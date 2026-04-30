Crema de chocolate y chía: una receta saludable para untar en tus rebanadas o usar como ‘topping’

Crema de chocolate y chía saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía es uno de los alimentos que más ha incrementado su popularidad en los últimos años. Esto se debe, entre otros motivos, a que tiene numerosos beneficios para nuestro organismo, entre los que están la mejora del sistema digestivo, su alto contenido en omega 3 o que contribuye a regular el azúcar en sangre.

Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo incluirla en nuestra dieta, ya que no es un ingrediente que suela estar presente en las recetas convencionales. Si te gustan las recetas dulces y saludables, esta crema de chocolate y chía es una gran opción.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos.

No necesita reposo ni cocción.

Ingredientes

100 g de avellanas tostadas. 2 cucharadas de semillas de chía. 2 cucharadas de cacao puro en polvo. 3-4 cucharadas de leche vegetal (avena, almendra, soja…) 2 cucharadas de tu edulcorante favorito 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional). 1 pizca de sal.

Cómo hacer crema de chocolate y chía saludable, paso a paso

Tritura las avellanas tostadas en un procesador de alimentos durante varios minutos, hasta que liberen sus aceites naturales y se transformen en una pasta cremosa y homogénea. Es importante tener paciencia y parar de vez en cuando para bajar los restos de las paredes. Añade el cacao puro, las semillas de chía y una pizca de sal para que se integren a las avellanas. Incorpora poco a poco la leche vegetal y el edulcorante, vertiéndolos en pequeñas cantidades mientras sigues mezclando, para controlar mejor la textura y el nivel de dulzor. Si la mezcla queda demasiado densa, añade un poco más de leche vegetal. Añade la esencia de vainilla (opcional) y mezcla unos segundos más para potenciar el aroma y darle un toque más intenso y agradable. Guarda la crema en un tarro hermético y consérvala en la nevera. Déjala reposar al menos unas horas antes de consumir para que la textura se asiente y los sabores se integren mejor.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un tarro de 250 ml aproximadamente. Sin embargo, la cantidad dependerá de cuánta crema uses en tus desayunos. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de forma proporcinal para conservar su sabor y textura.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70 kcal

Grasas saludables: 5 g

Proteínas: 3 g

Carbohidratos: 4 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas cifras son aproximadas y deben tomarse como una referencia general, ya que los valores nutricionales exactos pueden variar en función de los ingredientes utilizados y las cantidades empleadas.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 7 días si la guardas en un tarro hermético bien cerrado, lo que ayuda a mantener su frescura y evitar que absorba olores de otros alimentos. Es normal que, con el paso del tiempo, el aceite natural de los ingredientes se separe ligeramente de la crema. Antes de consumirla, simplemente remueve bien con una cuchara.