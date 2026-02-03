Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si haces esto durante la baja médica, puedes ir a la cárcel”

Juanma Lorente, abogado laboralista habla sobre los fraudes en las bajas médicas (@juanmalorentelaboralista)

Durante una baja médica, la legislación establece derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para las empresas. En los últimos años, el número de personas en situación de incapacidad temporal ha aumentado de forma notable, generando dudas sobre los límites legales durante este periodo.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha abordado esta cuestión en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista), donde advierte sobre los riesgos legales que pueden surgir en este contexto.

“Puedes ir a la cárcel si haces una determinada cosa durante tu baja médica”, señala Lorente, quien destaca que este tipo de situaciones no es ajena a la realidad profesional de los despachos especializados en derecho laboral. “Esto lo he visto yo en el despacho y he atendido a gente que lo han hecho”, puntualiza, subrayando la frecuencia con la que se presentan estos casos y la falta de información entre quienes atraviesan una incapacidad temporal.

Falsificar el parte de baja

El experto llama la atención sobre el contexto actual: “Quizás es el momento de la historia donde más gente está en esta situación”, reflexiona, en referencia al elevado volumen de personas de baja. No obstante, insiste en que muchas de ellas desconocen los riesgos asociados a determinadas conductas. “Y ojo, que esto lo he visto yo en el despacho”, reitera, con el objetivo de alertar sobre la gravedad de los hechos.

Lorente menciona un ejemplo reciente para ilustrar la seriedad de la cuestión: “Esto no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo, que ha mandado a la cárcel a una persona que, por lo que sea, quería estar más tiempo de baja, concretamente un día más, y no se le ocurrió otra cosa que falsificar un parte de baja”. El abogado enfatiza las consecuencias legales de este comportamiento: “Os recuerdo que los partes de baja son documentos oficiales y si se falsifican, pues puedes terminar en la cárcel”.

Baja médica (Europa Press)

La advertencia de Lorente cobra especial relevancia en un entorno donde la presión laboral y la incertidumbre pueden llevar a algunos trabajadores a tomar decisiones precipitadas. El experto subraya que la ignorancia sobre la legislación vigente no exime de responsabilidad ni evita las consecuencias legales. “No hagas tonterías, que a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, nunca mejor dicho”, concluye, recordando que las acciones realizadas durante la baja médica pueden tener un impacto que va más allá de lo laboral.

Mayor vigilancia

El caso mencionado por el abogado resalta la importancia de actuar siempre conforme a la ley y mantener la transparencia durante el proceso de incapacidad temporal. Los partes de baja, al ser documentos oficiales, están sujetos a un control estricto y su manipulación o falsificación constituye un delito grave.

Lorente insiste, a través de su experiencia, en la necesidad de no subestimar las consecuencias legales de estas conductas. Su mensaje se dirige especialmente a quienes, por desconocimiento o por presión, puedan estar valorando alternativas ilícitas para prolongar la situación de baja médica.

Además, Lorente deja entrever que la vigilancia sobre este tipo de fraudes ha aumentado en los últimos tiempos, tanto por parte de las empresas como de la administración. La digitalización de los trámites y la facilidad para detectar irregularidades han hecho que cualquier intento de falsificación se identifique con mayor rapidez.