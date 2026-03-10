El rumano Marian Barbu arbitrará el Samsunspor-Rayo Vallecano

Madrid, 10 mar (EFE).- El árbitro rumano Marian Barbu arbitrará el partido entre el Samsunspor turco y el Rayo Vallecano el próximo jueves (18.45h), correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia.

Será el primer partido con ambos equipos para Barbu (37 años), que encabezará el equipo arbitral junto a sus compatriotas Cătălin Popa en el VAR, Marcel Birsan como asistente de este, Sebastian Colţescu como cuarto árbitro y Mircea Mihail Grigoriu y Adrian Vornicu en las bandas. EFE