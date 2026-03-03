España

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

“Me preocupa que a gente que viene buscando oportunidades se le acabe echando la culpa de problemas que el sistema no ha resuelto”, explica a Infobae la autora de ‘Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema’

Guardar
Infobae entrevista a la politóliga y periodista, autora del libro 'Los hijos de los boomers: De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema'

La politóloga y periodista Estefanía Molina considera que “todos los países necesitan inmigración” de forma “incuestionable”, si bien juzga que España, los sucesivos gobiernos, han hecho uso de estas personas como un “parche” para cubrir puestos de trabajo o salvar las cifras de natalidad. Según un reciente estudio difundido por Funcas, son un motor silencioso del crecimiento en España. La autora ha concedido una entrevista a Infobae con motivo de su nuevo libro Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema (Ediciones Destino).

En términos estratégicos, Molina valora que la regularización masiva de migrantes anunciada por el Gobierno responde a “la teoría de la manta corta”, es decir que Pedro Sánchez ha tratado de ganarse a un socio, en este caso Podemos, al tiempo que ha alejado a otro, como es Junts. Ocurre en un sentido opuesto en relación con la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña. Más allá del uso que hace la política de esta materia, Molina cree que “tristemente es otro debate tabú” -además de las pensiones- cuando, a su juicio, es una materia que “hay que abordar” y sobre la que hacer “mucha pedagogía”.

Hoy, señala Molina, quien más habla de inmigración es la ultraderecha, “que lo ha convertido en su principal bandera”, generando “estigmas”. La analista hace una lectura más allá, una situación que la inmigración no resolverá, de la que no es responsable y por la que se verá también afectada: “Si no revertimos los motivos por los cuales nuestros hijos no tienen hijos, que son la precariedad, nada indica que las segundas generaciones de estas personas migrantes no estén en la misma situación. Entonces, de algún modo el sistema ha puesto un pequeño parche temporal fiándolo todo a que las cosas cambien”.

Paquistaníes se reúnen en la
Paquistaníes se reúnen en la entrada del consulado en Barcelona tras la decisión del Gobierno de conceder permisos de residencia y trabajo. (Foto AP/Emilio Morenatti)

“Sabemos que las personas migrantes -dice Molina a Infobae-, aunque tengan estudios, tristemente, muchas de ellas no están pudiendo desarrollar toda su capacidad. He conocido a personas muy tituladas que desempeñan trabajos por debajo de su cualificación, como tantos otros españoles. Hay un drama en este país y no lo han traído los inmigrantes. Hay un drama previo que es el hundimiento de la clase media. No estamos haciendo nada para que los salarios mejoren, para que seamos un país más atractivo. La pirámide de sostenimiento del estado del bienestar va a a tender a los mismos vicios todo el tiempo”.

El debate de las pensiones

Para Molina, no debería haber problema en decir que “la inmigración no es el problema de la vivienda”. Lo es, apunta, que el Gobierno tenga “una política de atracción de mano de obra o de regularización de los que estaban aquí” sin considerar que necesitan un hogar. “Nadie dice esto”, subraya la politóloga. “Me preocupa -añade- que a gente que viene buscando sus oportunidades y no tiene culpa de nada, se le acabe echando la culpa de esos problemas que el sistema político no ha resuelto. Creo que todo el mundo debe poder acceder a vivienda en condiciones dignas. Son debates que ya están en la sociedad y hay que poderlos abordar”.

Entrevista con Estefanía Molina, periodista
Entrevista con Estefanía Molina, periodista y politóloga, tras la publicación de su libro 'Los hijos de los boomers'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema, que la autora resume como “una oda al estado del bienestar”, se ocupa, entre otros temas, de un “dilema de presente-futuro” como es el de “buscar otras formas de sostener este sistema”, algo que ahora mismo se costea a cargo de próximas generaciones, aumentando la deuda.

“La política se ha acomodado -afirma Molina-. El sistema tiene incentivos electorales en hacer medidas para beneficiar a la que es la principal base de votantes del bipartidismo, que es la generación del baby boom. Todo el sistema está montado alrededor de eso. Uno de los pilares indiscutibles, sacrosantos hoy en la política española son las pensiones. No es honesto asumir que este no es un debate que se puede abordar", explica en la entrevista con Infobae.

Temas Relacionados

Inmigración EspañaVoxSantiago AbascalPensiones EspañaPolítica EspañaPodemosPSOEPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

El tribunal considera acreditado que su estado clínico le impide desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, incluso aquellas de carácter sedentario

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste. Es más común de lo que crees”

La apatía, el insomnio y la pérdida de motivación son síntomas comunes que pueden pasar inadvertidos y retrasar la búsqueda de ayuda

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener

Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

El actor volvió a ingresar en un centro el pasado mes de noviembre tras sufrir una recaída

Adrián Rodríguez reaparece en televisión

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te obsesionas con no perder a alguien, te olvidas de ti y casi siempre terminas perdiéndote”

El experto señala que en esta situación la persona suele quedarse con el sentimiento de no ser suficiente, lo que supone un golpe a la autoestima

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te

La ‘hermana’ desconocida de la reina Letizia: la ‘hijastra’ de Jesús Ortiz tras su matrimonio con Ana Togores

Su padre contrajo matrimonio por segunda vez con la también periodista Ana Togores en 2004

La ‘hermana’ desconocida de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

Estados Unidos traslada al menos 15 aviones desde Morón y Rota a otras bases europeas después de que España vetase su uso en los ataques contra Irán

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita