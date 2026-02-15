Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica” . (Montaje Infobae con imágenes de TikTok y Canva)

La gestión de la baja médica suele generar dudas entre trabajadores y empresas. Los trámites, las obligaciones y los derechos durante este periodo pueden dar lugar a conflictos, desinformación y, en ocasiones, a prácticas incorrectas. El abogado laborista Juanma Lorente ha advertido en uno de sus últimos vídeos de TikTok sobre la existencia de tres engaños habituales que afectan a los empleados durante una baja médica. Estas falsas creencias, según su experiencia profesional, provocan situaciones de presión y confusión en los trabajadores, quienes suelen desconocer las verdaderas obligaciones legales en estos casos.

Según Lorente, muchos empleados sufren exigencias que no se corresponden con la normativa vigente. “Tu empresa te está engañando durante tu baja médica”, afirma el experto en derecho laboral.

No es obligatorio enviar los partes de baja a la empresa

De entre las maniobras frecuentes que llevan a cabo las compañías, la primera que identifica el abogado se refiere a la gestión de los partes médicos. “El primer engaño es: ‘Me tienes que mandar los partes de baja’. Esto es totalmente falso. Tú no le tienes que mandar los partes de baja a la empresa”, sostiene Lorente.

El abogado recuerda que la Seguridad Social se encarga de comunicar a la empresa toda la información necesaria sobre la situación del trabajador. “La propia Seguridad Social se lo hará saber a la gestoría de la empresa para que tenga los datos que tiene que saber”. De esta forma, Lorente subraya que el trabajador no está obligado a enviar los partes médicos a la empresa, ni a informar de su estado de manera directa. “Por tanto, no le tienes que avisar de nada”, recalca el experto.

No tienes por qué comunicar tu fecha de reincorporación

Un segundo punto de conflicto habitual tiene que ver con la comunicación sobre la reincorporación al puesto de trabajo. “Otra mentira que está a la orden del día es la falsa obligación de que le digas a tu jefe cuándo te vas a incorporar”, advierte Lorente. El abogado describe una escena común en la que el responsable de la empresa solicita información sobre la fecha de regreso del trabajador. “Suele ser que tu jefe te dice: ‘Oye, tengo que ver cómo te sustituyo. Dime más o menos cuándo te vas a incorporar’”.

Frente a esta situación, Lorente aclara que no existe ninguna exigencia legal que obligue al trabajador a anticipar su fecha de reincorporación. “No tienes que decirle a tu jefe cuándo te tienes que incorporar. Tienes que hacer una elucubración de plazos para ver cuándo vas a volver a la empresa. No es así”, expone el abogado. Además, resalta que no existe ninguna consecuencia directa por negarse a facilitar esa información: “Si te habla tu jefe, tanto para esto como para pedirte los partes de baja, no le tienes que responder y no hay ninguna consecuencia. Esto te tiene que quedar bien claro”.

La baja médica no resta días de vacaciones

El tercer engaño abordado por Lorente se relaciona con las vacaciones. El abogado matiza que, aunque menos frecuente, persiste la creencia de que la baja médica conlleva la pérdida de días de vacaciones. “No pierden las vacaciones por haber estado de baja. Cuando uno está de baja, está de baja, no está de vacaciones”, señala el experto.

En este sentido, afirma que la normativa garantiza el derecho de los trabajadores a disfrutar de la totalidad de los días de vacaciones que les correspondan, incluso si han estado de baja durante parte del año. “Todas las vacaciones de todo el tiempo que has estado de baja te pertenecen. Y no pierdes ni uno”, concluye Lorente.