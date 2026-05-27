Ranking CYD: estas son las 10 mejores universidades públicas y privadas de España

Estudiantes en la convocatoria extraordinaria de EBAU, en la Universidad Politécnica de Valencia, a 1 de julio de 2025. (Jorge Gil / Europa Press)

A solo una semana de que 300.000 estudiantes se presenten a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la a Fundación CYD ha hecho pública la nueva edición del Ranking CYD 2026, un sistema interactivo en línea diseñado para que los estudiantes puedan comparar el rendimiento de las universidades españolas según diferentes criterios.

El Ranking CYD 2026 incluye datos de 84 centros y recoge información sobre 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. De las universidades participantes, 48 son públicas —la totalidad de las que hay territorio—, y 36 privadas, que corresponden al 75% del total. A partir de 36 indicadores agrupados en distintas dimensiones, la Fundación CYD identifica a las universidades que ocupan las primeras posiciones a nivel global y por áreas específicas.

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Estas son las 10 universidades con los mejores criterios

Dentro de las diez primeras posiciones, se encuentran la Universidad de Navarra, Carlos III de Madrid, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Catalunya, Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pontificia de Comillas, València-Estudi General y Rovira i Virgili por reunir el mayor número de indicadores de alto rendimiento.

En cuanto a comunidades autónomas, Navarra, Cataluña y País Vasco encabezan la clasificación general de indicadores de mayor rendimiento. El análisis por ámbitos revela que el ranking ha actualizado nueve áreas de estudio: ADE, Economía, Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Historia, Educación, Periodismo y Comunicación, y Ciencias de la Tierra/Geología; además, se ha incorporado el sector de Ciencias e Ingenierías Ambientales.

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La inserción laboral, el criterio más demandado

Según el último informe de empleabilidad de CYD en 2025, los ámbitos de Informática e Ingeniería, Industria y Construcción son los de mayor índice de afiliación y de contratos indefinidos, junto con Salud y Servicios Sociales.

El campo de Medicina, con la mayor tasa de afiliación (94 %) tiene una base media de cotización anual de 41.839 euros y en los estudios de Ingeniería Industrial, Informática o Telecomunicaciones los salarios se sitúan entre 36.000 y 38.300 euros a los cuatro años de egresar.

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Titulaciones con más demanda en Ciencias Sociales

El ‘ranking’ cuenta con un apartado sobre los ámbitos de las Ciencias Sociales y señala que las titulaciones más demandas son Ciencias Políticas (con 1,8 solicitudes por cada plaza en las universidades públicas), Periodismo y Comunicación (1,77) y Sociología (1,75). En el otro extremo se sitúan Ciencias de la Tierra-Geología y Ciencias e Ingenierías Ambientales, que no cubren todas las plazas ofertadas.

En cuanto a los mejores ámbitos según universidades destacan: Navarra, Comillas y Deusto en ADE; la Pompeu Fabra, la Carlos III y la Autónoma de Madrid para Ciencias Políticas, Derecho y Economía, junto con la Autónoma de Barcelona; y para el grado de Educación sitúa a la Internacional de Catalunya, a la Autónoma de Barcelona y a la de Navarra como las mejores. La Politécnica de Catalunya, la del País Vasco y la Autónoma de Barcelona aparecen en el top de grados vinculados a Ciencias e Ingenierías Ambientales.

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