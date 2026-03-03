Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Infobae entrevista a la politóliga y periodista, autora del libro 'Los hijos de los boomers: De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema'

La politóloga y periodista Estefanía Molina considera que “todos los países necesitan inmigración” de forma “incuestionable”, si bien juzga que España, los sucesivos gobiernos, han hecho uso de estas personas como un “parche” para cubrir puestos de trabajo o salvar las cifras de natalidad. Según un reciente estudio difundido por Funcas, son un motor silencioso del crecimiento en España. La autora ha concedido una entrevista a Infobae con motivo de su nuevo libro Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema (Ediciones Destino).

En términos estratégicos, Molina valora que la regularización masiva de migrantes anunciada por el Gobierno responde a “la teoría de la manta corta”, es decir que Pedro Sánchez ha tratado de ganarse a un socio, en este caso Podemos, al tiempo que ha alejado a otro, como es Junts. Ocurre en un sentido opuesto en relación con la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña. Más allá del uso que hace la política de esta materia, Molina cree que “tristemente es otro debate tabú” -además de las pensiones- cuando, a su juicio, es una materia que “hay que abordar” y sobre la que hacer “mucha pedagogía”.

Hoy, señala Molina, quien más habla de inmigración es la ultraderecha, “que lo ha convertido en su principal bandera”, generando “estigmas”. La analista hace una lectura más allá, una situación que la inmigración no resolverá, de la que no es responsable y por la que se verá también afectada: “Si no revertimos los motivos por los cuales nuestros hijos no tienen hijos, que son la precariedad, nada indica que las segundas generaciones de estas personas migrantes no estén en la misma situación. Entonces, de algún modo el sistema ha puesto un pequeño parche temporal fiándolo todo a que las cosas cambien”.

“Sabemos que las personas migrantes -dice Molina a Infobae-, aunque tengan estudios, tristemente, muchas de ellas no están pudiendo desarrollar toda su capacidad. He conocido a personas muy tituladas que desempeñan trabajos por debajo de su cualificación, como tantos otros españoles. Hay un drama en este país y no lo han traído los inmigrantes. Hay un drama previo que es el hundimiento de la clase media. No estamos haciendo nada para que los salarios mejoren, para que seamos un país más atractivo. La pirámide de sostenimiento del estado del bienestar va a a tender a los mismos vicios todo el tiempo”.

Para Molina, no debería haber problema en decir que “la inmigración no es el problema de la vivienda”. Lo es, apunta, que el Gobierno tenga “una política de atracción de mano de obra o de regularización de los que estaban aquí” sin considerar que necesitan un hogar. “Nadie dice esto”, subraya la politóloga. “Me preocupa -añade- que a gente que viene buscando sus oportunidades y no tiene culpa de nada, se le acabe echando la culpa de esos problemas que el sistema político no ha resuelto. Creo que todo el mundo debe poder acceder a vivienda en condiciones dignas. Son debates que ya están en la sociedad y hay que poderlos abordar”.

Los hijos de los boomers. De la muerte de la clase media al auge de una generación antisistema, que la autora resume como “una oda al estado del bienestar”, se ocupa, entre otros temas, de un “dilema de presente-futuro” como es el de “buscar otras formas de sostener este sistema”, algo que ahora mismo se costea a cargo de próximas generaciones, aumentando la deuda.

“La política se ha acomodado -afirma Molina-. El sistema tiene incentivos electorales en hacer medidas para beneficiar a la que es la principal base de votantes del bipartidismo, que es la generación del baby boom. Todo el sistema está montado alrededor de eso. Uno de los pilares indiscutibles, sacrosantos hoy en la política española son las pensiones. No es honesto asumir que este no es un debate que se puede abordar", explica en la entrevista con Infobae.