forma muy concreta. “Demostraremos nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez”, escribió, antes de enumerar varias propuestas simbólicas.

“Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras”, afirmaba en el mensaje, que rápidamente empezó a circular por redes sociales. El periodista también mencionaba al sector del automóvil: “Recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra”, añadió, argumentando que “a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas”.

Incluso el deporte apareció en el mensaje. Altuncu señaló que los aficionados del Trabzonspor, uno de los clubes de fútbol más populares de Turquía, podrían apoyar a España comprando productos de la marca deportiva Joma, muy vinculada al equipamiento deportivo.

La simpatía comenzó a escalar hasta que los mensajes de los usuarios turcos se desplazaron hasta la cuenta oficial de Pedro Sánchez en X. En un comunicado publicado en esta plataforma, el presidente del Gobierno lamentaba el fallecimiento del periodista Fernando Ónega. El tuit, inicialmente centrado en una condolencia institucional, se llenó de respuestas de usuarios turcos que expresaban su apoyo al mandatario español.

La dinámica terminó adquiriendo una dimensión difícil de prever cuando comenzaron a circular memes, vídeos y montajes en los que se mezclaban referencias políticas, culturales y deportivas. En algunos casos aparecían imágenes de España acompañadas de mensajes de agradecimiento; en otros, los usuarios turcos respondían con bromas o comparaciones entre ambos países.

Los intercambios de mensajes entre turcos y españoles comenzaron a multiplicarse hasta el punto de que una bandera de Turquía se coló en un mitin electoral del PSOE en Soria, Castilla y León. Este gesto no pasó desapercibido por Sánchez, que publicó en su cuenta de X un vídeo de la bandera durante el acto, acompañándola con un mensaje: “Momentos que me envían del mitin de Soria. Un saludo a la comunidad tuitera turca”.

Marius Mouandilmadji, jugador del Samsunspor y Florian Lejeune, del Rayo Vallecano (EFE/EPA/ERDEM SAHIN)

Ese intercambio virtual es el que, de manera inesperada, ha terminado trasladándose también al ambiente que se respira estos días en Samsun con motivo del partido europeo. La llegada de los seguidores del Rayo Vallecano a la ciudad turca ha coincidido con este momento de hermandad virtual entre turcos y españoles. Un aficionado franjirrojo que ha viajado hasta Turquía, llamado Darío Collado, ha contado en redes sociales que, al pasear por el centro de la ciudad, los turcos “nos paran por la calle, nos dan las gracias por estar aquí, ser españoles y ese toman fotos con nosotros”.