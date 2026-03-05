España

Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

Un avión A330 ha llegado hace esta mañana a la base de Torrejón de Ardoz

Guardar
Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire. En lo que va semana ya han traído a más de 300.

El Gobierno continúa con las evacuaciones de españoles de Oriente Medio. Un avión A330 del Ejército del Aire ha llegado hace unos minutos a la base de Torrejón de Ardoz desde Omán. La escalada de los ataques entre Irán y EEUU e Israel ha extendido el peligro por la región, que comienza a habituarse a los sonidos de misiles y sistemas defensivos en el aire. España está teniendo un papel mediático activo marcado por sus diferencias con Donald Trump por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón.

Por el momento, el Gobierno ha centrado su actuación en la defensa de la paz y la desescalada, llamando públicamente a la vuelta a la mesa de negociación. Por otro lado, también se ha centrado en poner a salvo a los españoles que viven en países de la península arábiga, con más de 300 ciudadanos evacuados en lo que va de semana, destacando esta última llegada.

El martes aterrizó en Madrid un vuelo desde Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, con los primeros 175 españoles evacuados de Oriente Próximo. La operación permitió el retorno seguro de ciudadanos que se encontraban en la región, tras gestiones coordinadas por las autoridades.

Defensa trae de vuelta a
Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio (Ejército del Aire)

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, preparado para trasladar hasta 250 personas, despegó de Omán esta pasada noche con 171 españoles a bordo. Estas personas quedaron atrapadas en Oriente Próximo por la guerra de Irán y solicitaron regresar a España. Esta mañana de jueves han llegado a la base madrileña.

La operación está coordinada por el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que responde a la necesidad de evacuar a ciudadanos en una situación de alto riesgo. Por ahora, el operativo ha movilizado una aeronave, aunque no se descarta reforzar la evacuación con más vuelos. Este miércoles, cuando se anunció el envío de un avión, se cifraron en 300 españoles a rescatar en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

Avión del Ejército del Aire

El avión A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) es una aeronave polivalente, derivada del modelo comercial A330-200 y adaptada por Airbus para cumplir funciones de reabastecimiento en vuelo, transporte estratégico y evacuación médica. España adquirió tres unidades a Iberia, que están siendo preparadas para fortalecer las capacidades de la Ala 45 en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

El A330 MRTT puede suministrar combustible a aviones de combate como los Eurofighter y F-18, así como a grandes transportes, gracias a sistemas de manguera y cápsulas bajo las alas. Además, es capaz de transportar hasta 45 toneladas de carga o unos 250 pasajeros, y adaptarse rápidamente a misiones de evacuación sanitaria intensiva con camillas y equipos médicos.

Esta flexibilidad, junto con un alcance superior a 5.200 kilómetros, convierte al A330 MRTT en una plataforma esencial para las operaciones de la defensa española. Es el modelo usado habitualmente para este tipo de operaciones por su capacidad y tamaño, de manera que, de volver a enviar una aeronave, lo normal sería que se volviera a emplear este avión del Ejército.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaIránEEUUIsraelEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La presencia de influencers en los Goya sigue generando polémica: “Al cine hay que ir todas las semanas y no solo a pasearse por la alfombra”

Actrices como Yolanda Ramos y Dafne Fernández se suman a la reivindicación por una mayor representación en la gala

La presencia de influencers en

Uno de cada tres hombres de la Generación Z cree que una esposa debe obedecer siempre a su marido

Según un informe global de Ipsos, los hombres nacidos entre 1997 y 2012 expresan valores más tradicionales respecto a los roles de género en comparación con los baby boomers

Uno de cada tres hombres

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

La Aemet avisa del cambio de tiempo por la borrasca Regina: estas son las regiones en las que dejará lluvia, nieve y granizo

Los meteorólogos advierten de que “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales” en el sur y el este de la península

La Aemet avisa del cambio

Los Morancos, en el centro de la polémica tras su visita a ‘El Hormiguero’ por su comentarios sobre Jorge Javier Vázquez

Los hermanos Cadaval acudieron al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, ‘Bota Antonia’

Los Morancos, en el centro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pescadero deberá pagar más

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”