La guerra en Medio Oriente bloquea los flujos de petróleo y gas natural a Asia: los riesgos de una nueva crisis energética

Un empleado llena el tanque de combustible de un automóvil en una gasolinera de Yakarta, Indonesia, el martes 3 de marzo de 2026 (AP/Achmad Ibrahim)

El comercio mundial de energía está en crisis debido a que la guerra en el Golfo Pérsico impide los envíos de petróleo y gas natural, lo que provoca un aumento de los precios.

Asia es la más expuesta, ya que depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual se transporta a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de petróleo crudo y gas natural licuado, o GNL.

Según la consultora energética Kpler, en 2025 se movilizaron alrededor de 13 millones de barriles de petróleo diarios a través del corredor. Esto representa aproximadamente un tercio de todo el crudo transportado por vía marítima, el petróleo sin refinar que se procesa para obtener combustibles como la gasolina y el diésel.

Aproximadamente una quinta parte del GNL mundial, gas natural enfriado en estado líquido para facilitar su almacenamiento y transporte, también fluye por el estrecho. Más del 80% del GNL transportado por el estrecho en 2024 se dirigió a Asia, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde que comenzó la guerra con Irán, el precio del crudo Brent, el estándar internacional, subió un 15%, a alrededor de 84 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2024.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que Estados Unidos ofrecerá seguros contra riesgos a los transportistas y podría desplegar su armada para proteger los buques si es necesario. Sin embargo, las perturbaciones se están propagando más allá de la región. Cuando la oferta se reduce, las naciones más ricas superan a las más pobres en ofertas por los escasos cargamentos, lo que deja a las economías más vulnerables con escasez de combustible. Esto se observó durante las crisis energéticas anteriores causadas por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

“La crisis, con el cierre del estrecho de Ormuz como último acontecimiento, no sólo elevaría los precios del petróleo y el gas, sino que también paralizaría la actividad económica mundial”, dijo Zulfikar Yurnaidi, del Centro de Energía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

Boquillas de combustible colgadas en una gasolinera de Manila, Filipinas, el martes 3 de marzo de 2026 (AP/Aaron Favila)

China y la India se enfrentan potencialmente a grandes riesgos

Para los dos países más poblados de Asia, su enorme escala magnifica los riesgos.

China es el mayor importador de petróleo crudo del mundo, y la India ocupa el tercer lugar. Un aumento sostenido de los precios del petróleo repercutiría en sus economías en general, afectando negativamente al transporte, la industria y los hogares.

China es el mayor comprador de petróleo iraní, pero Beijing ha priorizado la seguridad energética y cuenta con alternativas, incluyendo un mayor uso de energías renovables. El año pasado importó alrededor de 1,4 millones de barriles diarios de Irán, aproximadamente el 13% de sus importaciones totales de crudo por vía marítima, según Kpler.

La mayoría de esos envíos ya están en el mar y cubrirán la demanda de cuatro a cinco meses más, según estimaciones de Kpler. China también posee importantes reservas estratégicas de petróleo, aunque la cantidad exacta es un secreto de Estado.

Puede comprar más a Rusia: Las refinerías independientes chinas —también conocidas en la industria como “teteras”— fueron los principales compradores de petróleo iraní, ruso y venezolano, a menudo con grandes descuentos debido a los riesgos asociados a las sanciones occidentales. A pesar de las interrupciones relacionadas con la guerra, los suministros globales son, en general, suficientes.

Un buque de transporte de gas natural licuado abandona puerto tras descargar en la terminal de PetroChina en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Chen Aizhu/Archivo)

“Por lo tanto, es improbable que China tenga dificultades para obtener suficiente crudo para impulsar su economía o satisfacer la demanda interna”, afirmó Muyu Xu, analista sénior de petróleo crudo de Kpler. “La verdadera pregunta es a qué precio”.

India podría reanudar las compras de crudo ruso, pese a la presión de Trump para no hacerlo. Tiene suficientes reservas de crudo para menos de un mes. Las próximas dos semanas serán críticas y la situación podría deteriorarse rápidamente, lo que incrementaría los precios del combustible y la inflación general si el conflicto se prolonga, según la analista energética Vibhuti Garg, del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) en Delhi.

“Es una situación muy, muy volátil”, dijo Garg.

El principal riesgo es el aumento de los precios de los alimentos perecederos, vulnerables a las perturbaciones de la oferta. Al mismo tiempo, una rupia más débil y el aumento de los costos de endeudamiento podrían ralentizar la economía, afirmó.

Japón, Corea del Sur y Taiwán son los más expuestos

Pocas regiones están tan expuestas a las interrupciones del flujo energético en Medio Oriente como el este de Asia.

Japón importó 2,34 millones de barriles de crudo al día en enero, aproximadamente el 95% de sus importaciones totales de ese mes, según su Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Japón suele ser considerado el segundo mayor importador mundial de GNL.

Corea del Sur depende casi por completo de las importaciones de energía. La Asociación de Comercio Internacional de Corea afirma que obtiene alrededor del 70 % de su petróleo crudo y el 20 % de su GNL de Oriente Medio.

Taiwán también importa casi la totalidad de su GNL. Si bien intentó reducir su dependencia de Medio Oriente, aún obtiene aproximadamente un tercio de Qatar, que detuvo su producción tras los ataques a sus instalaciones.

Una chimenea que emite fuego se ve entre los tanques de petróleo en una refinería de petróleo en Kawasaki, cerca de Tokio 5 (REUTERS/Toru Hanai)

Japón y Corea del Sur cuentan con grandes reservas de energía. Taiwán, por su parte, anunció que cuenta con suficientes suministros para marzo y planes de contingencia para el futuro.

Pero los analistas dicen que las reservas son amortiguadores temporales y que las industrias con uso intensivo de energía, como la industria de semiconductores de Taiwán, siguen siendo vulnerables.

Los gobiernos están en modo de “esperar lo mejor, prepararse para lo peor”, dijo Grant Hauber, de IEEFA, advirtiendo que algunos podrían lamentar no haberse diversificado antes hacia las energías renovables, una “cobertura natural” contra las disrupciones.

Los combustibles fósiles dominan la matriz energética en las tres economías del este asiático. Las energías renovables proporcionan menos del 10 % de la energía en Corea del Sur y Taiwán, y alrededor del 22% en Japón, según la Agencia Internacional de la Energía.

El sudeste asiático se prepara para los problemas energéticos

Los países en desarrollo ávidos de energía del sudeste asiático corren el riesgo de ser superados en sus ofertas por las naciones más ricas a medida que se reducen los suministros.

En Singapur, los funcionarios advirtieron a las empresas y a los hogares que se preparen para facturas de energía más altas. En Manila, las autoridades prohibieron los viajes no esenciales y el uso personal de vehículos oficiales para reducir el consumo de combustible. En Tailandia, los funcionarios instaron al público a ahorrar energía, mientras los automovilistas hacen cola en las gasolineras a medida que suben los precios.

Una fila de vehículos espera para cargar combustible en una gasolinera el martes 3 de marzo de 2026 en Yangón, Myanmar (AP)

Los repartidores y conductores a tiempo completo, esenciales para el transporte de mercancías y personas en los congestionados centros urbanos de Tailandia, dependen del combustible para ganarse la vida. En la ciudad norteña de Chiang Rai, Sommit Sutar, un taxista de 64 años, comentó que no ve cómo ahorrar combustible y seguir trabajando: “La gasolina ya era cara. Esta guerra empeorará el problema”.

El gobierno suspendió las exportaciones de petróleo para apuntalar las reservas nacionales, que según dice pueden durar hasta 61 días, mientras aumenta la producción de gas natural del Golfo de Tailandia y Myanmar.

Tailandia depende en gran medida del GNL en el mercado spot, lo que la deja “muy expuesta a la volatilidad geopolítica y de precios”, afirmó Amy Kong, del grupo de investigación Zero Carbon Analytics, con sede en Bruselas. Esto la hace vulnerable a guerras de ofertas con países más ricos.

