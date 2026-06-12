Si te toca estudiar durante el Mundial y eres aficionado al fútbol tienes un 28% más de probabilidades de suspender

Una familia española animada ve el Mundial de fútbol en casa, mientras un adolescente frustrado se dedica a sus estudios en la misma habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando tienes que estudiar, una parte importante que determina el nivel de concentración es lo que tienes alrededor. Hay personas que prefieren ir a bibliotecas precisamente para estar en un ambiente libre de distracciones, de las interrupciones que puedes tener en tu casa e incluso al ver a otras personas en su misma situación puede ayudarles a motivarse. Como si la llegada del verano y las altas temperaturas no fueran suficiente, ahora llega la gran distracción: el Mundial 2026. Cualquier tipo de evento de este calado supone una revolución en los países. Difícilmente puede uno mantenerse ajeno. Así que mucho cuidado si te toca estudiar: la ciencia dice que tienes un 28% más de probabilidades de suspender.

Un estudio realizado en Inglaterra por Robert Metcalfe, Simon Burgess y Steven Proud —publicado en septiembre de 2018 y luego revisado por pares en 2019 en el Journal of Public Economics— demostró que existe una coincidencia entre los exámenes finales y torneos tipo la Copa Mundial de la FIFA o la Eurocopa. La conclusión a la que llegaron es que existe una evidencia empírica clara y cuantificable sobre el impacto negativo que estos eventos tienen en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. Es decir, el Mundial afecta a la probabilidad de aprobar y más intensamente en algunos grupos demográficos.

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Los investigadores analizaron datos administrativos de casi todos los estudiantes del sistema público inglés, abarcando siete años de exámenes finales de secundaria (General Certificate in Secondary Education, GCSE). Estos exámenes se realizan cada año en mayo y junio, coincidiendo en los años pares con la Copa Mundial o la Eurocopa, que capturaron la atención mediática y social de manera masiva. El diseño del estudio aprovecha el hecho de que la exposición al “tratamiento” —la coincidencia entre torneo y exámenes— depende únicamente del año de nacimiento, ya que en Inglaterra no existe repetición de curso y la programación de exámenes está fuera del control de los estudiantes.

Las posibilidades de aprobar en general caen un 12%

El resultado principal del estudio señala que la probabilidad de alcanzar el umbral de aprobación (al menos cinco asignaturas con calificación C o superior) cae un 12% en los años de torneo. Este efecto es todavía más acentuado en aquellos estudiantes definidos como “aficionados al fútbol”, para quienes la probabilidad de aprobar disminuye un 28% en los años en que sus exámenes coinciden con el torneo. Este grupo de estudiantes ya parte de tasas de logro más bajas en años normales, lo que profundiza las desigualdades existentes.

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La metodología distingue entre los exámenes que se rinden antes del inicio del torneo y aquellos que se rinden durante el torneo (late). Analizando a cada estudiante en ambos contextos, el estudio identifica una caída promedio de 0.017 desviaciones estándar en las calificaciones de los exámenes que coinciden con el torneo, y de 0.065 desviaciones estándar en el subgrupo más aficionado al fútbol. Además, el impacto es especialmente fuerte entre varones de bajos recursos y estudiantes con menor rendimiento previo, mientras que estudiantes con altas capacidades sufren un impacto menor.

Un estudiante universitario se concentra en sus libros y materiales de estudio en una biblioteca, con una laptop a su lado y otros compañeros estudiando discretamente en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incluye pruebas de robustez, como el uso de datos de audiencia televisiva para delimitar el efecto y el control por características individuales y escolares. No se encuentra evidencia de que los estudiantes elijan estratégicamente asignaturas para evitar solapamientos con los torneos, ya que la elección de materias optativas se realiza dos años antes y la programación de los exámenes es ajena al estudiante.

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Menos esfuerzo dedicado al esfuerzo

El efecto negativo en las tasas de aprobación y en las notas se interpreta como una reducción en el esfuerzo dedicado al estudio, atribuible al aumento del valor del tiempo de ocio durante el torneo. El estudio aclara que este descenso no puede atribuirse a cambios en la enseñanza, ya que durante el periodo de exámenes no hay clases, sino únicamente estudio autónomo por parte del estudiante. Así, el fenómeno se explica por la competencia entre el atractivo del evento deportivo y la dedicación al estudio en un periodo crítico para el futuro académico y laboral de los jóvenes.

La caída en las probabilidades de aprobar durante los años de torneo puede traducirse en consecuencias de largo plazo, ya que el logro de al menos cinco asignaturas aprobadas es un criterio crucial para el acceso a la educación superior y para oportunidades futuras de empleo. El estudio concluye que el diseño del calendario de exámenes debería considerar el calendario de eventos deportivos internacionales, especialmente en contextos donde el fútbol tiene alta relevancia social, para evitar amplificar desigualdades preexistentes y afectar el rendimiento de los estudiantes más vulnerables.

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