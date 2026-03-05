Margarita Robles confirma que España valora prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la Unión Europea

Al abordar la posibilidad de participar en misiones internacionales impulsadas por la Unión Europea o por algunos de sus Estados miembros para defender a Chipre, Margarita Robles declaró que el Ejecutivo español considerará la opción de enviar efectivos, reiterando la habitual disposición de España en otras operaciones militares externas. En una entrevista difundida por la Cadena Ser y recogida por Europa Press, la ministra de Defensa subrayó que España “valora” respaldar a Chipre si así lo requieren las circunstancias tras el ataque perpetrado recientemente por Irán.

Según consignó Europa Press, Robles respondió de manera explícita acerca de si el Gobierno está dispuesto a proporcionar apoyo militar a Chipre después del incidente relacionado con Irán. La titular de Defensa aclaró que tanto la Unión Europea como un grupo de países europeos podrían decidir el envío de fuerzas a la zona y, en ese caso, España tomará en cuenta su participación, como ha ocurrido en numerosas ocasiones dentro de contextos similares en otras misiones internacionales.

El medio Europa Press detalló que Robles hizo hincapié en la pertenencia de España a organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, indicando que el país se mantiene como un “aliado firmemente comprometido” dentro de estos contextos. La ministra recordó que el Gobierno siempre actúa alineado con los marcos y las responsabilidades derivadas de estos organismos, lo que influye en el análisis y la toma de decisiones ante eventuales despliegues conjuntos en defensa de la paz y la seguridad en la región europea.

En la entrevista, Robles insistió en que la posible participación española depende de la iniciativa que adopten la Unión Europea o un grupo de sus integrantes para organizar misiones que contribuyan a la seguridad y protección de Chipre. Ante la posibilidad de que Bruselas o capitales aliadas movilicen recursos armados, el Ministerio de Defensa español evaluará su incorporación de acuerdo con los procedimientos habituales y a la experiencia acumulada en otros compromisos internacionales.

Europa Press reportó además que la ministra enfatizó el precedente de colaboración de España con misiones de paz y apoyo logístico bajo mandatos europeos, atlánticos o de Naciones Unidas, reconociendo que cualquier decisión se ajustará a las circunstancias y a los acuerdos suscritos por el país. Robles señaló que la implicación española en cada misión se determina siempre tras analizar el contexto y la naturaleza del esfuerzo conjunto, como ejemplifica la actuación española en operaciones pasadas en distintas regiones del mundo bajo el paraguas de la diplomacia multilateral y la seguridad internacional.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, Robles subrayó que proteger a Chipre significaría no actuar en solitario, sino en el marco de la defensa europea común y en base a los procedimientos concertados entre aliados. De este modo, la postura del Ministerio de Defensa mantiene un enfoque que prioriza la corresponsabilidad, la coordinación entre países y el respeto a los compromisos internacionales, siguiendo las líneas generales que han caracterizado la política exterior en materia militar de España.

Por ahora, de acuerdo con Europa Press, no existe una decisión definitiva sobre el despliegue de efectivos españoles. El Ejecutivo sigue de cerca las discusiones con socios europeos y mantiene todos los escenarios abiertos en función de las iniciativas que puedan adoptar tanto la Unión Europea como sus Estados miembros ante la situación de Chipre y el contexto generado por los ataques recientes.