Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. (Incarlopsa), principal proveedor de productos cárnicos porcinos para Mercadona, ha anticipado que cerrará el año 2025 con una facturación récord de 1.263 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2024. Esta previsión, enmarcada en un contexto de incertidumbre comercial y creciente presión regulatoria, consolida a la empresa de Tarancón (Cuenca) como un actor clave del sector agroalimentario español, tal y como ha destacado la propia compañía en un comunicado recogido por Europa Press.

Además del aumento en la cifra de negocio, Incarlopsa prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 89,9 millones de euros, lo que representa casi un 11% más que en el ejercicio anterior. Según las estimaciones ofrecidas por la empresa, el volumen total de producto comercializado experimentará también una subida del 2,88%, pasando de 325.711 toneladas en 2024 a 335.090 toneladas en 2025.

El negocio internacional de Incarlopsa alcanzará casi el 15% del total de ventas en 2025, una proporción similar a la del año anterior, a pesar de la depreciación de los precios en los mercados mundiales. La compañía, cuyo catálogo se distribuye en más de 45 países, ha logrado sostener su volumen exportador sin ver mermada su capacidad de generar valor en el conjunto de la actividad, según ha expuesto Incarlopsa en su comunicado.

Jesús Loriente, consejero delegado de Incarlopsa, ha valorado estos logros en un contexto sectorial que describe como “cada vez más complejo y cambiante”, poniendo el acento en la importancia de la adaptación y la eficiencia como elementos diferenciales. Sin anticipar euforias, Loriente ha defendido que “los resultados previstos para 2025 son fruto de un gran esfuerzo colectivo de toda la organización y reflejan la solidez de nuestro modelo. Vamos a seguir trabajando en esta línea, invirtiendo de forma responsable, mejorando nuestros procesos y apostando por proyectos que nos permitan crecer de manera sostenible y generar valor a largo plazo”.

Trayectoria, expansión y relación con Mercadona

La historia de Incarlopsa arranca en 1978 en Tarancón, de la mano de los hermanos Loriente Piqueras, que consolidaron la empresa como negocio familiar especializado en la producción y comercialización de productos cárnicos de cerdo de capa blanca. Desde entonces, Incarlopsa ha expandido su presencia con adquisiciones en Toledo y Huelva, además de diversificar su cartera de productos hasta abarcar salchichas cocidas, elaborados ibéricos, actividades de fileteado y envasado, entre otros. A pesar de haber atravesado episodios adversos, como la destrucción del matadero principal por un incendio en los primeros años del siglo XXI que obligó a un expediente de regulación de empleo y a la posterior reconstrucción de las instalaciones, la compañía ha sabido remontar su situación.

En el ámbito internacional, Incarlopsa inició su expansión más allá del mercado nacional con acuerdos como el firmado en 2017 con la suiza Loor Food para distribuir sus productos en Europa y, posteriormente, la adquisición de Acornseekers en Estados Unidos en 2019. En 2020 se inauguró la comercialización con China, país que se ha consolidado como destino esencial dentro de su volumen exportador.

La cooperación con Mercadona, iniciada en 2001, ha constituido un eje fundamental en su crecimiento. Incarlopsa es responsable del jamón serrano en lonchas de la marca blanca Hacendado, así como de otros productos cárnicos distribuidos en los supermercados de la cadena valenciana dirigida por Juan Roig.