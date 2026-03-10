Los mejores pubs irlandeses para celebrar San Patricio 2026 en Madrid

Desfile del día de San Patricio en Madrid (Guiness)

Cerveza artesana, una cocina sencilla para acompañar, estética auténtica, música en directo y pantallas para ver eventos deportivos con amigos. Son algunas de las razones por las que los pubs irlandeses son todo un triunfo también fuera de las calles de Dublín. En Madrid, existen muchos de ellos, algunos en locales que otrora ocuparan cafés típicos del siglo XIX.

¿Qué mejor excusa para hacer una ruta por todas ellas que el día de San Patricio? En estas fechas, las que la ciudad se tiñe de verde y la cerveza rueda como si de agua se tratara, una tradición global que cada 17 de marzo convierte avenidas enteras en un homenaje a la cultura irlandesa. Para conmemorar esta ocasión, diversos locales de la ciudad se sumarán a la celebración con propuestas especiales inspiradas en St.Patrick’s Day, rindiendo homenaje al espíritu celta de esta jornada festiva.

The Thirty Three Irish Pub

The 33 es uno de los locales de temática irlandesa más conocidos de Madrid, un espacio con cafés, cervezas y picoteo con mesas y muebles de madera. Ofrece retransmisión de eventos deportivos y actuaciones de música en vivo, así como una sala de billar.

Dirección: Clara del Rey, 33, 28002

The Irish Temple Moratalaz

El sitio ideal para disfrutar de una cerveza, pues cuentan con una variedad de más de 120 opciones artesanales. Pero también para cenar con una de sus hamburguesas gourmet o algunas de sus opciones de platos gluten-free y veganos.

Dirección: Av. Moratalaz 123 Post, 28030

The Irish Rover Pub

The Irish Rover Madrid (Facebook)

Este pedazo de Irlanda lleva animando la vida madrileña desde 1995, cuando abrió sus puertas por primera vez. Además de conciertos, emisiones deportivas y el auténtico ambiente de un pub irlandés, cuenta con una terraza que podrás disfrutar en verano e invierno, carta de vinos y comidas con deliciosos platos caseros.

Dirección: Avda. Brasil, 7, 28020

The Irish Corner Madrid

El lugar ideal para disfrutar del ambiente clásico irlandés, con opciones de cerveza negra, whiskey, hamburguesas y comida ligera. Esta taberna revestida de madera cuenta además con conciertos y deportes televisados.

Dirección: C/ Arturo Soria, 6, 28027

The Handyman Tavern I

Abierto en 1999, The Handyman es uno de los primeros bares irlandeses de España. En su local podemos disfrutar de buena música, una amplia carta de cervezas, conciertos, fiestas temáticas y privadas. También desayunos y menú del día.

Dirección: Carretera de Canillas 142, Local 17, 28043

The Clover House

The Clover House es un pedazo de Irlanda que lleva animando la vida del este de Madrid desde 2007, con una terraza disponible en verano e invierno, emisiones deportivas y el auténtico ambiente de un pub irlandés con una carta variada de cervezas, cócteles y carta de comida.

Dirección: C/ Campezo, 14, 28022

Paddys

Un sitio ideal para disfrutar de las auténticas cervezas irlandesas, desde Guinness, que no puede faltar en un pub irlandés, hasta la Kilkenny, Paulaner o la Heineken. De su decoración, distribuida en sus dos plantas, destacan elementos ornamentales como dibujos gaélicos, murales de sus paredes y lámparas hechas con botellas.

Dirección: Av. de Concha Espina, 69, 28016

La Fontanilla

Ubicado en la emblemática plaza Puerta Cerrada, en pleno centro histórico de Madrid, Bar La Fontanilla ofrece una selección de cervezas de calidad, tanto de barril como en botella. La oferta gastronómica de La Fontanilla se centra en platos sencillos pero sabrosos, perfectos para acompañar una bebida.

Dirección: Pza Puerta Cerrada, 13, 28005

La Fontana de Oro

El café La Fontana de Oro se fundó por primera vez en 1782 como fonda de viajeros. En 1820 era lugar habitual de reunión de los liberales Riego y Alcalá Galiano y dicen que aquí se entonó por primera vez en Madrid el himno de Riego. Benito Pérez Galdós lo retrató en la novela homónima de 1870. Hoy toma su nombre este pub irlandés con música en directo y cervezas artesanas cuyo sótano está ambientado al modo medieval con escudos y mesas corridas.

Dirección: C/ de la Victoria, 1, 28012

James Joyce Madrid

Te hayas leído o no el clásico Ulises de James Joyce, en este pub irlandés en pleno centro de Madrid es la oportunidad ideal para hacer honor a uno de los escritores irlandeses más relevantes de la historia. Ofrece platos de cocina internacional, cervezas de grifo y una terraza desde donde además se puede ver deporte televisado.

Dirección: C/ Alcalá, 59, 28014

El Parnasillo del Príncipe

Pub El Parnasillo del Príncipe, en Madrid (Instagram / @elparnasillodelprincipe)

El nombre de este pub irlandés se debe a que en esta calle se celebraba una de las tertulias más importantes del siglo XIX, la del Parnasillo, y sus participantes se reunían en el antiguo Café del Príncipe. Ubicado en el corazón de Madrid, este pub es un auténtico viaje al pasado con sus muebles de madera oscura y las altas estanterías llenas de botellas.

Dirección: Príncipe, 33, 28012

Collin’s Irish Tavern

Un pub informal al puro estilo irlandés con actuaciones frecuentes de música celta en directo y cervezas de importación que aportan un aire tradicional al espacio. En total, 5 variedades de grifo, 4 cervezas propias y más de 40 cervezas en botella. Se encuentra en pleno centro, a pocos metros de Alonso Martínez.

Dirección: C/ Sagasta, 26, 28004

Cavan Irish Pub

Hasta Carabanchel ha llegado también la fiebre por los bares irlandeses, con locales como esta taberna ubicada en la avenida de Oporto. Según sus clientes, destaca por sus buenas cervezas y con gran variedad para elegir, por la atención y por el ambiente inmejorable.

Dirección: Av. Oporto, 86, 28019

Beer Station Santo Domingo

A escasos metros de Gran Vía se encuentra este pub que sirve hamburguesas, hot dogs y sándwiches para acompañar una variada selección de cervezas artesanales. También celebrar 'comedy nights’ recurrentemente.

Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 22, 28013

Newbridge Irish Pub

Local con decoración irlandesa y televisiones para ver eventos deportivos, muy cerca del Palacio Real, que ofrece una gran variedad de cervezas y cócteles y algo de picoteo para acompañar.

Dirección: C/ Bailén, 33, 28005

Morrighan Irish Tavern

Auténtico bar irlandés con cervezas irlandesas importadas, hamburguesas, tostas y tapas que pueden disfrutarse con una gran pantalla para ver eventos deportivos de fondo.

Dirección: Paseo Santa María de la Cabeza, 65, 28045

The Antiquarian

Bar The Antiquarian (Instagram / @the.antiquarian.bar)

Esta cervecería internacional de estilo irlandés se encuentra en Montecarmelo y llama la atención por su clásica fachada que nos transporta a las calles dublinesas. En el interior, un ambiente ideal para disfrutar de tu deporte favorito o para tomarse una copa después del trabajo.

Dirección: Av. Monasterio de Silos, 29, 28049

Covent Garden Madrid

Nacido en 1999, Covent Garden cuenta con siete grifos de cerveza de importación, opciones de cerveza artesana y espirituosos premium. Para comer y cenar puedes pedir las pizzas y hamburguesas de sus locales vecinos, Allô Pizza y Alfredo’s BBQ, en el propio local.

Dirección: C/ Dtor Fleming, 31, 28036