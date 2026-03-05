Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire. En lo que va semana ya han traído a más de 300.

El Gobierno continúa con las evacuaciones de españoles de Oriente Medio. Un avión A330 del Ejército del Aire ha llegado hace unos minutos a la base de Torrejón de Ardoz desde Omán. La escalada de los ataques entre Irán y EEUU e Israel ha extendido el peligro por la región, que comienza a habituarse a los sonidos de misiles y sistemas defensivos en el aire. España está teniendo un papel mediático activo marcado por sus diferencias con Donald Trump por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón.

Por el momento, el Gobierno ha centrado su actuación en la defensa de la paz y la desescalada, llamando públicamente a la vuelta a la mesa de negociación. Por otro lado, también se ha centrado en poner a salvo a los españoles que viven en países de la península arábiga, con más de 300 ciudadanos evacuados en lo que va de semana, destacando esta última llegada.

El martes aterrizó en Madrid un vuelo desde Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, con los primeros 175 españoles evacuados de Oriente Próximo. La operación permitió el retorno seguro de ciudadanos que se encontraban en la región, tras gestiones coordinadas por las autoridades.

Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio (Ejército del Aire)

Un avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, preparado para trasladar hasta 250 personas, despegó de Omán esta pasada noche con 171 españoles a bordo. Estas personas quedaron atrapadas en Oriente Próximo por la guerra de Irán y solicitaron regresar a España. Esta mañana de jueves han llegado a la base madrileña.

La operación está coordinada por el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que responde a la necesidad de evacuar a ciudadanos en una situación de alto riesgo. Por ahora, el operativo ha movilizado una aeronave, aunque no se descarta reforzar la evacuación con más vuelos. Este miércoles, cuando se anunció el envío de un avión, se cifraron en 300 españoles a rescatar en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

Avión del Ejército del Aire

El avión A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) es una aeronave polivalente, derivada del modelo comercial A330-200 y adaptada por Airbus para cumplir funciones de reabastecimiento en vuelo, transporte estratégico y evacuación médica. España adquirió tres unidades a Iberia, que están siendo preparadas para fortalecer las capacidades de la Ala 45 en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

El A330 MRTT puede suministrar combustible a aviones de combate como los Eurofighter y F-18, así como a grandes transportes, gracias a sistemas de manguera y cápsulas bajo las alas. Además, es capaz de transportar hasta 45 toneladas de carga o unos 250 pasajeros, y adaptarse rápidamente a misiones de evacuación sanitaria intensiva con camillas y equipos médicos.

Esta flexibilidad, junto con un alcance superior a 5.200 kilómetros, convierte al A330 MRTT en una plataforma esencial para las operaciones de la defensa española. Es el modelo usado habitualmente para este tipo de operaciones por su capacidad y tamaño, de manera que, de volver a enviar una aeronave, lo normal sería que se volviera a emplear este avión del Ejército.