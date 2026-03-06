España

La borrasca Regina seguirá dejando lluvias, nieve y fuertes vientos: la Aemet alerta de que el tiempo será inestable el fin de semana

A partir del lunes de la semana que viene, una DANA traerá nuevas lluvias generalizadas a la península

Personas caminan ante ninots tapados
Personas caminan ante ninots tapados con plásticos por la lluvia durante el montaje de las Fallas 2026, en la plaza del Ayuntamiento, a 5 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

Desde el pasado martes, España ya comenzaba a notar los efectos de la borrasca Regina, la decimoséptima de alto impacto de la temporada. Los últimos días han estado marcados por las lluvias abundantes, primero en las islas Canarias y el sur peninsular y después por buena parte del país.

Este viernes y en lo que resta de semana, continuará la inestabilidad, produciéndose “lluvias y chubascos en amplias zonas del país y nevadas en las montañas”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Especialmente estas serán abundantes en las zonas del tercio norte, el nordeste y el área mediterránea, aunque las precipitaciones pueden producirse en la mayoría del territorio peninsular y de las islas Baleares.

Así, este 6 de marzo será un día en general lluvioso, “con acumulados de precipitación importantes en las comunidades cantábricas, en torno del valle del Ebro, así como en el área mediterránea, sobre todo el norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña”. Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.

Lluvias y viento durante una
Lluvias y viento durante una de las borrascas que ha afectado a España estas semanas. (Europa Press)

Quince provincias se encuentran este viernes en alerta por las lluvias: dos de ellas, Girona y Barcelona están en aviso naranja (riesgo importante), mientras que en amarillo son Teruel, Zaragoza, Asturias, Cantabria, Burgos, Soria, Tarragona, Guipúzcoa, Bizkaia, La Rioja, Alicante, Castellón y Valencia.

Nevadas copiosas en algunas montañas

La nieve será otra de las protagonistas, cayendo a partir de los 1.100-1.400 metros. “Las nevadas serán copiosas en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y en torno del sistema Bético". En alerta naranja se encuentran Almería, Granada y Murcia, mientras que en amarilla son Cádiz, Jaén, Asturias, Ávila, León, Salamanca, Zamora, Albacete, Lugo y Ourense.

Del Campo recuerda que es importante prestar atención al viento, especialmente en la cordillera Cantábrica y en zonas del sureste, “donde soplará con intensidad”. Esta situación ha obligado a la Aemet a activar avisos por fuertes rachas en Almería, Cantabria, Burgos, León, Palencia y Ceuta.

Un montañero hace cima en
Un montañero hace cima en el entorno de la Laguna Grande de Peñalara, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Gabri Solera/Europa Press)

Finalmente, el temporal marítimo también será significativo en los litorales de Andalucía oriental y la Región de Murcia, zonas que se encuentran en su totalidad bajo avisos: Almería (naranja), Granada, Málaga y Murcia (naranja), a las que se suman Asturias, Cantabria, Barcelona, Girona, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Alicante, Melilla y Tenerife.

La semana que viene llega una DANA

El sábado continuará la inestabilidad atmosférica, especialmente con precipitaciones abundantes en el este de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el Cantábrico oriental. La cota de nieve se situará en unos 1.200-1.400 metros, con nevadas copiosas en el entorno de los sistemas Béticos, en el sur del sistema Ibérico y en puntos del sistema Central y los Pirineos. Este día se producirá un descenso de las temperaturas nocturnas, con heladas en entornos montañosos, aunque con aumentos en las máximas.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

El domingo, por su parte, se reducirá en parte la inestabilidad, pero continuarán las lluvias en el extremo norte peninsular y en la mitad oriental, “sin descartar algún chubasco fuerte, pero ya menos probable e intenso que en días anteriores”.

La semana que viene comenzará, según ha alertado la Aemet, con la llegada de una DANA que volverá a traer inestabilidad al país. “Las lluvias serán generalizadas en la península, aunque menos abundantes y también menos probables en zonas del sureste y en Baleares”. Esta situación también hará descender la cota de nieve y las temperaturas en algunos puntos del país.

