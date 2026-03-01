España

Ocho preguntas que debes hacerte antes de elegir a tu terapeuta, según un psicólogo

Estos son los principales aspectos en los que te debes fijar para garantizar que tus necesidades estén cubiertas

Guardar
Psicólogo tomando notas. (Freepik)
Psicólogo tomando notas. (Freepik)

La salud mental es uno de los aspectos más importantes para nuestra seguridad y bienestar. A pesar de que ha sido un ámbito que, a nivel histórico, no se ha tratado debidamente, cada vez tiene una mayor relevancia a nivel social.

De hecho, el Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos ha revelado que la salud mental se ha convertido en la principal preocupación sanitaria de la población española. Por este mismo motivo, es importante contar con la ayuda de un profesional para afrontar ciertas situaciones.

Lo más habitual es ponerse en contacto con un psicólogo. Sin embargo, en muchos casos no hacemos una búsqueda exhaustiva, algo que es un gran error. A diferencia de otras ramas de la salud en las que cada problema tiene una solución concreta, para los problemas de salud mental el procedimiento es diferente. Por este motivo, el doctor Michler Bishop ha explicado en Psychology Today los principales aspectos en los que te debes fijar.

¿Es esta la persona adecuada para trabajar conmigo?

La primera sesión con un terapeuta debe considerarse una especie de entrevista. No solo él o ella evalúa si puede ayudarte, tú también debes determinar si te sientes cómodo y seguro compartiendo tus experiencias. Observa si te escucha activamente, respeta tus tiempos y te hace sentir valorado.

Dos personas hablando. (Freepik)
Dos personas hablando. (Freepik)

¿Qué información hay sobre él?

Antes de la primera reunión, revisa su página web y perfiles profesionales. Evalúa su especialización, formación y claridad en la información. Ten cuidado si promete tratar todo tipo de problemas, ya que ningún profesional domina todas las áreas. También presta atención a errores de redacción.

¿Me preguntó sobre mis objetivos terapéuticos?

Un buen terapeuta quiere conocer tus metas desde el inicio. No se trata solo de hablar sobre lo que te preocupa, sino de establecer objetivos claros y prácticos que puedas trabajar en la terapia. La terapia efectiva busca ayudarte a mejorar tu vida real, no solo aliviar síntomas momentáneos.

¿Hace preguntas abiertas o cerradas?

Fíjate en la forma que tiene de preguntar. Las preguntas abiertas fomentan reflexión y diálogo, mientras que las cerradas limitan la conversación y pueden indicar un enfoque menos flexible.

¿Sugiere actividades o trabajo entre sesiones?

La terapia moderna no se limita a lo que ocurre durante la sesión. Los ejercicios o tareas entre encuentros permiten practicar nuevas habilidades y consolidar cambios en tu vida diaria. Si el terapeuta no sugiere ninguna actividad fuera de la sesión, podría ser un indicio de que su enfoque menos orientado a un cambio real.

¿Cuál es su enfoque y experiencia?

Pregunta sobre el estilo de trabajo y la formación del terapeuta. Saber si tiene experiencia en problemas similares a los tuyos, como ansiedad, trauma o relaciones conflictivas, te ayudará a determinar si su enfoque es adecuado para ti.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

¿Su sentido del humor me resulta cómodo?

Un terapeuta no necesita ser un cómico, pero un poco de humor puede aliviar tensiones y facilitar la reflexión. La manera en que se comunica y la ligereza con la que aborda errores o dificultades puede ayudarte a sentirte más relajado y seguro durante el proceso terapéutico, sin que se reste seriedad al trabajo emocional.

¿Debería fiarme de lo que opinan mis amigos?

Las recomendaciones pueden ser útiles, pero cada experiencia es única. Lo que funcionó para otra persona no garantiza que funcione contigo. Usa las referencias como una guía, pero confía en tu percepción personal.

Es importante recordar que estas preguntas y criterios son recomendaciones generales, no reglas infalibles. Cada persona y cada relación terapéutica son diferentes, por lo que lo más importante es confiar en tu propia percepción y sentirte cómodo con el profesional que elijas.

Temas Relacionados

Salud mentalPsicólogoTerapiaPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carme Chaparro reaparece en redes con una nueva imagen: “No tengo cáncer, pero sí me falta mucho pelo”

La periodista ha actualizado su estado de salud en sus redes sociales

Carme Chaparro reaparece en redes

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

La sentencia establece que el desinterés paterno le priva del derecho a alimentos, pese al éxito del hijo, que jugó en equipos españoles y europeos, y fue criado por sus abuelos

Un padre pide una pensión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los

¿Cómo diferenciar los síntomas de la alergia de los de una gripe o de covid?

Las intensas lluvias de las últimas semanas y el descenso de las temperaturas paralizan “la polinización”, pero pueden disparar los niveles de polen

¿Cómo diferenciar los síntomas de

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

El deportivo japonés, comprado nuevo a finales de los años noventa, había recorrido unos 77.000 kilómetros durante más de dos décadas en manos de la misma propietaria

Una mujer de 80 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 80 años

Una mujer de 80 años vende su coche histórico después de decidir que no quería conducir más: recibe miles de ofertas a través de la redes sociales

La embajadora de Israel en funciones defiende la ofensiva contra Irán y critica que España condenase la operación: “Es el momento de actuar”

La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión