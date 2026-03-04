La historia de amor de Carlos Lozano y Mónica Hoyos: diez años de relación, una hija en común y el desgaste por las infidelidades

Carlos Lozano como vencedor de GH Dúo (@ghoficial)

La final de GH Dúo mantuvo en vilo a la audiencia hasta el último minuto. Anita Williams, Gloria González y Carlos Lozano se disputaban el maletín en una noche cargada de emoción, reencuentros y tensiones. Tras la eliminación de González, el veredicto quedó en manos del público, que con sus votos decidió el desenlace: Carlos Lozano se proclamó ganador del concurso.

Tras anunciarse su victoria, el exmodelo corrió a abrazar a Mónica Hoyos y a su hija Luna, quien estudia fuera de España y viajó expresamente para estar en la final junto a su padre. El presentador de la gala, Jorge Javier Vázquez, le felicitó y le hizo entrega del maletín con un mensaje de despedida: “Así, con este nombre grabado ya en la historia de Gran Hermano cerramos una edición llena de emoción. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado todas estas semanas, gracias por estar siempre con nosotros y gracias al equipo”.

Anita Williams y Carlos Lozano esperando para saber el nombre del ganador del concurso (@ghoficial)

Sin embargo, en los momentos previos a la gran final, hubo espacio para hablar de amor. Anita y Gloria preguntaron a Lozano por la posibilidad de una reconciliación con Mónica Hoyos, madre de su hija. Ambas confesaron que les encantaría que la expareja se diera una nueva oportunidad. El propio Jorge Javier comentó que a “todo el mundo” le gustaría volver a verlos juntos. La respuesta del ganador no se hizo esperar: “La quiero con locura”, reconoció Carlos, aunque expresó sus dudas sobre una posible reconciliación y explicó los motivos por los que no cree viable retomar la relación.

Mónica Hoyos y Carlos Lozano

De conocerse en un programa de televisión a separarse por las continuas infidelidades

La historia entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos ha sido una de las más mediáticas del panorama televisivo. Se conocieron en el programa El Precio Justo, donde trabajaban juntos a finales de los años noventa. En 1999, Lozano atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera como presentador, mientras que Hoyos, actriz conocida en Perú, llegaba a España como azafata del concurso. Según se ha contado en numerosas ocasiones, lo de Carlos fue amor a primera vista, mientras que ella se enamoró de forma más pausada.

En aquel momento, Mónica mantenía una relación sentimental que terminó poco después. Ella misma explicó años más tarde en televisión: “Mi novio me dejó, era bastante inseguro. Yo estaba enamoradísima de él y me dejó a los 5 meses cuando vio que Carlos estaba todo el tiempo tras de mí”. Tras aquella ruptura, la relación con Lozano avanzó rápidamente. Tres meses después de comenzar a salir, ya vivían juntos.

Mónica Hoyos

En 2004 nació su hija Luna, fruto de casi una década de relación. Sin embargo, la historia estuvo marcada por altibajos, discusiones y acusaciones públicas. Durante el auge profesional de Lozano, que presentaba también Operación Triunfo, obligaba al comunicador a pasar largas temporadas en Barcelona. Años después, él mismo reconoció las infidelidades que dañaron el vínculo. En una entrevista concedida en Perú afirmó: “es verdad que le fui infiel. Por entonces yo vivía en Barcelona, donde presentaba OT y allí tuve otras relaciones”.

La relación terminó en 2008 en medio de un divorcio mediático y disputas legales por la custodia de su hija. Desde entonces, ambos han coincidido en distintos platós y realities, donde han revivido episodios de su pasado. A pesar de las polémicas, su historia sigue generando interés y comentarios.