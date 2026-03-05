España

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

Margarita Robles había adelantado que podría participar en una operación europea de paz

Guardar
Fragata Cristóbal Colón (Armada)
Fragata Cristóbal Colón (Armada)

España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre junto al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y buques de la Armada griega. El Ministerio de Defensa ha confirmado que la fragata se incorporó el 3 de marzo al grupo naval francés en el mar Báltico para escolta y adiestramiento. Ahora, este conjunto se dirige al Mediterráneo para llegar a la isla en torno al 10 de marzo.

El Ministerio de Defensa también ha informado que el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ saldrá brevemente a la mar para suministrar combustible y apoyo logístico al Grupo Naval en su paso por el Golfo de Cádiz. La fragata ‘Cristóbal Colón’, considerada la más avanzada de la Armada, tendrá como misión en el Mediterráneo ofrecer protección y defensa aérea, reforzando las capacidades de la batería ‘Patriot’ desplegada en Turquía.

Además, estará preparada para participar en posibles evacuaciones de personal civil afectado por el conflicto en Oriente Medio. Con este despliegue, Defensa asegura que España reafirma su compromiso con la defensa de la Unión Europea y la protección de su frontera oriental ante la crisis actual.

Imágenes muestran humo elevándose en Abu Dabi mientras Teherán lanza ataques en todo el Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. IMÁGENES UGC - vertical

Defensa europea en Oriente Medio

España se une al despliegue europeo que se está produciendo en la región. Reino Unido, desde que tuvo que repeler misiones iraníes que podían impactar en sus bases en Chipre, Acrotiri y Dekelia, ha reforzado el entorno. Francia se ha unido con su buque Charles de Gaulle. En el grupo que lidera este navío se encuentran barcos griegos y una fragata española, la ‘Cristóbal Colón’.

Los líderes europeos han sido contundentes sobre la amenaza de Irán. Si bien se han desmarcado de los ataques estadounidenses e israelíes, rechazando participar, Macron, Starmer o Merz sí que han reconocido que el régimen de los Ayatolá es un peligro y que se guardan el derecho de responder si sus territorios o enclaves se ven afectados. Por ello, iniciaron este despliegue al que se suman otros aliados europeos.

El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Cruce de declaraciones con EEUU

Las relaciones entre España y EEUU se están viendo marcadas por un intenso cruce de declaraciones públicas respecto a la cooperación militar. El detonante se produjo cuando Donald Trump amenazó a España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para una operación contra Irán. “Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Nadie nos va a decir que no las utilicemos”, y llegó a advertir que estaba dispuesto a “cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.

Por su parte, Pedro Sánchez respondió firme. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”, subrayando la posición soberana de España y su rechazo a la actuación estadounidense en Oriente Medio. En este caso, la situación cambia, pues la implicación de España se debe a una operación de paz que busca proteger un aliado de la UE. Como ha explicado poco antes del anuncio la ministra Robles, España sí que se une a las misiones de paz entre aliados.

Temas Relacionados

EEUUIránArmada EspañolaEspaña-NacionalEspaña NoticiasGuerra En Medio Oriente

Últimas Noticias

La emotiva carta de despedida de Julio Iglesias a Fernando Ónega: “Te daba ánimos para que tuvieras un poco más de fuerza”

El cantante y el padre de Sonsoles Ónega mantenían una estrecha relación, puesto que Iglesias es padrino de uno de los hijos del periodista

La emotiva carta de despedida

Marcos, estudiante de veterinaria, para que tu perro no ladre cuando va con correa: “El perro percibe la diferencia entre una mano rígida y una mano tranquila”

El especialista da consejos útiles para que el paseo sea un momento relajado tanto para el dueño como para el animal

Marcos, estudiante de veterinaria, para

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El expríncipe Andrés, obligado a abandonar otra propiedad de la Corona que alquilaba muy por debajo del precio de mercado

La salida del exduque de York de la vivienda gestionada por la Corona coincide con una investigación sobre los precios y condiciones de los arrendamientos reales

El expríncipe Andrés, obligado a

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

El medio analiza el enfrentamiento del presidente español con el de Estados Unidos y pregunta a distintos analistas qué puede pasar ahora

‘Financial Times’ presenta a Pedro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Financial Times’ presenta a Pedro

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”