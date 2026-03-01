Ocho preguntas que debes hacerte antes de elegir a tu terapeuta, según un psicólogo

Psicólogo tomando notas. (Freepik)

La salud mental es uno de los aspectos más importantes para nuestra seguridad y bienestar. A pesar de que ha sido un ámbito que, a nivel histórico, no se ha tratado debidamente, cada vez tiene una mayor relevancia a nivel social.

De hecho, el Monitor Global de la Salud Mental de Ipsos ha revelado que la salud mental se ha convertido en la principal preocupación sanitaria de la población española. Por este mismo motivo, es importante contar con la ayuda de un profesional para afrontar ciertas situaciones.

Lo más habitual es ponerse en contacto con un psicólogo. Sin embargo, en muchos casos no hacemos una búsqueda exhaustiva, algo que es un gran error. A diferencia de otras ramas de la salud en las que cada problema tiene una solución concreta, para los problemas de salud mental el procedimiento es diferente. Por este motivo, el doctor Michler Bishop ha explicado en Psychology Today los principales aspectos en los que te debes fijar.

¿Es esta la persona adecuada para trabajar conmigo?

La primera sesión con un terapeuta debe considerarse una especie de entrevista. No solo él o ella evalúa si puede ayudarte, tú también debes determinar si te sientes cómodo y seguro compartiendo tus experiencias. Observa si te escucha activamente, respeta tus tiempos y te hace sentir valorado.

Dos personas hablando. (Freepik)

¿Qué información hay sobre él?

Antes de la primera reunión, revisa su página web y perfiles profesionales. Evalúa su especialización, formación y claridad en la información. Ten cuidado si promete tratar todo tipo de problemas, ya que ningún profesional domina todas las áreas. También presta atención a errores de redacción.

¿Me preguntó sobre mis objetivos terapéuticos?

Un buen terapeuta quiere conocer tus metas desde el inicio. No se trata solo de hablar sobre lo que te preocupa, sino de establecer objetivos claros y prácticos que puedas trabajar en la terapia. La terapia efectiva busca ayudarte a mejorar tu vida real, no solo aliviar síntomas momentáneos.

¿Hace preguntas abiertas o cerradas?

Fíjate en la forma que tiene de preguntar. Las preguntas abiertas fomentan reflexión y diálogo, mientras que las cerradas limitan la conversación y pueden indicar un enfoque menos flexible.

¿Sugiere actividades o trabajo entre sesiones?

La terapia moderna no se limita a lo que ocurre durante la sesión. Los ejercicios o tareas entre encuentros permiten practicar nuevas habilidades y consolidar cambios en tu vida diaria. Si el terapeuta no sugiere ninguna actividad fuera de la sesión, podría ser un indicio de que su enfoque menos orientado a un cambio real.

¿Cuál es su enfoque y experiencia?

Pregunta sobre el estilo de trabajo y la formación del terapeuta. Saber si tiene experiencia en problemas similares a los tuyos, como ansiedad, trauma o relaciones conflictivas, te ayudará a determinar si su enfoque es adecuado para ti.

¿Su sentido del humor me resulta cómodo?

Un terapeuta no necesita ser un cómico, pero un poco de humor puede aliviar tensiones y facilitar la reflexión. La manera en que se comunica y la ligereza con la que aborda errores o dificultades puede ayudarte a sentirte más relajado y seguro durante el proceso terapéutico, sin que se reste seriedad al trabajo emocional.

¿Debería fiarme de lo que opinan mis amigos?

Las recomendaciones pueden ser útiles, pero cada experiencia es única. Lo que funcionó para otra persona no garantiza que funcione contigo. Usa las referencias como una guía, pero confía en tu percepción personal.

Es importante recordar que estas preguntas y criterios son recomendaciones generales, no reglas infalibles. Cada persona y cada relación terapéutica son diferentes, por lo que lo más importante es confiar en tu propia percepción y sentirte cómodo con el profesional que elijas.