La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez meets with European Commission President Ursula von der Leyen in Brussels, Belgium May 28, 2025. REUTERS/Yves Herman

España y Estados Unidos han vivido un martes de terremoto. El presidente Donald Trump ha reaccionado a la negativa de Pedro Sánchez de ayudar al país nortemareicano a bombardear Irán, calificándole de “aliado terrible” y ha asegurado que cortará todo vínculo comercial con España. Sin embargo, la Unión Europea no se ha hecho esperar y ha respaldado a España en su decisión de abogar por la paz ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha asegurado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, a medios presentes en Bruselas, como Europa Press o elDiario.es, “La Comisión siempre garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea”, ha recogido el primer medio citado según las palabras del portavoz en nombre de los 27 países, asegurando que “la postura de la Unión Europea no ha cambiado”, haciendo referencia cuando Washington amagó con aranceles contra España por no asumir el 5% del gasto en defensa.

De la misma manera, ha asegurado que “espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos” en virtud del acuerdo firmado el verano pasado por la que se estableció “un marco para un comercio y una inversión transatlánticos equitativos, equilibrados y mutuamente beneficiosos”.

Noticia en ampliación