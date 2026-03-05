España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

Fragata Cristóbal Colón (Armada)

España enviará la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre junto al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ y buques de la Armada griega. El Ministerio de Defensa ha confirmado que la fragata se incorporó el 3 de marzo al grupo naval francés en el mar Báltico para escolta y adiestramiento. Ahora, este conjunto se dirige al Mediterráneo para llegar a la isla en torno al 10 de marzo.

El Ministerio de Defensa también ha informado que el buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’ saldrá brevemente a la mar para suministrar combustible y apoyo logístico al Grupo Naval en su paso por el Golfo de Cádiz. La fragata ‘Cristóbal Colón’, considerada la más avanzada de la Armada, tendrá como misión en el Mediterráneo ofrecer protección y defensa aérea, reforzando las capacidades de la batería ‘Patriot’ desplegada en Turquía.

Además, estará preparada para participar en posibles evacuaciones de personal civil afectado por el conflicto en Oriente Medio. Con este despliegue, Defensa asegura que España reafirma su compromiso con la defensa de la Unión Europea y la protección de su frontera oriental ante la crisis actual.

Imágenes muestran humo elevándose en Abu Dabi mientras Teherán lanza ataques en todo el Golfo en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. IMÁGENES UGC - vertical

Defensa europea en Oriente Medio

España se une al despliegue europeo que se está produciendo en la región. Reino Unido, desde que tuvo que repeler misiones iraníes que podían impactar en sus bases en Chipre, Acrotiri y Dekelia, ha reforzado el entorno. Francia se ha unido con su buque Charles de Gaulle. En el grupo que lidera este navío se encuentran barcos griegos y una fragata española, la ‘Cristóbal Colón’.

Los líderes europeos han sido contundentes sobre la amenaza de Irán. Si bien se han desmarcado de los ataques estadounidenses e israelíes, rechazando participar, Macron, Starmer o Merz sí que han reconocido que el régimen de los Ayatolá es un peligro y que se guardan el derecho de responder si sus territorios o enclaves se ven afectados. Por ello, iniciaron este despliegue al que se suman otros aliados europeos.

El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Cruce de declaraciones con EEUU

Las relaciones entre España y EEUU se están viendo marcadas por un intenso cruce de declaraciones públicas respecto a la cooperación militar. El detonante se produjo cuando Donald Trump amenazó a España tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para una operación contra Irán. “Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Nadie nos va a decir que no las utilicemos”, y llegó a advertir que estaba dispuesto a “cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.

Por su parte, Pedro Sánchez respondió firme. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”, subrayando la posición soberana de España y su rechazo a la actuación estadounidense en Oriente Medio. En este caso, la situación cambia, pues la implicación de España se debe a una operación de paz que busca proteger un aliado de la UE. Como ha explicado poco antes del anuncio la ministra Robles, España sí que se une a las misiones de paz entre aliados.