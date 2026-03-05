España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

El Tribunal Supremo limita los incentivos salariales que penalizan las ausencias justificadas por motivos legales

Guardar
Ignacio de la Calzada, abogado,
Ignacio de la Calzada, abogado, habla sobre las bajas laborales en las empresas (Composición Infobae)

En los últimos meses, el Tribunal Supremo ha sentado un precedente relevante para el ámbito laboral en España, abordando la legalidad de ciertos complementos salariales condicionados a la asistencia. Esta cuestión ha cobrado notoriedad por su efecto en la protección de los derechos de los trabajadores ante prácticas empresariales habituales, especialmente en lo relativo a bajas médicas y permisos.

La interpretación reciente del Tribunal Supremo sobre la discriminación laboral ha puesto en el foco los complementos de productividad vinculados al absentismo. El abogado Ignacio de la Calzada ha resumido en su TikTok (@laboral_tips), la doctrina de la máxima instancia judicial: “Si estás de baja, tu empresa no te puede quitar el complemento de productividad y esto lo ha declarado ilegal el Tribunal Supremo”.

Esta resolución afecta de manera directa a una práctica extendida en numerosas empresas, que ajustan sus pluses en función de la presencia sin contemplar las particularidades de cada ausencia. Las medidas de incentivación salarial se han empleado en muchas compañías bajo la premisa de estimular la asistencia.

Sin embargo, según ha explicado de la Calzada, “hay muchas empresas que tienen pluses que están vinculados a que tú no tengas ningún tipo de absentismo, pero en casos como bajas médicas o permisos de conciliación de la vida laboral y familiar, te los quitan”. Esta conducta, ha señalado, resulta contraria al ordenamiento jurídico cuando el cese en la actividad responde a causas justificadas según la ley.

Discriminación y derechos fundamentales

El propio de la Calzada ha aclarado la diferencia entre premiar la asistencia y vulnerar derechos: “Legalmente las empresas pueden premiar el hecho de asistir al trabajo, pero lo que no se puede hacer es discriminar a un trabajador por el hecho de coger una baja médica o un permiso que es justificado, que es legal”.

En la práctica, esto significa que ceses como los permisos retribuidos de cinco días, bajas por incapacidad temporal o medidas previstas en los convenios no pueden implicar sanción económica en conceptos variables del salario. “¿Qué hacen muchas empresas? Te pagan el complemento si no coges ninguna baja médica o si, por ejemplo, no coges ningún permiso. Esto es ilegal porque va en contra de la Ley 15/2022 al ser discriminatorio por razón de enfermedad”, ha advertido el letrado.

Reunión de empleados (Freepik)
Reunión de empleados (Freepik)

En este contexto, los trabajadores que han visto reducido su complemento de productividad tras una baja médica tienen derecho a la reclamación. El experto ha precisado las posibles acciones: “Si tu empresa, habiendo estado de baja, por ejemplo, te ha negado un plus de productividad, podrías reclamarlo legalmente.

Y el hecho de denegártelo es discriminatorio y, aparte de poder reclamar la cantidad, podría incluso reconocerse una vulneración de derechos fundamentales y entonces reclamar un complemento, una indemnización por esos daños y perjuicios”.

Límites legales a los incentivos por asistencia

El margen de actuación para las empresas queda restringido al incentivo positivo por la mera asistencia, pero nunca puede implicar la retirada del complemento en casos legalmente amparados. Así lo ha resumido de la Calzada: “Sí que se puede premiar el asistir. Te pueden dar un complemento por asistencia. Es decir, si no tienes ninguna ausencia, te pago más”.

Con todo, ha recalcado el límite impuesto por la jurisprudencia: “Lo que no pueden hacer es quitarte dinero por no haber acudido cuando estás de baja o permisos, como pueden ser todos aquellos que estén en tu convenio colectivo o los del Estatuto de los Trabajadores”.

Baja de maternidad en 2025: cuánto se cobra, cuántas semanas son y requisitos

Este criterio del Supremo refuerza las garantías frente a discriminaciones indirectas en el entorno laboral y obliga a las empresas a revisar sus políticas internas para adaptarlas a la normativa vigente. La resolución marca una pauta para futuras reclamaciones y consolida la protección de los derechos de quienes se ven afectados por bajas justificadas.

Temas Relacionados

EmpleoEmpleo EspañaDerechos LaboralesTribunal SupremoTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 5 de marzo: José Luis estalla y el secreto de Pepa amenaza con arrasar la Casa Grande

El episodio 368 lleva al límite a la familia con mentiras cada vez más frágiles, provocaciones inesperadas y una tensión que ya no se puede disimular

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

“Desde que en 2015 una orden ministerial de Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos, han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota está eternizándose” denuncian desde la AUGC

Alertan del “mal estado” de

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50% de personas que atiendo en consulta por ansiedad o depresión tienen como detonante su relación de pareja”

Algunos patrones como el miedo al abandono o la dificultad para poner límites pueden provocar estos problemas afectivos

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50%

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 5 de marzo

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alertan del “mal estado” de

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”