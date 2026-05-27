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Agua de mango, una bebida refrescante y ligera para disfrutar este verano

El mango maduro es una fruta tan saludable como dulce, lo que nos permite preparar una bebida refrescante y sabrosa con muy poco azúcar añadido

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Agua de mango, una bebida saludable y refrescante para este verano (Magnific)
Agua de mango, una bebida saludable y refrescante para este verano (Magnific)

El agua fresca es una bebida mexicana tradicional hecha con fruta, agua y un endulzante, un brebaje muy refrescante que se puede preparar con una infinidad de sabores, desde el melón, la papaya o la sandía hasta la rosa de Jamaica. Funciona como una alternativa ideal a los smoothies y a las bebidas alcohólicas, siendo la aliada perfecta para tardes de verano y cenas estivales con amigos.

Hoy prepararemos agua de mango, una bebida colorida, refrescante y facilísima de hacer. Es una de las joyas ocultas de la cocina mexicana, hecha a base de mango maduro, agua y azúcar, que se licúa y se sirve bien fría.

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Para esta sencillísima receta es imprescindible contar con los ingredientes adecuados. El mango, cuanto más maduro, más dulce y sabroso, por lo que menos azúcar va a necesitar nuestra agua fresca. También podemos usar mangos congelados si no es temporada.

Por otro lado, podemos elegir el endulzante a nuestro gusto, siendo una de las opciones más típicas el azúcar de caña; empieza con poca cantidad y ve agregando poco a poco, ya que el mango maduro ya es muy dulce. La cantidad de agua determina lo espesa o ligera que queda la bebida, y también la intensidad de su sabor.

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Receta de agua de mango

El agua de mango es una bebida refrescante hecha a base de mango maduro, agua y azúcar, que se licúa y se sirve bien fría. La técnica principal consiste en triturar la fruta con agua hasta lograr una mezcla homogénea y suave, ajustando el dulzor al gusto.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
    • Preparación: 8 minutos
    • Mezclado/Servido: 2 minutos

Ingredientes

  • 2 mangos grandes maduros (aproximadamente 2 ½ tazas de pulpa)
  • 5 tazas de agua fría
  • ¼ taza de azúcar (puedes ajustar al gusto)
  • Zumo de 1 limón (opcional)
  • Hielo al gusto

Cómo hacer agua de mango, paso a paso

  1. Pela los mangos completamente y corta la pulpa en cubos, desechando el hueso.
  2. Coloca la pulpa de mango en la licuadora o batidora junto con 3 tazas de agua y el azúcar.
  3. Tritura hasta que la mezcla esté suave y sin grumos. Prueba mientras todavía está en la licuadora para ver si necesita más endulzante.
  4. Añade el zumo de limón si deseas un toque ácido.
  5. Vierte la mezcla en una jarra grande y añade el resto del agua fría.
  6. Prueba y ajusta el dulzor si es necesario, añadiendo más azúcar o agua según prefieras.
  7. Sirve en vasos altos con abundante hielo.
  8. Remueve antes de servir para mantener la textura homogénea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 5 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Azúcares: 21 g
  • Fibra: 1 g
  • Vitamina C: 35 % VRN

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El agua de mango se mantiene en la nevera hasta 2 días en un recipiente tapado. Remueve antes de servir. No se recomienda congelar.

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