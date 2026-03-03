España

La Aemet avisa de un cambio de tiempo por la borrasca Regina: se esperan nevadas copiosas, tormentas con granizo y calima en estas regiones

La nieve vuelve a las cumbres de Canarias, mientras que en la península se darán lluvias de barro por el polvo en suspensión que llega desde el norte de África

Vista del Teide con nieve,
Vista del Teide con nieve, a 15 de febrero de 2023, en Tenerife. (Europa Press)

El pasado mes de febrero tuvo un carácter “muy cálido” en la España peninsular, con subidas y bajadas de temperaturas, pero sin episodios fríos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que fue 2,4 grados superior al promedio 1991-2020. De hecho, destacan que desde 1961, solo tres febreros han sido más cálidos (2020, 1990 y 2024). A lo largo del mes, hubo seis récords de días cálidos: 10, 11, 23, 24, 25 y 26. Eso significa que esas 6 fechas concretas fueron las de temperatura media más alta en el conjunto de España desde 1950, mientras que en un clima no alterado por el cambio climático, serían esperables cinco récords de este tipo en todo el año. Pero, el calor y el buen tiempo de la última semana del pasado mes han llegado a su fin.

La borrasca Regina, la decimoséptima borrasca de “gran impacto” de la temporada, “provocará lluvias abundantes en las islas Canarias, así como en el sur y este de la península; también dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo”, según adelanta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Este martes, ya se empezará a notar su impacto “con chubascos tormentosos en Canarias y Andalucía occidental”. Habrá precipitaciones además en buena parte del área mediterránea y en zonas del interior oriental de la península. Pero también se espera nieve en el archipiélago. Nevará en las cumbres de Canarias a partir de entre 1.600 y 1.800 metros, con unas temperaturas más bajas. No obstante, en la península y Baleares se mantendrán elevadas para la época, sobre todo las nocturnas.

Calima y lluvias de barro en la península

Durante esta jornada, como en la anterior, habrá polvo en suspensión que dará lugar a calima en la península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro, según detalla el portavoz de la Aemet. También serán protagonistas los vientos muy fuertes en el sur peninsular, con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en la costa andaluza, al igual que en Canarias, donde aumentará el oleaje y podrán superarse los cinco metros.

Ante esta previsión, la Aemet ha activado los avisos por fenómenos meteorológicos adversos. El único en nivel naranja (riesgo importante) se ubica en la costa de la provincia de Almería por oleaje. El resto de avisos por mala mar, en nivel amarillo (riesgo bajo), se encuentran en Granada y Málaga; Barcelona y Tarragona; A Coruña; costa del valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y de Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; costa de Melilla; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, hay avisos por viento en Almería; Albacete; Altiplano de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante; Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Además, Cádiz y Ceuta están en aviso por lluvia y Tenerife, por nieve.

Mapa de alertas meteorológicas para
Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 3 de marzo de 2026. (Aemet)

Lluvias generalizadas a partir del miércoles

El miércoles, las precipitaciones se extenderán de sur a norte en la península, aunque serán menos probables en el tercio norte. Sí esperan lluvias abundantes en el área mediterránea y en Andalucía, especialmente en el sur de la región. Mientras tanto, en Canarias continuarán los chubascos, sobre todo en el norte de las islas, sin descartar que estén acompañados de tormenta, con nevadas de nuevo en el archipiélago por encima de 1.600 a 1.800 metros, según detalla el organismo público. En la península, la cota de nieve se mantendrá elevada, de manera que solo nevará en las cumbres.

En cuanto al mercurio, las temperaturas serán más altas en Canarias y empezarán a bajar en el tercio sur peninsular. Aun así, en el Cantábrico y Baleares se superarán los 22 grados. Y de nuevo el miércoles, posibles vientos muy fuertes en zonas del sur y del este de la península, con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en Alborán. En Canarias, también se esperan vientos muy fuertes y temporal marítimo con olas que podrán superar los cuatro o cinco metros.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Un manto de agua barrerá España

El jueves y el viernes las precipitaciones podrán afectar a la mayor parte de la península, con menor probabilidad e intensidad. A su vez, en el oeste, el jueves un frente dejará lluvias también en Galicia y Castilla y León. Las precipitaciones serán más abundantes en el área mediterránea, “con posibilidad de que sean fuertes y persistentes y con acumulados significativos”. Del Campo advierte de que podrían ir acompañados de tormenta y granizo, algo que también podrá suceder en Baleares.

En Canarias, empezarán a remitir las lluvias. La calima también irá a menos y las temperaturas bajarán en la península, al igual que la cota de nieve, que acabará entre 1.000 y 1.400 metros en el noroeste, “con nevadas copiosas en las montañas del tercio norte”. De cara al fin de semana, según la actual previsión, podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque los meteorólogos esperan que vaya a menos.

