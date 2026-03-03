La herencia de los mil millones: el imperio oculto de Alí Khamenei desde Londres hasta Mallorca

El Líder Supremo de Irán, ayatolá Ali Khamenei (Oficina del Líder Supremo iraní/WANA -Agencia de Noticias de Asia Occidental-/Handout via REUTERS

Mientras la República Islámica de Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la reciente eliminación de su Líder Supremo, Alí Khamenei, en una operación militar el pasado fin de semana, el mundo empieza a descorrer el velo de una de las mayores fortunas privadas del planeta. Según un artículo publicado recientemente por el diario israelí Ynet, Khamenei no solo dejó un vacío de poder político y religioso, sino una herencia colosal que oscila entre los 100.000 y 200.000 millones de dólares.

Esta cifra, que supera con creces el doble de las exportaciones anuales de petróleo de Irán en 2025, contrasta violentamente con la realidad de un pueblo iraní sumido en la pobreza extrema, la devaluación y la escasez de servicios básicos. Sin embargo, para los observadores en Occidente, el dato más revelador es la expansión de este imperio hacia mercados estratégicos, con una presencia sorprendentemente sólida en países de habla hispana como España y Venezuela.

La paradoja del ascetismo y los lujos en Mallorca

Durante décadas, Khamenei cultivó una imagen de hombre austero. Relataba con frecuencia sus orígenes en una vivienda de 60 metros cuadrados y una vida de sacrificios. No obstante, la investigación de Ynet describe esta fachada como una “psicosis de propaganda” diseñada para el consumo interno. Detrás de los sermones sobre el desapego material, la familia Khamenei, especialmente a través de sus hijos, ha tejido una red de inversiones que tiene a España como uno de sus destinos predilectos para el blanqueo y la seguridad financiera.

De acuerdo con la información difundida por el medio israelí, la familia ha adquirido resorts de lujo y extensos campos de golf en zonas exclusivas como Mallorca. Estas propiedades no son solo activos recreativos, sino piezas clave en un sistema de diversificación de capitales. En la última década, y con mayor intensidad tras las revueltas sociales de 2022 en Irán, la élite del régimen buscó “seguros de vida” en el extranjero. España, con su atractivo mercado inmobiliario y su infraestructura turística de primer nivel, se convirtió en un refugio para colocar fondos que el régimen temía perder en caso de un colapso político en Teherán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Teherán, Irán, el 11 de junio de 2022 (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA -Agencia de Noticias de Asia Occidental-/Cedido vía REUTERS)

El Eje Teherán-Caracas: El Banco de la Resistencia

Si España representa el refugio de lujo y “lifestyle” para la herencia de Khamenei, Venezuela representaría el bastión financiero y operativo. El reporte de Ynet confirma que el dinero de la familia está oculto en cuentas bancarias de diversos países, situando a Venezuela en un lugar prominente junto a naciones como Siria y Emiratos Árabes Unidos.

La relación entre ambos países ha trascendido lo diplomático para convertirse en un sistema simbiótico de supervivencia económica. Las cuentas en bancos venezolanos habrían servido para mover capitales provenientes de la venta de petróleo iraní, esquivando las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca. En este contexto, la Venezuela de Maduro no solo actuaba como un aliado político, sino como un engranaje fundamental en la maquinaria de lavado de activos que los hijos de Khamenei han perfeccionado para asegurar que la fortuna familiar sobreviva a la caída del régimen teocrático.

Setad: El Motor de la Expropiación

La base de esta fortuna astronómica no proviene de la herencia legítima, sino de una organización denominada Setad (Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam). Lo que comenzó como un organismo para gestionar propiedades “abandonadas” tras la revolución de 1979, se transformó bajo el mando de Khamenei en un monstruo económico.

El artículo de Zeev Abrahami en Ynet detalla métodos oscuros para la acumulación de estos bienes:

Confiscación forzosa: Bandas criminales al servicio del régimen exigían títulos de propiedad inmediatos a ciudadanos; ante cualquier duda, la vivienda pasaba a ser propiedad de la empresa de Khamenei. Monopolios estatales: Cada sector, desde la salud hasta la infraestructura y la venta de automóviles, pagaba una “cuota” o “tajada” indirecta a empresas vinculadas a la familia del Líder Supremo. Tierras públicas: La conversión de terrenos estatales en activos privados rentables para la familia.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, deposita su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Teherán el 28 de junio de 2024 (Foto de ATTA KENARE / AFP) / Archivo)

¿Qué pasará con los millones?

La muerte de Khamenei deja una pregunta inquietante: ¿quién controla realmente estos activos ahora? Sus hijos han sido los gestores de este imperio en los últimos años, utilizando testaferros y empresas fantasma en paraísos fiscales como Liechtenstein y Suiza. Estos intermediarios, muchos de ellos iraníes con doble nacionalidad residentes en el extranjero, son los encargados de mantener la operatividad de los hoteles en ciudades como Madrid, Marbella o Palma de Mallorca, mientras el rastro del dinero se pierde en complejos laberintos legales.

El artículo de Ynet concluye con una reflexión sobre la moralidad de este patrimonio. Mientras el Líder Supremo elogiaba la obra “Los Miserables” de Victor Hugo como su libro favorito, su administración permitía que más del 50% de la población iraní sufriera de desnutrición.

Hoy, la herencia de Khamenei es un botín de guerra disperso por el mundo. Si el régimen en Irán llega a colapsar, la batalla por recuperar estos activos —desde los apartamentos de lujo en Londres hasta los complejos turísticos en las costas españolas— será uno de los desafíos legales y políticos más complejos de la historia moderna. Por ahora, estos miles de millones siguen fluyendo por las venas del sistema financiero global, protegidos por el anonimato que el dinero, incluso el de origen teocrático, siempre sabe comprar.