Así está la salud de los españoles: viven más, pero se cuidan peor y más de un tercio tiene algún problema mental

Los españoles vivimos más que nadie y más que nunca. La esperanza de vida al nacer ha llegado a los 84 años, la más alta a nivel europeo, que ha crecido dos años en tan solo una década. Pero que vivamos más no significa que vivamos mejor: pese a que el 74% de la población valora su estado de salud como bueno o muy bueno, la salud se resiente con los años y, a partir de los 65, la mitad padecerá algún tipo de discapacidad o limitación funcional.

El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, publicado por el Ministerio de Sanidad, recoge el estado de salud de la población española. Según los últimos datos, correspondientes al año 2023, 22,9 personas por cada 1.000 habitantes ha tenido un diagnóstico de cardiopatía isquémica a lo largo de su vida. Su prevalencia es más alta en hombres (3% de toda la población) y aumenta con la edad, llegando hasta los 100 casos cada 1.000 habitantes a partir de los 70 años. El cáncer también es una amenaza a la que prestar atención. Los tumores malignos de mama; colon y recto, y los de tráquea, bronquios y pulmón son los más comunes entre la población española.

Cardiopatías, enfermedades respiratorias y tumores afectan a una parte considerable de la población y son, de hecho, las tres principales causas de muerte en el país. Pero donde más sufren los españoles es a nivel emocional: un 35,6% padece algún problema de salud mental, afecciones que superan el 40% en la población mayor de 50 años y el 50% en los mayores de 80. No es de extrañar, entonces, que la salud mental sea la principal preocupación sanitaria de los españoles.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2023 se registraron 355,9 casos de trastornos mentales y del comportamiento por cada 1.000 habitantes. Los más frecuentes son los trastornos de ansiedad (111,3 casos/100.000 habitantes), seguidos de los trastornos del sueño (87,3 casos/100.000 habitantes) y los trastornos depresivos (49,3 casos/100.000 habitantes).

Sedentarios y con peor dieta

En la salud que mantienen los españoles, influye mucho el estilo de vida: según la OCDE, un cuarto de todas las muertes del país se pueden atribuir a factores de riesgo comportamentales y medioambientales. El tabaco y el alcohol siguen siendo los dos aspectos que más resienten la salud de la población, si bien su consumo se ha reducido en los últimos años, especialmente entre los más jóvenes.

Pese a ello, el 31,1% de la población adulta declara consumir bebidas alcohólicas de manera habitual. La ingesta media per cápita de alcohol puro es de 11,1 litros al año, por encima de la media europea (10,0 litros al año).

La actividad física y la dieta son otros dos puntos que resienten la salud de la población. Así, un 30,5% de los mayores de 15 años se declara sedentario en su tiempo libre, especialmente las mujeres (34,2%). Pese a que la falta de movimiento tiende a reducirse, los niveles de sedentarismo son altos en comparación a los vecinos europeos: el 47,3% de la población de la UE no dedica tiempo a diario a la actividad física aeróbica beneficiosa para la salud, situándose España un punto porcentual por encima de la media.

Además, por mucho que se presuma de la dieta mediterránea, algunos han decidido abandonarla. Cuatro de cada 10 personas no consumen ninguna pieza de frutas ni verduras en su alimentación diaria, un descenso que rompió la tendencia estable que se mantenía desde el 2003.

Más de la mitad de la población es dependiente

Con todo, el índice de dependencia en España se sitúa en 53,5%. La tasa no es desdeñable entre la población joven (22%), pero es más alta entre los mayores de 65 años (31,3%). Al llegar a la tercera edad, los españoles pueden esperar vivir 18,6 años con buena salud, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, informes como el elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calculan que las personas mayores de 65 pasarán al menos una década con discapacidad, casi la mitad de su esperanza de vida en ese momento.

Este grupo etario está caracterizado por la polimedicación: el 30% de las personas mayores de 65 consume cinco o más medicamentos crónicos al año, una proporción que se eleva al 45% en mayores de 85 años, según el informe sobre la Utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años.