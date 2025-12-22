España

El empleado de un supermercado es despedido por invitar a desayunar a sus compañeros y recibe una indemnización de más de 100.000 euros

La justicia consideró improcedente el despido del empleado

Guardar
Cruasanes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cruasanes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia ha obligado a un supermercado en España a pagar más de 100.000 euros a un trabajador al que la empresa despidió tras invitar a sus compañeros de trabajo a desayunar dulces el día de su cumpleaños, según ha adelantado Diario Sur. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó una sentencia previa que consideró el despido como improcedent al no existir una causa grave que justificara esa medida tan extrema.

El empleado decidió celebrar su cumpleaños llevando varias bandejas de bollería a la tienda donde trabajaba y repartirlas entre sus compañeros antes de que abriera al público. La intención era un gesto amable para compartir un desayuno conjunto, una práctica qué, según él, ya se había hecho en otras ocasiones.

Un mes después, la empresa le comunicó el despido basándose en una cláusula contractual que consideraba como falta muy grave “el consumo, apropiación o uso a título personal, de toda clase de objetos o mercancías, perteneciente a la empresa, así como el hecho de consumir cualquier alimento o bebida fuera del área de reposo tendría la consideración de falta muy grave”.

El fallo de la empresa

El trabajador decidió entonces impugnar la sanción ante los tribunales laborales, dando inicio a una larga batalla judicial que ahora ha concluido con el reconocimiento de sus derechos. El conflicto se desató por la interpretación que la empresa hizo. Los productos que había adquirido eran croissants de tamaño normal y pequeño, cuernos y napolitanas de chocolate. El importe total superaba los 68 euros, el problema es que solo se le cobró una bandeja, y ni siquiera utilizó el código de descuento de empleado.

Cajero supermercado (EFE/ R. García)
Cajero supermercado (EFE/ R. García)

Tras la investigación el tribunal aclaró que no hubo ningún perjuicio económico para la empresa ni intención de fraude por parte del empleado, ya que “se combina un error combinado entre la nota confeccionada para su pago por la sección de panadería y el propio despiste del despedido, quien pagó lo que se reflejaba en el ticket, pagando la diferencia en cuanto tuvo consciencia del error y enviando un correo en el que descargaba de responsabilidad a la encargada de panadería”.

Despido improcedente y necesidades laborales

El despido fue declarado como improcedente y la sentencia obliga a la empresa a indemnizarle con 105.716,09 euros. La ley laboral española exige que las empresas valoren no solo la conducta del trabajador, sino también el contexto, la intención y el perjuicio real para la empresa antes de aplicar la sanción máxima que implica un despido.

Más allá de este caso concreto, el fallo plantea un debate sobre las políticas internas de las grandes cadenas y el equilibrio entre disciplina y sentido común. En un contexto donde algunas empresas como Mercadona han anunciado mejoras salariales y beneficios para sus plantillas, como incrementos de sueldo o bonus extraordinarios, también se observan disputas laborales sobre despidos disciplinarios considerados desproporcionados.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Organizaciones laborales y sindicatos reivindican la necesidad de que las normas internas no se apliquen de forma mecánica, sino con criterios que valoren las circunstancias individuales de cada caso, la antigüedad del trabajador y la falta de perjuicio para la empresa. En este caso, el empleado contaba con una larga trayectoria en la misma empresa, 30 años concretamente, lo que también fue tenido en cuenta por los jueces al analizar la falta atribuida.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosDespidoDespido ImprocedenteTribunales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El turismo consolida su recuperación: 200.699 millones de euros y más empleo que antes de la pandemia

España ocupa el segundo puesto con 83,7 millones de visitantes, seguida de Estados Unidos con 79,3 millones. Por detrás, se sitúa China con 65,7 e Italia con 64,5 millones

El turismo consolida su recuperación:

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Así es Villamanín, uno de los pueblos donde ha tocado el Gordo de la Lotería: territorio reconocido por la Unesco e ideal para una escapada familiar

Con solo 876 habitantes, este pequeño rincón de León, habitualmente alejado del foco mediático, se ha convertido por un día en símbolo de la suerte

Así es Villamanín, uno de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso han cantado números y premios

Sorteo de la Lotería de

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

El tribunal estima los recursos de la Fiscalía y la defensa al considerar que la diligencia carecía de motivación y vulneraba los principios de proporcionalidad y necesidad

La Audiencia de Madrid frena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid frena

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

Miguel Ángel Gallardo dimitirá este martes tras la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

ECONOMÍA

El turismo consolida su recuperación:

El turismo consolida su recuperación: 200.699 millones de euros y más empleo que antes de la pandemia

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Telefónica reduce su plantilla un 26% tras llegar a un acuerdo con los sindicatos: 4.525 salidas en el ERE

Hasta cuándo se puede cobrar el premio de la Lotería de Navidad

DEPORTES

Pep Guardiola advierte a sus

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”