‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Pedro Sánchez dirigió este miércoles un discurso de alcance internacional oponiéndose a la guerra en Irán, señalando a quienes la han emprendido y erigiéndose como líder de la resistencia a que “una ilegalidad se combata con otra” o al “seguidismo ciego y servil” que, a su juicio, muchos profesan a Donald Trump. Financial Times se ha hecho eco de esta intervención y de su impacto con una certeza, que Sánchez se ha convertido en la “némesis” de Trump, y una duda: si no ha ido “demasiado lejos”.

El centenario periódico subraya que el presidente de España es el único en Europa que se ha “atrevido” a lanzar una “reprimenda directa” al de Estados Unidos, destacando una de las frases de su declaración institucional de cerca de doce minutos: “Los gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente. (...) Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre”.

“Fue el tipo de pulla que rara vez se escucha de forma tan explícita de un líder de la Unión Europea”, apunta FT, que recuerda que otros primeros ministros “han intentado apelar a la vanidad e intereses personales de Trump, ya sea mediante visitas de Estado, obsequios dorados o jugando a golf, o la imitación ideológica o simplemente han minimizado sus desacuerdos evidentes”. Pero Sánchez -insiste el medio- “es el único que está enfrentándose al presidente de Estados Unidos”.

Donald Trump con el canciller Friedrich Merz en la Casa Blanca. (Reuters)

“Es el nuevo blanco perfecto de MAGA”

La otra cara es que Sánchez, como “némesis”, es el nuevo “blanco perfecto del movimiento MAGA (Make America Great Again), el modelo izquierdista europeo percibido como blando en Defensa, respecto a China y con la inmigración“. De ahí la pregunta de ”si el líder español -dice FT- no ha ido demasiado lejos“. Explica el medio que nuestro gobierno rechaza el uso de las bases militares de Rota y Morón para la operación en Irán y ha comparado el conflicto en este lugar con la “injusta” invasión de Irak en 2003.

Sánchez ya ha sufrido una reprimenda verbal de Trump, dispuesto a un embargo comercial, pero pudiera ser solo un conato. “Los analistas se preguntan si -Sánchez- está a punto de sentir la ira de Trump”, expone FT. Pregunta por ejemplo al profesor de Política Exterior Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien cree si no puede operar desde Rota y Morón, "Estados Unidos encontrará otros puertos o bases desde los que lanzar sus operaciones“.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra/Europa Press)

“España no gana nada en esta ecuación”

Según Manfredi, “España no gana nada en esta ecuación y corre el riesgo de reforzar su posición como adversario político en un momento especialmente sensible”. Si bien España no tiene una gran exposición comercial con Estados Unidos, al que exportamos aceite de oliva, vino o cerámica, nuestra dependencia de gas estadounidense sí puede ser “un posible punto de dolor grave”, juzga el profesor. Esto podría incidir de forma directa en el precio de la energía y “en última instancia, descarrilar al gobierno”.

Otra analista consultada es Amanda Sloat, exasesora de Joe Biden, destaca que la crítica de Sánchez es “aún más notoria dado el silencio calculado de la mayoría de líderes europeos”. Para abarcar el ámbito local, España, FT ha entrevistado a Paco Camas, director de la firma Ipsos, que habla de un “dilema” en el PP (“cuyos votantes en su mayoría desaprueban a Trump”) y de la ventaja que da a Sánchez esta estrategia: “La ha permitido tomar la iniciativa, tener voz propia, ocupar espacio y ganar atención”.