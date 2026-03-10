España

Estos son los cinco grupos de alimentos más beneficiosos para combatir el hígado graso

El 30 % de la población de los países desarrollados sufre esta enfermedad hepática

La leche y el kéfir
La leche y el kéfir son alimentos ricos en probióticos (Imagen de archivo de Infobae)

La enfermedad del hígado graso se ha convertido en la patología hepática más frecuente en el mundo. Se estima que afecta a cerca del 30 % de la población de los países desarrollados y su prevalencia sigue aumentando, alerta la Clínica Mayo. Los principales factores asociados a esta enfermedad son la obesidad, las dislipidemias (niveles elevados de grasa en sangre), la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, un conjunto de alteraciones que incrementan el riesgo cardiovascular.

Sin embargo, la buena noticia es que el hígado graso puede revertirse si se detecta a tiempo. La evidencia científica coincide en que los cambios en el estilo de vida, especialmente una alimentación saludable y la pérdida de entre el 5% y el 10% del peso corporal, son claves para reducir la inflamación hepática y mejorar la salud del órgano.

Algunos patrones dietéticos como la dieta mediterránea o la alimentación basada en plantas han demostrado ser especialmente beneficiosos. En este contexto, los especialistas destacan cinco grupos de alimentos que pueden contribuir a prevenir o mejorar el hígado graso gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y metabólicas.

Alimentos ricos en fibra

La fibra dietética desempeña un papel fundamental en la salud metabólica y hepática. Una dieta rica en fibra puede reducir tanto el riesgo de desarrollar hígado graso como la gravedad de la enfermedad. Esto se debe, en parte, a que la fibra favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, estimulando la producción de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger las células del hígado.

Además, un mayor consumo de fibra se asocia con menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, dos problemas muy frecuentes en pacientes con hígado graso. También contribuye a regular los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Entre las principales fuentes de fibra se encuentran las legumbres (lentejas, garbanzos o frijoles), los cereales integrales como avena o arroz integral, frutas y verduras variadas, además de frutos secos y semillas.

Nueces (AdobeStock)

Alimentos con probióticos

En los últimos años, la investigación ha identificado una relación entre el hígado graso y el desequilibrio de la microbiota intestinal, conocido como disbiosis. Este desajuste entre bacterias beneficiosas y perjudiciales puede favorecer la inflamación y las alteraciones metabólicas relacionadas con la enfermedad.

Los probióticos, microorganismos vivos que benefician la salud intestinal, pueden ayudar a restablecer ese equilibrio. Su consumo regular podría reducir la acumulación de grasa en el hígado, disminuir el estrés oxidativo y prevenir complicaciones como la fibrosis hepática. Ciertos alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el kimchi, el chucrut, el miso o la kombucha son algunas de las fuentes más conocidas de probióticos.

Alimentos ricos en omega 3

Los ácidos grasos omega 3 son conocidos por sus efectos antiinflamatorios y su papel en la salud cardiovascular, pero también pueden ser aliados frente al hígado graso. La investigación científica indica que estos nutrientes favorecen la oxidación de ácidos grasos (es decir, ayudan al organismo a quemar grasa) y reducen la producción de nuevas grasas a partir del exceso de carbohidratos.

Asimismo, el omega 3 puede mejorar la composición de la microbiota intestinal y disminuir los marcadores de inflamación asociados a la enfermedad. Los pescados grasos como el salmón, el atún, la caballa o las sardinas son fuentes destacadas, junto con nueces, semillas de chía o linaza y algunos aceites vegetales.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Alimentos con vitamina E

La vitamina E es un potente antioxidante que puede desempeñar un papel protector en el hígado. Su consumo ayuda a combatir el estrés oxidativo y puede reducir la acumulación de grasa en el órgano.

Además, la vitamina E tiene efectos antiinflamatorios y podría ayudar a prevenir la fibrosis hepática, una de las complicaciones más graves del hígado graso. Este nutriente se encuentra principalmente en aceites vegetales como el de oliva o girasol, así como en frutos secos, semillas de girasol y verduras como espinaca, brócoli o espárragos.

Alimentos con carotenoides

Los carotenoides son pigmentos naturales responsables del color rojo, naranja o amarillo de muchas frutas y verduras. Entre ellos destacan el licopeno y la luteína, compuestos que han demostrado efectos beneficiosos sobre el metabolismo hepático.

La evidencia científica indica que estos antioxidantes pueden reducir la acumulación de grasa en el hígado, favorecer su oxidación y disminuir la inflamación. Además, contribuyen a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir el estrés oxidativo. Las zanahorias, los tomates, los pimientos rojos, la calabaza, el mango, la papaya o la mandarina son algunos de los alimentos ricos en carotenoides que pueden formar parte de una dieta protectora para el hígado.

