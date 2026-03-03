El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Así fue “Furia Épica”: el detalle de la operación de Estados Unidos contra el régimen iraní en Medio Oriente

La escalada de tensión en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y EEUU a Irán el pasado sábado podría amenazar la estabilidad de la senda de recuperación de la inflación en el corto y medio plazo, según el análisis del Banco Central Europeo (BCE). Philip Lane, economista jefe de la autoridad monetaria europea, ha avisado este martes de que si se da una situación de conflicto sostenido en el tiempo el impacto negativo sobre el suministro energético podría empujar al alza los precios en la zona euro.

La posibilidad de un conflicto prolongado en Oriente Medio ha sido uno de los principales escenarios de riesgo para la Unión Europea (UE) señalados por el BCE en los últimos meses, según explica el economista irlandés en una entrevista con Financial Times. Desde el BCE, prevén que la caída de la producción energética provocaría un incremento en la inflación que se vería agravado por la creciente percepción de riesgo en los mercados financieros.

En general, Lane admite que factores geopolíticos como el bloqueo en el estrecho de Ormuz pueden tener un impacto negativo para Europa, aunque matiza que es necesario continuar monitoreando la evolución del conflicto para concretar sus efectos sobre los precios y la actividad económica europea.

La factura de la luz, hasta un 50% más cara

En los últimos días, el cierre de este punto de paso clave para el comercio internacional ha sido una de las consecuencias del conflicto que más ha preocupado a los expertos. Un bloqueo total o parcial del estrecho de Ormuz, un pasaje especialmente relevante para el tránsito mundial de petróleo y gas natural, se podría ver reflejado en un aumento en las facturas de electricidad y gas para los consumidores en España.

Petroleros pasan por el estrecho de Ormuz. 21 de diciembre de 2018. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Según estimaciones de la consultora ICIS recogidas por Kelisto, un cierre de 15 días del estrecho de Ormuz podría disparar el precio del gas natural en el mercado de referencia europeo (TTF) hasta los 90 euros por megavatio hora. Esto supondría un incremento de hasta el 50% en la tarifa regulada de electricidad y elevaría el precio del kilovatio hora de 0,125 euros en febrero a 0,187 euros, con una factura media mensual que pasaría de 47 a 64 euros. El gas natural, por su parte, podría duplicar su precio en la Tarifa de Último Recurso durante la revisión de abril de 2026, aunque el Gobierno podría limitar la subida al 15% entre revisiones, como hizo en 2022.

Exposición limitada al petróleo del estrecho

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) descarta, por el momento, un riesgo inmediato de suministro energético en Europa debido al conflicto en Oriente Próximo. Anna-Kaisa Ikonen, portavoz de energía de la CE, afirmó que no existe preocupación inmediata sobre la seguridad de abastecimiento para la Unión Europea. Según sus datos, los depósitos de gas de la UE se encuentran en torno al 30%, un nivel considerado adecuado para el periodo invernal. Por este motivo, no se prevén medidas de urgencia, ya que actualmente no se detecta escasez.

La exposición directa de España al estrecho de Ormuz es limitada: solo el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado que importa pasan por esta zona. Estados Unidos, Brasil y México son los principales proveedores de petróleo, mientras que Argelia y Estados Unidos lideran el suministro de gas. España cuenta con una mayor protección gracias a sus reservas hidráulicas y al peso de las energías renovables, lo que podría amortiguar el impacto respecto a otros países europeos.