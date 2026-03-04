Carlos Lozano se proclama vencedor de “GH Dúo 4” con el respaldo mayoritario del público

Carlos Lozano como vencedor de GH Dúo (@ghoficial)

Carlos Lozano ha conseguido imponerse en la final de la cuarta edición de ‘Gran Hermano Dúo’ (GH DÚO 4), que se ha celebrado en Telecinco, logrando llevarse el premio de 50.000 euros. La audiencia ha confirmado su respaldo al ex presentador, quien ha conseguido dejar atrás a todos sus rivales tras más de dos meses de convivencia y conflicto en el concurso.

La resolución de la edición ha supuesto una ruptura clara con anteriores finales, ya que el voto del público general se ha impuesto con claridad y ha evitado que los seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’ dominasen el resultado.

Lozano partía como representante de un grupo minoritario frente a la alianza formada por quienes venían de ‘La Isla de las Tentaciones’, protagonizando enfrentamientos constantes. El público ha valorado tanto su honestidad a lo largo del programa como su papel como factor de equilibrio en la convivencia, especialmente junto a Cristina Piaget. El desenlace ha significado también su revancha personal tras quedar en segundo puesto en GH VIP 4 en el año 2016, cuando perdió ante Laura Matamoros.

Carlos Lozano se proclama vencedor de GH Dúo (@ghoficial)

La última semana se ha caracterizado por un ambiente de máxima tensión, con los tres finalistas, Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González, repasando los episodios más destacados y complicados del concurso. Durante la gala definitiva, los concursantes han rememorado sus momentos decisivos en la casa y el impacto que estos han tenido en la percepción del público.

El recorrido hacia la gran final y el desenlace del duelo

A lo largo de la velada, Gloria González ha sido la primera en abandonar la lucha por el maletín, al quedar como tercera finalista con apenas un 15,7% del apoyo, lo que ha dejado el enfrentamiento final entre Lozano y Williams. Antes de dejar la casa, Gloria ha asegurado, “Gracias a la audiencia, agradecida de haber llegado hasta aquí. Os llevaré siempre en mi corazón, muchas gracias”.

Mientras tanto, los dos finalistas han regresado al plató acompañados de personas cercanas: la hija de Carlos Lozano, Luna, y Candela, amiga de Anita Williams. En el plató, ambos han zanjado sus diferencias, manteniendo un debate directo sobre las posturas que han mantenido durante la convivencia, que ha reflejado la polarización vivida en el concurso.

Anita Williams y Carlos Lozano esperando para saber el nombre del ganador del concurso (@ghoficial)

Además, Anita Williams ha conocido en ese momento la noticia del nuevo romance de su ex pareja, José Carlos Montoya, con Cristina Porta. La participante ha declarado en respuesta al conocer esta información: “Si es verdad esta información, les deseo lo mejor. Yo para este 2026 estoy abierta al amor”.

Finalmente, la resolución del público ha arrojado un resultado contundente. Carlos Lozano ha superado a Williams con un aplastante 65,1% de los votos frente al 34,9%, ratificando su triunfo. El presentador de la gala, Jorge Javier Vázquez, ha sido el encargado de leer el resultado, señalando: “La audiencia ha decidido que el ganador sea Carlos Lozano”.

Reacciones y significado para los finalistas

Concluida la votación, Carlos Lozano ha recibido el maletín tras vivir un momento de gran emoción, alzándose como vencedor después de derrotar a la que venía siendo su principal rival. La diferencia porcentual y el contexto de la edición han ocupado buena parte de los análisis y debates, que coinciden en destacar que la influencia del grupo de las ‘Tentaciones’ no ha logrado imponerse en esta ocasión.

La satisfacción de Lozano por el desenlace no solo responde al premio económico, sino a la validación pública por su conducta en el programa y la reparación simbólica de su anterior derrota en GH VIP 4. Por su parte, Williams ha asumido con deportividad el veredicto y ha manifestado su disposición a afrontar nuevos retos personales durante este año. Este desenlace ha supuesto el cierre de una edición que se ha presentado en todo momento marcada por la confrontación generacional, la tensión entre grupos y la intensidad de la convivencia.