Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

El presidente del Gobierno traza paralelismos entre este conflicto y el de Irak, recordando al “trío de las Azores”, pide un cese de las hostilidades y garantiza ayuda a los compatriotas en Oriente Medio

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Pedro Sánchez no se mueve de su posición ya expresada en las primeras horas tras el ataque sobre Irán el sábado: “Se puede estar contra un régimen odioso y a la vez contra una acción militar injustificada”. De las palabras a los hechos, España no se ha prestado a que las bases de Estados Unidos en Rota y Morón sirvan en esta operación. Este martes, Donald Trump amenazó a España con un embargo comercial por ser “un socio terrible”. Señala también a nuestro país por no comprometerse a aumentar el gasto en Defensa hasta un 5% del PIB.

“Algunas naciones europeas -dijo Trump- han sido útiles. Otras, como España, han sido terribles. De hecho, le he dicho a Scott (en referencia a Scott Bessent, secretario del Tesoro) que corte toda relación. (...) Ahora España dice que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos y nadie nos va a decir que no las usemos. (...) España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente excelente, pero no tienen un gran liderazgo. Y, como saben, es el único país que no aceptó subir el gasto al 5%, así que vamos a cortar todo el comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con España”.

El Gobierno respondió que España cumple con la OTAN, advirtió de que si quiere revisar la relación bilateral, “deberá respetar la legalidad y los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea” y convocó este miércoles a las 9:00 horas una declaración institucional de Sánchez desde el Palacio de la Moncloa “para valorar los últimos acontecimientos”. Este fin de semana, el presidente mantenía una postura casi excepcional en el entorno europeo. En las últimas horas, Francia ha virado, alineándose: “La intervención en Irán está al margen del derecho internacional”, ha pronunciado Emmanuel Macron.

Pedro Sánchez y Donald Trump
Pedro Sánchez y Donald Trump se estrechan la mano en la cumbre de líderes sobre el fin de la guerra de Gaza celebrada en octubre en Egipto. (Reuters/Suzanne Plunkett)

España compra más de lo que vende

La Unión Europea también -o sobre todo- ha salido al amparo de España: “La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión”, ha recalcado el portavoz de Comercio, Olof Gill. Es decir, que un problema con un socio significa un problema con todo el bloque. De modo que la oposición en España también ha tenido que modular su discurso. Alberto Núñez Feijóo, en la tesitura de estar con Trump o con España y Bruselas, ha optado por una suerte de equilibrio, afirmando “a nuestros aliados les pido respeto a nuestra Nación” y que España “es mucho más que su mal Gobierno”.

Además de en el PP, las palabras de Trump han generado inquietud en la empresa. La CEOE ha mostrado su “profunda preocupación” e insta a Sánchez a que “sepa reconducir” la situación. “En el actual contexto de incertidumbre, es más necesario que nunca ir de la mano de la UE a la hora de tomar posición y adoptar decisiones de índole transnacional”, aconseja la patronal. Del lado de la ciudadanía, el BCE avisa de que la guerra amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación. Su primer temor es llevarse una sorpresa al repostar en una gasolinera.

Por concluir estos apuntes de contexto, cabe indicar que Estados Unidos representa en torno a un 5% de las exportaciones de España, y que el producto principal es el aceite de oliva. También está expuesto el vino, entre otros productos del sector primario, ya sobresaltado por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. Del lado de las importaciones, los productos farmacéuticos o los combustibles fósiles son los que más dependencia nos generan de aquel país. Pero la balanza comercial con Estados Unidos es negativa para España, que compra más de lo que vende.

Pedro Sánchez, en su declaración
Pedro Sánchez, en su declaración institucional sobre la guerra en Irán, este miércoles. (EFE/Pool Moncloa)

Qué ha dicho Pedro Sánchez

Sánchez no había comparecido hasta la fecha por todo esto y al fin lo ha hecho. Estas son algunas de las principales frases de su intervención:

  1. “Quiero expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán”.
  2. “Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque, pero tenemos que estar preparados para la posibilidad de que sea una guerra larga, con numerosas bajas y con consecuencias graves a escala global en términos económicos”.
  3. “La posición de España ante esta coyuntura es clara y consistente: la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que defiende sobre todo a los más indefensos, la población civil; no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas; y finalmente no a repetir los errores del pasado. En resumen, la posición de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.
  4. “La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado del precio de la energía, también de la cesta de la compra, el coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor”.
  5. “Es pronto para saber si las consecuencias de la guerra en Irán tendrá consecuencias similares a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás o para estabilizar la región, lo que sí sabemos es que de ella no va a salir un orden internacional más justo
  6. “Desde España estamos en contra de este desastre porque entendemos que los gobiernos estamos para mejorar la vida de la gente, no para empeorarla, y es inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido utilicen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos”.
  7. “El Gobierno de coalición va a asistir a los españoles en Oriente Medio y ayudarles a regresar a nuestro país si es lo que desean. Las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo no es seguro, pero nuestros compatriotas pueden estar seguros de que vamos a traerles de vuelta a casa”.
  8. “El Gobierno está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto si es que fuera necesario. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria”.
  9. “El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y sí, la palabra adecuada es ‘exigir’, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional, y porque esta crisis también nos afecta a nosotros. Deben parar antes de que sea demasiado tarde. No se puede responder a una ilegalidad con otra porque así empiezan los grandes desastres de la humanidad".
  10. “Nos van a acusar de ser ingenuos, pero ingenuo creer que el respeto entre naciones brota de las ruinas, o que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente, y no seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias de alguno. (...) En momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”.

