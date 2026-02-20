España

La expulsión de Cristina Piaget de ‘GH Dúo’ desata reacciones y polémica en la recta final: “Me parece muy injusto”

Jorge Javier Vázquez y parte de la audiencia lamentaron la salida de la concursante, mientras crecen las críticas al tratamiento del programa durante la gala

Cristina Piaget expulsada de GH
Cristina Piaget expulsada de GH Dúo (@ZeppelinTV)

La expulsión de Cristina Piaget de ‘Gran Hermano Dúo’ ha causado un fuerte impacto entre los seguidores y dentro del plató. Su salida, tras un intenso duelo con Anita Williams y una elevada participación en las votaciones, ha provocado una oleada de críticas y ha reavivado el debate sobre el trato a los concursantes en televisión.

La decisión se produjo durante la séptima gala del concurso, donde también estaban nominados Carlos Lozano, Gloria González y Sandra Barrios. Los porcentajes de votos previos reflejaban una clara polarización entre los concursantes, con cifras del 37,2%, 27,1%, 17,5%, 9,6% y 8,6%, lo que anticipaba un enfrentamiento directo entre Piaget y Williams. Tras salvarse Sandra, Carlos y Gloria, el duelo final quedó entre Cristina Piaget y Anita Williams, y la aplicación de Mediaset Infinity canalizó el voto del público hasta el último momento.

En la resolución de la gala, Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicar en directo el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Cristina Piaget”. La reacción de Anita Williams, entre la sorpresa y la emoción, reflejó el impacto generalizado tanto en el plató como entre los telespectadores. “¡Os quiero, jolín! ¡No me lo creo, Jorge!”, exclamó Williams entre lágrimas, mientras parte del público coreaba el nombre de la expulsada.

Apoyo de Jorge Javier y ovación en redes

La eliminación de Piaget motivó una respuesta inmediata de Jorge Javier Vázquez, que expresó su desacuerdo: “Me parece injustísima tu eliminación. Eres el personaje revelación de la edición. Te merecías como mínimo llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones. Me parece muy injusto que no llegues a la final”.

Jorge Javier Vázquez considera la
Jorge Javier Vázquez considera la expulsión como "injusta" (X)

El presentador reivindicó la presencia de concursantes con experiencia y un pasado relevante en el formato: “Quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar. Me gusta que gente de nuestra edad participe y conquiste a la audiencia. Empecemos a valorar a la gente que tiene un pasado, no podemos vivir únicamente del presente”.

Las palabras de Vázquez encontraron eco entre la audiencia en redes sociales, donde muchos consideraron a Piaget la ganadora moral del reality por su capacidad para sostener el contenido en la casa de Tres Cantos. La propia expulsada, visiblemente emocionada y sonriente, apenas pudo responder durante el directo: “Creo que la mayoría van a festejar que me haya ido, aunque Carlos Lozano se quedará más cabizbajo por quedarse solito”.

Críticas a la edición por el tratamiento de Anita Williams

El desenlace del duelo reavivó la polémica sobre el papel de Anita Williams y el tratamiento que el programa le dio durante la gala. Un sector de los seguidores acusó al formato de favorecer a Williams al no mostrar vídeos comprometidos que pudieran influir en su permanencia.

Reacciones en X ante la
Reacciones en X ante la expulsión (Composición Infobae)

En la red social X, varios usuarios denunciaron que el programa proyectó imágenes negativas de Cristina Piaget, mientras que de Williams solo se emitieron momentos en los que aparecía llorando, lo que consideraron beneficioso para su imagen ante la audiencia. Comentarios como “Ni un solo vídeo malo de Anita” o “El vídeo de Cristina son todos sus arrebatos, y el de Anita llorando dando pena” reflejaron el malestar por una supuesta estrategia destinada a proteger a la concursante.

La estructura de la gala también recibió críticas. Los responsables del programa optaron por juntar a Piaget y Williams en una simulación de juicio televisivo, evitando así que la audiencia pudiera valorar individualmente la responsabilidad de Williams y evitando un posible daño a su imagen pública. Finalmente, el marcador de la votación confirmó el resultado: Piaget fue expulsada con un 58,7% de los votos, frente al 41,3% obtenido por Williams.

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

La salida de Cristina Piaget, percibida por una parte de los telespectadores y por el propio presentador como una “injusticia”, marca el inicio de la recta final de la edición. A pesar de la controversia, la organización del concurso ha anunciado la próxima gala de salvación y un especial de expulsión en los días siguientes. El episodio ha vuelto a abrir el debate sobre la transparencia y el papel de la edición televisiva en la construcción de los relatos dentro de los reality shows.

