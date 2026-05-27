La Casa Real modifica su agenda para incluir a la princesa Leonor en el gran acto de las Fuerzas Armadas en Vigo

El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La agenda de la familia real ha dado un giro de última hora. La Casa del Rey ha confirmado este miércoles una modificación importante en los actos previstos para el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo: la princesa Leonor se incorporará finalmente al desfile militar del próximo sábado junto a los reyes Felipe VI y Letizia. Será la primera vez que la heredera participe en este acto, considerado uno de los más relevantes del calendario institucional castrense.

Hasta ahora, estaba previsto que el rey viajara a Vigo este viernes y que la reina se sumara el sábado al desfile central. Sin embargo, Zarzuela ha decidido incluir también a la princesa de Asturias en una cita especialmente simbólica para ella, ya que coincide con la recta final de su formación militar. La presencia de Leonor supone además un paso más en el incremento progresivo de sus compromisos oficiales, en un momento clave de preparación para su futuro papel como jefa del Estado.

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La elección de Vigo no es casual para la heredera. Durante su etapa en la Escuela Naval de Marín, situada a pocos kilómetros de la ciudad gallega, Leonor visitó en varias ocasiones la zona junto a sus compañeros. Ahora regresará en un contexto muy distinto: como protagonista institucional de uno de los actos militares más destacados del año.

Leonor debutará en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. (Europa Press)

Aunque la princesa lleva años asistiendo al desfile del 12 de octubre en Madrid junto a la infanta Sofía, esta será la primera vez que participe en el Día de las Fuerzas Armadas. Desde 2023, además, lo hace vistiendo uniforme militar, reflejando el avance de su preparación en los tres ejércitos.

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Todo apunta a que en Vigo volverá a lucir el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, ya que continúa formándose en la Academia General del Aire de San Javier. Allí pondrá fin el próximo mes de julio a tres años de intensa instrucción militar que comenzaron en Zaragoza, continuaron en la Armada —incluyendo su experiencia a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano— y concluirán en Murcia tras lograr incluso pilotar un avión en solitario.

La presencia de Leonor en este desfile tiene también una fuerte carga simbólica: marca el cierre de una etapa clave antes de iniciar sus estudios universitarios el próximo curso en Madrid.

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La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

Vigo se prepara para uno de los grandes actos militares del año

La ciudad gallega lleva días volcada con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Durante toda la semana se están desarrollando actividades militares abiertas al público, aunque el gran momento llegará este sábado con el desfile presidido por los reyes y la princesa.

El despliegue previsto será de gran magnitud: participarán más de 3.700 militares, 71 aeronaves —entre cazas, aviones de transporte y helicópteros—, 141 vehículos, 130 caballos y seis perros militares. Tampoco faltará una de las figuras más populares del evento: Baraka, el famoso borrego de la Legión.

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Felipe VI y la Princesa Leonor durante la entrega de los Reales Despachos de empleo y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil en 2024. (Ángel Díaz Briñas - Europa Press)

La incorporación de Leonor ha sido recibida además como una excelente noticia por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que hace apenas unos días reconocía públicamente su deseo de que la princesa acudiera oficialmente a la ciudad. El regidor explicó incluso que había hablado personalmente con la heredera durante la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía el pasado noviembre y que le trasladó su invitación. “Yo quiero que venga como princesa de Asturias”, llegó a decir entonces Caballero. Al final, su deseo se ha hecho realidad.