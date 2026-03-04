Hallan el cuerpo de un español de 33 años descuartizado en Saint Denis (Francia): su casero ha sido detenido

Imagen de archivo de un coche de policía. (Pexels/Europa Press)

En la madrugada de este martes, la policía francesa ha hallado el cadáver de un español de 33 años en una vivienda de la ciudad de Saint Denis, en el extrarradio norte de París (Francia). El cuerpo había sido desmembrado y los restos fueron encontrados en distintas localidades del inmueble de dos plantas.

Según ha adelantado el diario Le Parisien, los agentes de seguridad han detenido al casero del español como sospechoso del crimen.

(Noticia en ampliación)