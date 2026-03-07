Carlos Lozano aclara en ‘¡De viernes!’ la situación con Cristina Piaget tras ‘GH DÚO’: “He visto cosas que no me han gustado mucho”

Carlos Lozano ovacionado en su entrada a '¡De Viernes!' (De Viernes)

La tensión entre Carlos Lozano y Cristina Piaget tras la conclusión de ‘GH DÚO’ ha centrado el interés, después de unos últimos días marcados por la incertidumbre sobre el futuro de su relación. El presentador, recientemente proclamado ganador de la cuarta edición del reality, ha abordado públicamente en ¡De viernes! la situación con la modelo, aclarando si se ha producido algún contacto entre ambos desde la gala final y cómo percibe la posibilidad de retomar o iniciar una relación sentimental fuera de la casa.

Tras la victoria en la competición, Carlos Lozano ha explicado que no ha habido conversación entre él y Cristina Piaget desde el final del programa, pese a que la modelo ha intentado localizarle mediante diversos medios, según relataron en el citado espacio. Además, el premio conseguido por el presentador asciende a 50.000 euros, cifra que le otorga el reconocimiento definitivo después de su paso anterior por otros formatos similares como Gran Hermano VIP 4, donde se quedó a las puertas de la victoria.

Durante su intervención en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta, Carlos Lozano ha ofrecido su visión respecto al desencuentro que se produjo en la misma noche de la final. El presentador ha detallado que, pese a la aparente complicidad vivida durante semanas en la casa, la relación con Cristina Piaget se ha resentido a raíz de un tenso intercambio. Según narró ante las cámaras, la modelo le reprochó con visible molestia: “Lo hemos conseguido, ¿no?”. Lozano ha precisado que, durante la celebración, se encontraba acompañado de su familia y allegados, y que no coincidió con Piaget en ese momento crucial.

El distanciamiento entre ambos

El propio Carlos Lozano ha confirmado en ‘¡De viernes!’ que aún no ha habido contacto directo con Cristina Piaget desde el desenlace del reality. Ha declarado: “No hemos hablado todavía”, recordando además que, aunque la modelo intentó conseguir su teléfono tras la gala, el contacto sigue pendiente. El ganador del programa ha añadido que ha visto declaraciones de Piaget en vídeos posteriores a la final y que algunas de esas palabras no le han agradado.

A preguntas sobre la naturaleza de su vínculo con la modelo y la posibilidad de mantener una relación sentimental fuera del entorno televisivo, Lozano ha manifestado que ambos mantienen posturas y condiciones muy diferentes. El presentador ha admitido: “Hemos cambiado. Podíamos creer que podíamos conocernos, pero ella pone unas condiciones y yo otras. Y ahora mismo, he visto cosas que no me gustan mucho”.

Carlos Lozano celebrando su victoria en 'GH DÚO' con el maletín del premio en la mano ante la atenta mirada de Cristina Piaget (TELECINCO.ES)

La actitud de Cristina Piaget durante la última gala ha sido objeto de debate, especialmente por la información avanzada en ‘¡De viernes!’, donde se aseguró que la exmodelo llegó a colarse en el brindis del equipo tras la emisión, evidenciando un enfado por considerar que Carlos Lozano la habría utilizado para ganar.

El presentador, por su parte, rechazó esa versión en el mismo programa, enfatizando: “Yo me he hecho ganador sin Cristina. Tampoco tiene razón en lo que dice. A ver si resulta que ahora Cristina me ha dado el premio”.

La cifra que cambia el diagnóstico

El premio de 50.000 euros logrado por el presentador constituye el punto de inflexión que marca este desenlace y significa la culminación de una trayectoria en realities que había quedado incompleta desde su participación en 2016. La reacción de los compañeros en plató fue inmediata, con la presencia de su ex pareja Mónica Hoyos y su hija Luna entre las primeras personas en felicitarle, mientras que la interacción con Cristina Piaget quedó marcada por el desencuentro y la ausencia de reconciliación pública.

Durante la entrevista, Carlos Lozano insistió en que no hay motivos para prolongar la polémica y que prefiere resolver cualquier eventual conflicto en el ámbito privado, subrayando que “no va a entrar en guerra con Cristina” y que nunca se encontrará con declaraciones suyas denostando a la modelo, según ha afirmado en el formato presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

La historia entre ambos queda, por el momento, sin resolución definitiva. Con las cámaras ya apagadas y la atención mediática centrada en sus próximos pasos, la relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget afronta un compás de espera, con la incertidumbre de que se produzca esa conversación pendiente.