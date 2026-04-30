Detenidas cinco mujeres que regentaban un prostíbulo en Madrid con sistema de fidelización: hacían “rifas” con las víctimas a través de su web con 100.000 seguidores

Imagen de recurso de la Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía Nacional ha precintado un prostíbulo en una vivienda en Madrid que llevaba activo desde hace hacía 11 años y ha detenido a las cinco mujeres que lo regentaban. Se les imputan los delitos de organización criminal, prostitución coactiva y blanqueo de capitales.

Las condiciones del prostíbulo eran trabajar las 24 horas del día durante los siete días de la semana, conforme detalla el cuerpo armado en un comunicado. Las mujeres tenían la obligación de realizar cualquier tipo de servicio, daba igual que estuviesen enfermas o con el periodo. De hecho, cuando esto ocurría, se introducían una esponja en la vagina y si se negaban, eran amenazadas por la encargada. Además, pagaban a proveedores y operarios con sexo en lugar de con dinero.

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No había descanso pero tampoco un mínimo respecto hacia las víctimas. Ofrecían un trato “altamente degradante” a las mujeres con" comportamientos humillantes conformados en un sistema organizado para captar clientes“. Estas prácticas, detalla la Policía, consistían en ser “chica del día” reduciendo las tarifas de sus servicios a la mitad o participar en una rifa mensual para que una de ellas mantuviese una hora de sexo gratis con el ganador. También eran obligadas a realizar servicios de prostitución gratuitos cuando algún cliente completaba un número concreto de visitas a modo de “fidelización” o incluso debían rebajar las tarifas a la mitad cuando fuera el cumpleaños del cliente o este trajese a un amigo nuevo.

Pagina web propia con reseñas y casi 100.000 seguidores

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el prostíbulo contaba con una página web propia que gestionaba una sola mujer y que contaba con “un sinfín” de reseñas y casi 100.000 seguidores. En este espacio de internet, publicitaban a las mujeres mostrando una fotografía sugerente de cada una, indicando si se encontraban o no disponibles en ese instante, así como las tarifas y las formas de contacto.

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Había varias encargadas por turno que gestionaban las citas, contestaban a las llamadas, atendían a los clientes, cobraban los servicios y suministraban alcohol y drogas si los clientes así lo solicitaban. Los agentes han comprobado que también publicitaban a las mujeres explotadas a través de páginas especializadas.

Sexo y drogas, todo incluido

Además daban la posibilidad de hacer servicios a domicilio con una duración aproximada de tres o cuatro horas para los clientes fijos. En esos casos, si el cliente lo requería las mujeres eran obligadas a transportar sustancias estupefacientes como cocaína, tucsi, popper o ketamina. Pero además, si algún cliente solicitaba consumir sustancias estupefacientes, la chica elegida estaba obligada a consumir con él. Algunas mujeres, remarcan, han sufrido drogodependencia.

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Cinco mujeres liberadas

La investigación comenzó el pasado 19 de enero tras tener conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. El pasado 19 de marzo se procedió a la entrada y registro del inmueble. Entonces, liberaron a cinco mujeres y se prestó asistencia a otras tres.

El pasado mes también se procedió a la clausura del prostíbulo y se bloquearon cinco cuentas bancarias con las que operaba la organización. También quedaron intervenidos ocho teléfonos móviles, un ordenador, un pendrive, 3.500 euros en efectivo y pastillas de viagra, así como diversa documentación, facturas, cuadernos con cuadrantes de servicios y sobres con contabilidades.

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