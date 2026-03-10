El rumano Marian Barbu arbitrará el Samsunspor-Rayo Vallecano

Madrid, 10 mar (EFE).- El árbitro rumano Marian Barbu arbitrará el partido entre el Samsunspor turco y el Rayo Vallecano el próximo jueves (18.45h), correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia.
Será el primer partido con ambos equipos para Barbu (37 años), que encabezará el equipo arbitral junto a sus compatriotas Cătălin Popa en el VAR, Marcel Birsan como asistente de este, Sebastian Colţescu como cuarto árbitro y Mircea Mihail Grigoriu y Adrian Vornicu en las bandas. EFE
Últimas Noticias
Ser candidato y único habitante de tu pueblo: el caso de Fernando, que es monologuista
Cerca de 1.200 efectivos para la seguridad del partido Atlético de Madrid-Tottenham
Fallece Ascensión Capilla, la persona más longeva de Extremadura, a los 111 años
CyLTV emite este martes el segundo debate de las elecciones autonómicas
Los tres aspirantes a la presidencia de la Junta confrontan sus propuestas en un cara a cara televisado desde Valladolid centrado en medioambiente, servicios públicos, economía y pactos, acompañado de programación especial con análisis y reacciones en directo
El CNIO trata de salvar la 'interinidad' otorgando más poderes al director científico
MÁS NOTICIAS