La Aemet avisa del cambio de tiempo por la borrasca Regina: estas son las regiones en las que dejará lluvia, nieve y granizo

Los meteorólogos advierten de que “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales” en el sur y el este de la península

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

La borrasca Regina ha provocado nevadas en Canarias y las temperaturas tan bajas en las cumbres han dejado con hielo y cencellada. Lo ha compartido a través de sus redes sociales el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También se han registrado fuertes rachas de viento, lluvias y mala mar, aunque la situación ya empieza a normalizarse. Y ahora, el episodio de inestabilidad que empezaba a desplazarse y ya afectaba al sur del país, se extiende hacia el interior de la península. La previsión marca lluvias y chubascos acompañados de tormenta que caerán durante el resto de la semana en buena parte del territorio, pero especialmente en zonas del sur y del este peninsular.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, detalla en un comunicado que en Andalucía y Levante “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales”, advierte. Además, las tormentas podrán llevar asociadas rachas muy fuertes de viento que podrían provocar caída de ramas y de objetos. “Estas tormentas podrán estar acompañadas de granizo, capaz de provocar dificultades en el tráfico rodado”, añade el portavoz. En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo aclara que, aunque serán “más bajas”, se mantendrán “en valores propios para la época del año”.

Hielo y cencellada en Izaña, Tenerife, tras el paso de la borrasca Regina, a 4 de marzo de 2026. (Aemet)

¿Dónde va a llover y nevar este jueves?

Este jueves, el escenario meteorológico que dibuja la Aemet incluye precipitaciones “en buena parte de la península y Baleares, con menor probabilidad en el extremo sureste”, mientras que en la Comunidad Valenciana, y Cataluña, así como en zonas próximas de Aragón y de Castilla-La Mancha, estas precipitaciones serán “fuertes y podrán dejar acumulados significativos”. En estas regiones serán de nuevo posibles “tormentas con granizo y rachas intensas de viento”. El norte tampoco tendrá tregua. Durante la tarde, la llegada de un frente provocará lluvias intensas en el norte de Galicia y en Asturias.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Durante esta jornada, la cota de nieve se situará “por encima de unos 2.000 metros, bajando a 1.500 metros en el noroeste peninsular”. Pese a que la calima persistirá, “ya irá a menos, pero podrán repetirse las precipitaciones con barro”. Habrá, avisa, “vientos muy fuertes en la costa del sur de Andalucía y norte de Galicia y temperaturas más bajas, especialmente en la comunidad gallega”.

Lluvias generalizadas

El viernes, según del Campo, “el descenso de las temperaturas diurnas será acusado en buena parte del territorio, salvo en el área mediterránea, mientras que las nocturnas no variarán demasiado”. En cuanto a las lluvias, “podrán afectar a casi cualquier punto de la península y Baleares, si acaso menos abundantes en el extremo sureste”. En ciertos puntos podrían ser “fuertes y persistentes en zonas del Cantábrico, Cataluña, Comunidad Valenciana y área del Estrecho”. Del Campo también precisa que la nieve “aparecerá a partir de unos 1.300 a 1.500 metros, con nevadas copiosas en la Cordillera Cantábrica a partir de esa cota”.

Tiempo inestable durante el fin de semana

El fin de semana supondrá el final de la influencia de Regina, pero no de la inestabilidad general. No obstante, la llegada de una DANA, con incertidumbre todavía sobre su trayectoria, conforme apunta el portavoz, mantendrá el tiempo inestable en buena parte del país, especialmente el sábado. Se esperan “chubascos fuertes en el área mediterránea y sur de Andalucía, pero también podrán darse, sin poderse precisar todavía las zonas, en otros puntos del este peninsular y en Baleares”. La nieve hará acto de presencia “a partir de unos 1.300 a 1.600 metros”, mientras que las “temperaturas el sábado, en principio, porque tiene incertidumbre, subirán”, ha matizado el portavoz.

Finalmente, Del Campo ha señalado que el domingo “podría haber chubascos de nuevo en casi cualquier punto de la península y Baleares, pero serán menos probables e intensos y también más dispersos que el día anterior, salvo en el tercio norte, donde parece que el domingo se mantendrá la inestabilidad”.

