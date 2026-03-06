España

Sebastián Ramírez, abogado: “Los dolores en la espalda son una causa de incapacidad permanente”

Las patologías de la columna vertebral figuran entre las principales causas de baja laboral y, cuando el dolor impide continuar trabajando, pueden derivar en el reconocimiento de una pensión

Guardar
Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Millones de personas trabajan a diario pese a sufrir fuertes dolores de espalda, aunque la normativa laboral proteja su derecho a poner la salud por delante de lo laboral. Más allá de las bajas o incapacidades temporales a las que podrían acceder si las solicitasen, en casos extremos algunas patologías pueden derivar en el reconocimiento de una incapacidad permanente. “Muchos trabajadores van cada día a trabajar con dolores que son verdaderamente insoportables”, afirma en esta línea el abogado Sebastián Ramírez en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas).

Los trastornos musculoesqueléticos, entre ellos los dolores de espalda, figuran desde hace años entre las principales causas de baja laboral en España. Según datos de la Seguridad Social, las patologías relacionadas con la columna vertebral generan un elevado número de incapacidades temporales y, en los casos más graves, pueden derivar en incapacidades permanentes cuando las limitaciones funcionales impiden desarrollar una actividad laboral con normalidad.

La lumbalgia, ese dolor intenso en la parte baja de la espalda, constituye uno de los ejemplos más evidentes de esta problemática. Según Ramírez, la molestia puede llegar a tal punto que “hace imposible casi ni levantarse de la cama”, dificultando incluso las tareas más básicas.

“Si lo necesitas, pide tu pensión”

Desde el punto de vista médico, la lumbalgia puede tener múltiples causas: sobreesfuerzos físicos y malas posturas mantenidas durante años hasta degeneración de los discos intervertebrales, hernias discales o lesiones derivadas de trabajos físicamente exigentes. Profesiones relacionadas con la construcción, el transporte, la hostelería o la atención sociosanitaria presentan tasas especialmente altas de este tipo de dolencias debido a la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos o las largas jornadas de pie.

Cuando el dolor persiste y no permite regresar al trabajo, la recomendación del abogado es clara: “Si realmente lo necesitas, ves que no puedes ir a trabajar, tienes que pedir tu pensión por incapacidad permanente, siempre siendo honesto y sincero”. Este consejo busca orientar a quienes se enfrentan a limitaciones físicas severas a dar el paso para solicitar una pensión, un derecho que considera legítimo si la salud lo exige.

Una mujer con lumbalgia en
Una mujer con lumbalgia en la consulta del médico. (Getty)

En el sistema español, la incapacidad permanente se regula en la Ley General de la Seguridad Social y puede reconocerse en distintos grados (parcial, total, absoluta o gran invalidez) dependiendo del nivel de limitación que sufra el trabajador. El reconocimiento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que evalúa cada caso a partir de informes médicos, historial clínico y la capacidad real del trabajador para desempeñar su profesión habitual u otra distinta.

Acreditación médica de la incapacidad

En muchos casos, el procedimiento comienza tras una baja médica prolongada por incapacidad temporal. Si los servicios médicos consideran que las lesiones o dolencias son permanentes o previsiblemente definitivas, el expediente puede derivar en una valoración para determinar si procede una pensión. El proceso incluye una revisión por parte del tribunal médico, que analiza tanto el diagnóstico como las limitaciones funcionales del paciente.

Expertos en derecho laboral recuerdan que la clave en estos procedimientos es la acreditación médica del daño y de las limitaciones que provoca en la actividad profesional. Informes de especialistas, pruebas diagnósticas y el historial clínico suelen resultar determinantes a la hora de que la administración o los tribunales valoren la solicitud. Ramírez subraya que no todos los dolores son permanentes ni requieren pensión, pero en los casos graves, la incapacidad debe ser reconocida.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesIncapacidad PermanenteBaja LaboralRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Joaquín Torres, expulsado de un exclusivo club deportivo de Madrid por incumplir el código de vestimenta: “Es una medida anacrónica”

El arquitecto de los famosos ha denunciado a través de sus redes sociales el trato injusto que ha recibido: “Me han tratado como un apestado”

Joaquín Torres, expulsado de un

La borrasca Regina seguirá dejando lluvias, nieve y fuertes vientos: la Aemet alerta de que el tiempo será inestable el fin de semana

A partir del lunes de la semana que viene, una DANA traerá nuevas lluvias generalizadas a la península

La borrasca Regina seguirá dejando

La mujer que ha aprendido a leer y a escribir a los 92 años después de dedicarse toda la vida a su familia: “Quería recuperar lo que perdí de pequeña”

Lola Campos representa a toda una generación de mujeres que se ha dedicado solamente a cuidar de los demás y no ha podido escolarizarse hasta la tercera edad

La mujer que ha aprendido

Precio del oro en España hoy viernes 6 de marzo: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

Con esta nueva subida, 4,3 puntos por encima del 8,4% registrado en 2024, la vivienda libre encadena ya 12 años consecutivos al alza, con máximos tanto en usada como en nueva construcción

El precio de la vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba más de

El Gobierno aprueba más de 2.800 plazas para ingreso y promoción interna en Fuerzas Armadas y Guardia Civil en 2026

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith del partido

El PP confirma que Vox votará en contra de la investidura de María Guardiola en Extremadura

Masih Alinejad, activista iraní, a Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Debería ayudar a la reducción de la jornada, pero hay tareas donde la interacción humana será indispensable”

La productividad en España es la mitad que en la UE y sube lento, pero más lento sube lo que te pagan por hora

Cómo cotizan las monjas: son autónomas y muchas quedan sin pensión

DEPORTES

Las posibles consecuencias económicas de

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Andrés Iniesta nombrado nuevo director deportivo de la selección de Marruecos

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados