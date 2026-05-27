Agua de mango, una bebida refrescante y ligera para disfrutar este verano

El agua fresca es una bebida mexicana tradicional hecha con fruta, agua y un endulzante, un brebaje muy refrescante que se puede preparar con una infinidad de sabores, desde el melón, la papaya o la sandía hasta la rosa de Jamaica. Funciona como una alternativa ideal a los smoothies y a las bebidas alcohólicas, siendo la aliada perfecta para tardes de verano y cenas estivales con amigos.
Hoy prepararemos agua de mango, una bebida colorida, refrescante y facilísima de hacer. Es una de las joyas ocultas de la cocina mexicana, hecha a base de mango maduro, agua y azúcar, que se licúa y se sirve bien fría.
PUBLICIDAD
Para esta sencillísima receta es imprescindible contar con los ingredientes adecuados. El mango, cuanto más maduro, más dulce y sabroso, por lo que menos azúcar va a necesitar nuestra agua fresca. También podemos usar mangos congelados si no es temporada.
Por otro lado, podemos elegir el endulzante a nuestro gusto, siendo una de las opciones más típicas el azúcar de caña; empieza con poca cantidad y ve agregando poco a poco, ya que el mango maduro ya es muy dulce. La cantidad de agua determina lo espesa o ligera que queda la bebida, y también la intensidad de su sabor.
PUBLICIDAD
Receta de agua de mango
El agua de mango es una bebida refrescante hecha a base de mango maduro, agua y azúcar, que se licúa y se sirve bien fría. La técnica principal consiste en triturar la fruta con agua hasta lograr una mezcla homogénea y suave, ajustando el dulzor al gusto.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 8 minutos
- Mezclado/Servido: 2 minutos
Ingredientes
- 2 mangos grandes maduros (aproximadamente 2 ½ tazas de pulpa)
- 5 tazas de agua fría
- ¼ taza de azúcar (puedes ajustar al gusto)
- Zumo de 1 limón (opcional)
- Hielo al gusto
Cómo hacer agua de mango, paso a paso
- Pela los mangos completamente y corta la pulpa en cubos, desechando el hueso.
- Coloca la pulpa de mango en la licuadora o batidora junto con 3 tazas de agua y el azúcar.
- Tritura hasta que la mezcla esté suave y sin grumos. Prueba mientras todavía está en la licuadora para ver si necesita más endulzante.
- Añade el zumo de limón si deseas un toque ácido.
- Vierte la mezcla en una jarra grande y añade el resto del agua fría.
- Prueba y ajusta el dulzor si es necesario, añadiendo más azúcar o agua según prefieras.
- Sirve en vasos altos con abundante hielo.
- Remueve antes de servir para mantener la textura homogénea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 a 5 vasos grandes.
PUBLICIDAD
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90
- Hidratos de carbono: 23 g
- Azúcares: 21 g
- Fibra: 1 g
- Vitamina C: 35 % VRN
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El agua de mango se mantiene en la nevera hasta 2 días en un recipiente tapado. Remueve antes de servir. No se recomienda congelar.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD