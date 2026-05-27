España

La Casa Real modifica su agenda para incluir a la princesa Leonor en el gran acto de las Fuerzas Armadas en Vigo

La heredera acompañará por primera vez a los reyes Felipe y Letizia en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en un gesto que refuerza su papel institucional

Guardar
Google icon
El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)
El rey Felipe y la princesa Leonor antes del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid. (EFE/Chema Moya)

La agenda de la familia real ha dado un giro de última hora. La Casa del Rey ha confirmado este miércoles una modificación importante en los actos previstos para el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebra en Vigo: la princesa Leonor se incorporará finalmente al desfile militar del próximo sábado junto a los reyes Felipe VI y Letizia. Será la primera vez que la heredera participe en este acto, considerado uno de los más relevantes del calendario institucional castrense.

Hasta ahora, estaba previsto que el rey viajara a Vigo este viernes y que la reina se sumara el sábado al desfile central. Sin embargo, Zarzuela ha decidido incluir también a la princesa de Asturias en una cita especialmente simbólica para ella, ya que coincide con la recta final de su formación militar. La presencia de Leonor supone además un paso más en el incremento progresivo de sus compromisos oficiales, en un momento clave de preparación para su futuro papel como jefa del Estado.

PUBLICIDAD

La elección de Vigo no es casual para la heredera. Durante su etapa en la Escuela Naval de Marín, situada a pocos kilómetros de la ciudad gallega, Leonor visitó en varias ocasiones la zona junto a sus compañeros. Ahora regresará en un contexto muy distinto: como protagonista institucional de uno de los actos militares más destacados del año.

Leonor debutará en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. (Europa Press)
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. (Europa Press)

Aunque la princesa lleva años asistiendo al desfile del 12 de octubre en Madrid junto a la infanta Sofía, esta será la primera vez que participe en el Día de las Fuerzas Armadas. Desde 2023, además, lo hace vistiendo uniforme militar, reflejando el avance de su preparación en los tres ejércitos.

PUBLICIDAD

Todo apunta a que en Vigo volverá a lucir el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, ya que continúa formándose en la Academia General del Aire de San Javier. Allí pondrá fin el próximo mes de julio a tres años de intensa instrucción militar que comenzaron en Zaragoza, continuaron en la Armada —incluyendo su experiencia a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano— y concluirán en Murcia tras lograr incluso pilotar un avión en solitario.

La presencia de Leonor en este desfile tiene también una fuerte carga simbólica: marca el cierre de una etapa clave antes de iniciar sus estudios universitarios el próximo curso en Madrid.

La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

Vigo se prepara para uno de los grandes actos militares del año

La ciudad gallega lleva días volcada con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Durante toda la semana se están desarrollando actividades militares abiertas al público, aunque el gran momento llegará este sábado con el desfile presidido por los reyes y la princesa.

El despliegue previsto será de gran magnitud: participarán más de 3.700 militares, 71 aeronaves —entre cazas, aviones de transporte y helicópteros—, 141 vehículos, 130 caballos y seis perros militares. Tampoco faltará una de las figuras más populares del evento: Baraka, el famoso borrego de la Legión.

Felipe VI y la Princesa Leonor durante la entrega de los Reales Despachos de empleo y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil en 2024. (Ángel Díaz Briñas - Europa Press)
Felipe VI y la Princesa Leonor durante la entrega de los Reales Despachos de empleo y nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil en 2024. (Ángel Díaz Briñas - Europa Press)

La incorporación de Leonor ha sido recibida además como una excelente noticia por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que hace apenas unos días reconocía públicamente su deseo de que la princesa acudiera oficialmente a la ciudad. El regidor explicó incluso que había hablado personalmente con la heredera durante la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía el pasado noviembre y que le trasladó su invitación. “Yo quiero que venga como princesa de Asturias”, llegó a decir entonces Caballero. Al final, su deseo se ha hecho realidad.

Temas Relacionados

Princesa LeonorRey Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaRealezaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Su declaración está programada para los días 17 y 18 de junio. El expresidente se comunica a través de su portavoz, Luis Arroyo, y niega todas las acusaciones

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

El chef Ángel León comienza la siembra de la zostera, el cereal marino que se plantea como una “alternativa” al arroz

El chef gaditano comenzará este cultivo en las marismas recuperadas del abandono junto a su restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María (Cádiz)

El chef Ángel León comienza la siembra de la zostera, el cereal marino que se plantea como una “alternativa” al arroz

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

Varias personas formarían parte de esta red que ofrecía servicios financieros a empresarios vinculados con el Gobierno chavista

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

El peligro oculto del verano en los paseos con tu perro: cómo identificar y actuar en caso de que a tu mascota se le clave una espiga

Estas semillas pueden provocar dolores, infecciones o complicaciones que requieran cirugía

El peligro oculto del verano en los paseos con tu perro: cómo identificar y actuar en caso de que a tu mascota se le clave una espiga

La confesión más íntima de Alfonso Díez sobre la duquesa de Alba: “Cayetana te seducía y ya lo tenía todo organizado”

El viudo de Cayetana Fitz-James Stuart revive algunos de los momentos más privados y divertidos de su historia de amor

La confesión más íntima de Alfonso Díez sobre la duquesa de Alba: “Cayetana te seducía y ya lo tenía todo organizado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

Última hora del caso Plus Ultra y la entrada en Ferraz, en directo: la UCO acude a la sede central del PSOE con un requerimiento de información

De Felipe Baca a Simon Verhoeven: quién es quién en la estructura internacional investigada por operaciones con petróleo y oro venezolano

La UCO entra en la sede del PSOE para buscar información sobre el caso de Leire Díez e imputan a Cerdán, Zarrías y la gerente del partido

La UCO irrumpe en Ferraz y en despachos de altos cargos del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

ECONOMÍA

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

España es el país desarrollado donde más ha aumentado la deuda pública desde 2007

Si recibes un mensaje de Hacienda, podría ser una estafa: la Agencia Tributaria alerta de suplantaciones en la campaña de la Renta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos se ‘pelean’ por tu nómina y ofrecen hasta 1.200 euros, pero el regalo sale caro si no se lee la letra pequeña

La arquitectura financiera offshore del ‘caso Plus Ultra’: así se blanquearon presuntamente los 53 millones del rescate

DEPORTES

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace

Enrique Riquelme asegura tener cerrado su cuerpo técnico, un entrenador en activo y promete un mundialista español si es presidente del Real Madrid

Las elecciones del Real Madrid se celebrarán el 7 de junio en Valdebebas entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme

Marruecos revive el eco de 1998: Brasil y Escocia vuelven a cruzarse en el camino de los Leones del Atlas