Juanma Lorente, abogado laboralista: “No te vayas de viaje si estás de baja médica sin antes hacer esto”

El letrado difunde sus recomendaciones a través de su perfil de TikTok. / Captura de pantalla

Un buen viaje siempre es un buen plan, ya sea con amigos o familia. No obstante, bajo situaciones como una baja médica puede acarrear consecuencias laborales de mayor trascendencia. Para evitarlo, es imprescindible cumplir con ciertos requisitos. En ocasiones, las redes sociales se llenan de recomendaciones sobre qué hacer en estas ocasiones y uno de estos casos es Juanma Lorente, abogado laboralista, según su perfil de TikTok.

Según indica Lorente en una de sus últimas publicaciones, viajar durante una baja médica puede acarrear consecuencias laborales graves si no se cumplen ciertos requisitos. Juanma Lorente detalla los pasos que debe seguir cualquier trabajador que planee desplazarse mientras permanece de baja. De hecho, el debate sobre esta cuestión ha cobrado fuerza, ya que la legislación española no prohíbe expresamente los viajes, pero sí establece límites claros para proteger tanto la recuperación del trabajador como los intereses de la empresa.

Preguntas y respuestas ante una baja laboral: “Puede tener consecuencias bastante negativas”

Según las declaraciones de Lorente, “no te vayas de viaje si estás de baja médica sin hacer lo que te voy a decir, porque puede tener consecuencias bastante negativas”. El letrado explica que suele haber incertidumbre entre quienes, tras planear un viaje con antelación, se encuentran en situación de incapacidad temporal justo en las fechas previstas. “En principio te podrías ir siempre que el viaje no vaya a retrasar tu recuperación”, aclara.

El criterio médico es determinante, según apunta otro creador de contenido, Sebastián Ramírez, también abogado laboralista. Este afirma que “la ley no establece una prohibición expresa”. Ambos expertos coinciden en que el principal requisito consiste en consultar al médico responsable antes de salir de viaje. “Debes ir a tu médico y pedirle una autorización, debes comentarle dónde vas a ir de viaje, qué vas a hacer y si a tu médico le parece bien y cree que no hay ningún problema con tu baja, pues vas a ir mucho más tranquilo”, señala Lorente.

Solicitar la autorización médica no solo protege frente a un posible despido, sino que ayuda a evitar conflictos si coincide alguna revisión médica durante la ausencia. “Si la empresa ve que te has ido de viaje y te despide, si tú lo tienes autorizado por tu médico, el despido con casi total probabilidad va a ser improcedente o incluso nulo”, afirma Lorente.

Aun así, el abogado añade que “si tu médico te da la autorización, lo más normal es que no te coincida ninguna revisión de tu baja médica durante tu viaje, que esto es un gran peligro, porque si tú no vas a una revisión de tu baja médica estando de viaje, el médico te va a dar de alta automáticamente y al día siguiente deberías estar trabajando”.

Cómo evitar la pérdida del subsidio o el despido disciplinario

La Ley General de la Seguridad Social no prohíbe los viajes durante una baja médica, pero sí determina que cualquier actuación fraudulenta o contraria al proceso de curación puede conllevar la pérdida del subsidio, o incluso el despido disciplinario sin indemnización. “La incapacidad temporal, también conocida como baja laboral, es aquel periodo de tiempo en el cual una persona no puede asistir a su puesto de trabajo por una incapacidad de algún tipo, puede ser física o psíquica”, detalla Ramírez. La valoración médica es, por tanto, la base para determinar si el viaje podría perjudicar la recuperación.

Por otro lado, el tipo de patología es relevante. En casos de depresión o ansiedad, un desplazamiento podría ser beneficioso, siempre que cuente con el visto bueno del especialista. Por el contrario, cuando se trata de dolencias físicas que limitan la movilidad, como una lesión de rodilla, los expertos desaconsejan viajar. “No es aconsejable que te vayas a Lisboa una semana de vacaciones porque tienes que estar en recuperaciones y en sesiones de rehabilitación”, ejemplifica Ramírez.

La autorización médica debe quedar registrada y puede servir para justificar la ausencia ante la empresa o la mutua. Además, permite solicitar el cambio de las citas revisiones médicas que puedan coincidir con el viaje. Tanto la Seguridad Social como las mutuas colaboradoras pueden suspender el subsidio si detectan que el trabajador ha incumplido sus deberes de recuperación o no ha comparecido a una revisión médica.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Por ello, la recomendación de los abogados es clara: “Si vas a salir de viaje estando de baja, pide autorización y no hagas ninguna actividad que vaya a retrasar tu recuperación”. Lorente insiste en que “si no lo estás, pues la empresa te va a despedir y con razón, de manera disciplinaria y sin indemnización”.