Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Madrid se rinde ante Rafa Jódar. El español dejó los nervios iniciales aparcados en el partido de su debut para brillar con luz propia ante un De Miñaur, incapaz de tumbar al joven madrileño. Ese grito de guerra “Vamos, Rafa”, volvió a inundar la pista Manolo Santana. Esta vez con nuevo protagonista, que firmó su victoria sin dudas y con muchas certezas y aciertos. Con un 2-0 (6-3 y 6-1) certificó su pase a la siguiente rondar en el Mutua Madrid Open.

El debut del tenista español estuvo marcado por los nervios de un joven que aterrizaba en el Master 1000 de su ciudad. Rodeado de incertidumbre y acaparando los focos que la ausencia de Carlitos dejaba, debido a su lesión de muñeca. De Jong le obligó a la épica. A dar la vuelta a un resultado que comenzó en contra desde el primer momento. Salió airoso de la situación. Se sobrepuso a la magnitud de una Manolo Santana esperanzada en él para aterrizar en segunda ronda y medirse a Álex de Miñaur. Con una seguridad propia de los tenistas más experimentados.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Las dudas había desaparecido y Jódar se encomendó a su juego. Ese que tan bien le había funcionado en Marrakech y en el torneo Conde de Godó de Barcelona. Ese tenis que parece, empieza a ser sinónimo de éxito. Lo fue al menos ante el australiano, a quien le rompió los dos primeros servicios para poner de cara la primera manga, a pesar de sufrir el mismo golpe en su segundo servicio. La ventaja le sirvió para poner la primera piedra y encaminar el duelo, ante un público entregado al español.

Jódar pasa por encima del australiano

La segunda manga comenzó con la misma dinámica que la primera. El español firmó una rotura tempranera que repitió hasta en cuarto ocasiones para poner la directa y cerra el encuentro sin demasiados problemas. El resto se convirtió en su mejor arma para doblegar al australiano y eliminar cualquier tipo de opciones de una remontada. De Miñaur no fue capaz de encontrar las fisuras en el juego del español, enchufado con su gente al lado y un público entrenador.

El duelo terminó con una última rotura para levantar a un estadio perplejo con lo que el joven Jódar acaba de protagonizar. Una derecha imparable, un saque sólido y un resto digno de estudio. Jódar brilla y la pista aplaudía, sobre todo cuando firmó el punto ganador del partido. El tenista madrileño ya está en tercera ronda, donde se enfrentará al tenista brasileño Joao Fonseca el próximo domingo, donde espera alcanzar por primera vez unos octavos de final de un Masters 1000.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Mientras tanto, los aficionados españoles se encomiendan a Rafa Jódar, la gran ilusión del torneo. El joven que ha disparado su carrera desde su triunfo en Marrakech, sus semifinales en el Conde de Godó de Barcelona y que ahora busca hacer historia en el Mutua Madrid Open, donde este año debutaba por primera vez y ya está en tercera ronda.