España

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El pacto firmado en 1988 establece tres principales límites a EEUU que refuerzan el control español

Guardar
Base aérea de Morón, en
Base aérea de Morón, en Sevilla (EFE/ Raúl Caro/Archivo)

“España concede a los Estados Unidos de América el uso de instalaciones de apoyo y otorga autorizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo españoles para objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral de este Convenio. Cualquier uso que vaya más allá de estos objetivos exigirá la autorización previa del Gobierno español”, recita el capítulo 2 del Convenio de Cooperación firmado entre ambos países en 1988.

Este apartado del pacto alcanzado hace más de 30 años es al que se agarra el Gobierno para asegurar que EEUU no puede emplear sin previo consentimiento las bases de Rota y Morón, en Cádiz y Sevilla, para sus ataques en Oriente Medio. El conflicto iniciado el pasado domingo por el Ejecutivo de Donald Trump e Israel ha exigido un posicionamiento mundial, y España ha decidido desmarcarse de toda acción militar.

Existía la incógnita de si EEUU se había beneficiado de su presencia en el Mediterráneo con las bases españolas para llevar buques y aviones a la región arábiga. El Gobierno, en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, o del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que esto haya ocurrido. Tras comunicar que no se permitiría emplear las bases en esta guerra, el ejército estadounidense ha comenzado a retirar aviones del suelo español.

El destructor estadounidense 'USS Oscar
El destructor estadounidense 'USS Oscar Austin' en una foto de archivo (Europa Press/Contacto/U.S. Navy)

El acuerdo exige la autorización de España

La presencia estadounidense en España se remonta a décadas atrás. Concretamente a 1953 con los Pactos de Madrid, bajo la Dictadura de Franco. Fue un intercambio que buscaba la apertura del país al panorama internacional. En aquel momento, junto a las dos actuales, se permitió la entrada estadounidense en bases de Zaragoza y Torrejón de Ardoz (Madrid). No obstante, este acuerdo fue renovado en 1988, actualizándose al Convenio actual.

El pacto firmado a finales de los años 80 establece tres principales límites a EEUU. El primero es que España mantiene plena soberanía sobre su territorio, mar y espacio aéreo. De esta forma, es el último responsable de su control. El segundo es que las Fuerzas Armadas españolas conservan el mando de las bases, aunque los norteamericanos puedan gestionar sus fuerzas y equipos.

El tercer punto que protege el control español es la necesidad de “autorización previa”. El acuerdo se alcanzó con motivos de defensa conjunta “dentro del ámbito bilateral o multilateral”. De esta manera, una decisión única por parte de los estadounidenses, en este caso desplegar aviones o buques desde Rota y Morón y emplearlas para abastecer los ataques, no figura dentro de lo acordado.

El espacio aéreo sobre Irán, vacío tras los ataques de EEUU e Israel (AFP)

España rechaza “apoyar” los ataques

Las bases españolas no han proporcionado apoyo a los recientes ataques contra Irán, según aseguró Margarita Robles durante su visita a Armilla (Granada). La ministra de Defensa afirmó que “no se ha dado ningún tipo de asistencia a estos ataques” y subrayó que el convenio con Estados Unidos debe respetar el marco de la legalidad internacional. El Ejecutivo español ha optado por no permitir acciones unilaterales y decidió no poner los servicios de las bases a disposición para operaciones militares.

Robles puntualizó que “las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde un punto de vista humanitario”. Tras la decisión española, Estados Unidos comenzó la retirada de aviones de las instalaciones, asumiendo que no podría emplearlas según sus planes en el conflicto de Oriente Medio. “Son aviones americanos y su ejército decide lo que realiza con ellos”, recordó la ministra. También negó cualquier uso previo de las bases para estas operaciones, lo que ya había adelantado José Manuel Albares.

Temas Relacionados

IránEEUUGuerraFuerzas ArmadasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

La tensión tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán genera incertidumbre en los mercados financieros y podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo y gas

El BCE avisa de que

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

La presidenta extremeña en funciones y candidata del PP, María Guardiola, afronta mañana la votación para revalidar el cargo sin indicios de acuerdo con los de Abascal

El PP deja fuera a

El plan de Carlos III para acercar a príncipe Harry y Meghan Markle a la Corona y marcar distancia con el expríncipe príncipe Andrés

El rey británico estaría preocupado por la imagen de la corona tras los muchos escándalos protagonizados por su hermano pequeño

El plan de Carlos III

Samuel Durán, psicólogo: “Nuestra mente tiende a repetir patrones que ya conoce, incluso cuando generan malestar”

El experto explica los fenómenos psicológicos que influyen en dinámicas tóxicas marcadas por la dependencia emocional o el refuerzo intermitente

Samuel Durán, psicólogo: “Nuestra mente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP deja fuera a

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

Los sensores de presión de los neumáticos de tu coche pueden estar exponiendo tu seguridad: permiten rastrear movimientos

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita