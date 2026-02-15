España

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

El abogado Juanma Lorente desmonta las falsas creencias más extendidas sobre la baja médica y aclara los derechos de los trabajadores ante la empresa

Guardar
Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos
Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica” . (Montaje Infobae con imágenes de TikTok y Canva)

La gestión de la baja médica suele generar dudas entre trabajadores y empresas. Los trámites, las obligaciones y los derechos durante este periodo pueden dar lugar a conflictos, desinformación y, en ocasiones, a prácticas incorrectas. El abogado laborista Juanma Lorente ha advertido en uno de sus últimos vídeos de TikTok sobre la existencia de tres engaños habituales que afectan a los empleados durante una baja médica. Estas falsas creencias, según su experiencia profesional, provocan situaciones de presión y confusión en los trabajadores, quienes suelen desconocer las verdaderas obligaciones legales en estos casos.

Según Lorente, muchos empleados sufren exigencias que no se corresponden con la normativa vigente. “Tu empresa te está engañando durante tu baja médica”, afirma el experto en derecho laboral.

No es obligatorio enviar los partes de baja a la empresa

De entre las maniobras frecuentes que llevan a cabo las compañías, la primera que identifica el abogado se refiere a la gestión de los partes médicos. “El primer engaño es: ‘Me tienes que mandar los partes de baja’. Esto es totalmente falso. Tú no le tienes que mandar los partes de baja a la empresa”, sostiene Lorente.

El abogado recuerda que la Seguridad Social se encarga de comunicar a la empresa toda la información necesaria sobre la situación del trabajador. “La propia Seguridad Social se lo hará saber a la gestoría de la empresa para que tenga los datos que tiene que saber”. De esta forma, Lorente subraya que el trabajador no está obligado a enviar los partes médicos a la empresa, ni a informar de su estado de manera directa. “Por tanto, no le tienes que avisar de nada”, recalca el experto.

No tienes por qué comunicar tu fecha de reincorporación

Un segundo punto de conflicto habitual tiene que ver con la comunicación sobre la reincorporación al puesto de trabajo. “Otra mentira que está a la orden del día es la falsa obligación de que le digas a tu jefe cuándo te vas a incorporar”, advierte Lorente. El abogado describe una escena común en la que el responsable de la empresa solicita información sobre la fecha de regreso del trabajador. “Suele ser que tu jefe te dice: ‘Oye, tengo que ver cómo te sustituyo. Dime más o menos cuándo te vas a incorporar’”.

Frente a esta situación, Lorente aclara que no existe ninguna exigencia legal que obligue al trabajador a anticipar su fecha de reincorporación. “No tienes que decirle a tu jefe cuándo te tienes que incorporar. Tienes que hacer una elucubración de plazos para ver cuándo vas a volver a la empresa. No es así”, expone el abogado. Además, resalta que no existe ninguna consecuencia directa por negarse a facilitar esa información: “Si te habla tu jefe, tanto para esto como para pedirte los partes de baja, no le tienes que responder y no hay ninguna consecuencia. Esto te tiene que quedar bien claro”.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

La baja médica no resta días de vacaciones

El tercer engaño abordado por Lorente se relaciona con las vacaciones. El abogado matiza que, aunque menos frecuente, persiste la creencia de que la baja médica conlleva la pérdida de días de vacaciones. “No pierden las vacaciones por haber estado de baja. Cuando uno está de baja, está de baja, no está de vacaciones”, señala el experto.

En este sentido, afirma que la normativa garantiza el derecho de los trabajadores a disfrutar de la totalidad de los días de vacaciones que les correspondan, incluso si han estado de baja durante parte del año. “Todas las vacaciones de todo el tiempo que has estado de baja te pertenecen. Y no pierdes ni uno”, concluye Lorente.

Temas Relacionados

Bajas LaboralesIncapacidad TemporalDerechos LaboralesRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 3 de Triplex de la ONCE: números ganadores de este domingo 15 de febrero 2026

Enseguida los resultados de las 14:00 horas; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de Triplex de

Triplex de la ONCE: números ganadores del Sorteo 2 este domingo 15 de febrero

Juegos Once anunció la combinación obtenida a las 12:00 horas

Triplex de la ONCE: números

Triplex de la ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY 15 de febrero de 2026

Juegos Once difundió la combinación obtenida a las 10:00 horas; tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la ONCE: jugada

Un hombre con antecedentes de exhibicionismo graba a una mujer por debajo de la puerta de los baños de un cine: la víctima se da cuenta y lo detienen

El arrestado, de 55 años, accedió al recinto por una puerta lateral y reconoció los hechos durante la custodia policial

Un hombre con antecedentes de

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

Aceites, patatas, legumbres y algunas frutas frescas suavizan la escalada de precios mientras la cesta de la compra se adapta a nuevas tendencias y productos

Los huevos se disparan un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Los huevos se disparan un

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid