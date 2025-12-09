España

Detenido un hombre de 46 años tras el asesinato de su pareja en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d’Esquadra lo investigan como un caso de violencia de género

Un agente de los Mossos
Un agente de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. (David Zorrakino/Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer a manos de su pareja en L’Hospitalet de Llobregat. Pasadas las seis y media de esta madrugrada, recibían un aviso por una pelea en el interior de un domicilio del municipio, según han informado en un comunicado. Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones del cuerpo de seguridad y del Sistema de Emergencias Médicas, pero cuando han llegado, han localizado el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer.

Cerca del lugar de los hechos han localizado a su pareja, un hombre de 46 años, que ha sido detenido por efectivos de seguridad ciudadana de los Mossos d’Esquadra por su presunta relación con el asesinato. La Dirección de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de un hecho que se investiga como un caso de violencia de género, ya que el detenido es la pareja de la víctima.

El juzgado de violencia sobre la mujer de l’Hospitalet de Llobregat tiene abierta una causa por la muerte violenta. La comitiva judicial, encabezada por el juez titular del juzgado de violencia, se ha desplazado hasta el domicilio para realizar el levantamiento de cadáver. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informan que no constan antecedentes judiciales entre la pareja.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

En caso de que se confirme, será la víctima número 43 de violencia de género en 2025 y la 1.338 desde 2003, año en el que comenzaron los registros. Además, tres menores han sido asesinados por violencia vicaria este año: Nadia, de 5 años; Eva Yasmín, de 13 y Samuel, de 2 años. Desde que empezaron a contabilizarse los casos, en 2013, 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10

Temas Relacionados

Violencia de géneroViolencia machistaViolencia contra las mujeresCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

